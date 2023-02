Réforme des retraites : nouveau meeting ce mardi à Villeurbanne

Organisé notamment par Europe Ecologie Les Verts, La France Insoumise ou encore SOS Racisme, ce meeting a pour but de lutter contre la réforme des retraites. Il va se tenir autour de cinq thématiques, le social, l’écologie, le féminisme, la jeunesse et l’antifascisme.

Dans un communiqué de presse, ces organisations considèrent que cette réforme est "injuste, injustifiée, misogyne et antiécologique". Cette réforme portée par Elisabeth Borne vise à repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans et accélère la mise en place des 43 annuités de cotisations pour pouvoir partir à la retraite à taux plein.

Selon le communiqué, le gouvernement "propose de travailler plus, au détriment des vies et de la santé des travailleurs, de l’environnement et au profit des grandes entreprises". De plus, l’Etat n’agirait pas dans un but social : "Le gouvernement préfère accroître les inégalités plutôt que mieux répartir les richesses et le travail."

Une réforme pour "satisfaire les milieux financiers"

Parmi les plus pénalisés par cette réforme, les organisations à l’origine du meeting citent "les femmes, les travailleurs et travailleuses pauvres, les personnes âgées, les plus précaires, ainsi que toutes les personnes qui auront subi des discriminations à l’embauche du fait de leur origine ou de leur couleur de peau".

De plus, cette réforme va à l’encontre même de l’évolution de la société : "Elle va accentuer le chômage des personnes âgées, des personnes à temps partiel et pénaliser le secteur associatif. La réforme va accroître l’usure due à la pénibilité du travail."

Enfin, le gouvernement veut surtout "satisfaire les milieux financiers" d’après les signataires du communiqué : "La manne des 345 milliards d’euros actifs que représente le système des retraites attire la convoitise des fonds de pension par capitalisation."

Au travers de ce meeting et des récentes manifestations, les organisations veulent voir « la mobilisation s’ancrer dans le temps et s’amplifier pour que la pression s’exerce sur notre gouvernement ».

Lors de cette soirée, les députés LFI Gabriel Amard et David Guiraud, Raphaël Arnault (Jeune Garde) ou Tatiane Guille (Alternatiba ANV Rhône) vont appeler à "rejoindre et soutenir les mobilisations en cours".

Le vendredi 10 février, un meeting s’était déjà tenu au CCVA avec Olivier Faure (PS), Marie-Charlotte Garin (EELV), Gabriel Amard (LFI) et Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne.