Fusion Oullins/Pierre-Bénite : une bonne idée qui a un besoin de légitimité démocratique

Les fusions de communes, qui ont le mérite de réduire l’éparpillement administratif et de renforcer un peu la possibilité d’action locale, sont des actes trop rares en France. La faute à un ego de clocher et surtout à un grand nombre de maires et d’élus divers qui ne veulent pas perdre leur rang, leurs honneurs et leur pouvoir. Pouvoir pourtant de plus en plus restreint par les différentes réformes en vigueur, qui laissent de moins en moins de latitudes aux maires.

Un émiettement qui nuit à la puissance de la démocratie locale

Résultat, notre pays compte 36 000 communes, là où l’Allemagne, pourtant plus peuplée en compte 10 000 ou l’Italie 16 000. Le découpage administratif de celles-ci correspond à une époque où la population était répartie bien différemment sur le territoire français, avec des moyens de communication et un mode de vie sans aucun rapport avec l’existant actuel.

Le résultat, couplé à l'hypercentralisation de notre pays qui s’est encore renforcée ces dernières années, c’est la multiplication des bureaucraties sans réel pouvoir et des communes qui ont du mal à atteindre un poids critique. Du coup en France c’est l’Etat et ses fonctionnaires qui disposent du seul véritable pouvoir de décision.

La Guillotière, la Croix-Rousse, Vaise pour Lyon, Cuire pour Caluire, ce n’est pas la première fusion

Lyon a connu des tentatives, réussies ou avortées, de fusion. Vaise, La Croix-Rousse, La Guillotière (dont la Mairie se situait dans l’actuel Macdo de la Place Gabriel Péri !) ont été fusionnés. Augagneur, qui avant de devenir un quai, fut l’un des deux maires socialistes que compte l’histoire de de la ville (l’autre étant Gérard Collomb) tenta sans succès de fusionner sa ville avec Caluire et avec Villeurbanne. Et justement de son côté Cuire, commune scissionniste de la Croix-Rousse, profita de la révolution française pour se marier avec Caluire.

Mais il a fallu passer par l’intercommunalité, par une communauté urbaine puis une métropole pour sortir des querelles de clochers parfois stériles et n'intéressent souvent que des élus et notables (quelle est la différence fondamentale entre un Lyonnais et un Villeurbannais, un Brondillant, un Vaudais ou un Ecullois ? Franchement ? Le clivage est plus social que spatial culturel ou historique, un habitant de La Sauvegarde à Lyon a une vie bien plus similaire à celle de celui d’un résident du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin qu’à un Lyonnais du boulevard des Belges... ) et obtenir, en passant au-dessus de l’échelle strictement communale, des moyens d’agir de dimension européenne et mondiale. Près de nous pourtant Stuttgart ou Barcelone disposent de leur puissance propre, la fusion n’étant pas un tabou ailleurs en Europe.

Oullins et Pierre-Bénite : une démarche intéressante et bénéfique mais dont les motivations posent question

Aujourd’hui la fusion de Oullins et de Pierre Bénite est une démarche qui interroge. Elle part certes officiellement d’une excellente intention de la part des deux maires LR Clothilde Pouzergue et Jérôme Moroge : simplifier, mutualiser et donner des moyens supplémentaires à leurs communes. Celles-ci, mêmes fusionnées, seront moins peuplées que beaucoup d’arrondissements lyonnais.

Mais on pourra objecter, comme le font à juste titre comme le font les EELV (parti pro-fusion des communes au niveau national) Benjamin Badouard, Fabien Bagnon et Jean-Charles Kohlhaas (qui ambitionne sans doute d’être le premier Maire de gauche d’Oullins depuis Roland Bernard, le papa de Bruno Bernard) qu’il s’agit aussi d’une manoeuvre politique de la part des deux maires de droite porteurs du projet.

Sauver la droite oullinoise ?

Oullins est une des rares villes LR de la Métropole qui peut basculer à gauche lors des prochaines municipales. Les résultats électoraux récents, les populations qui viennent y vivre, les pratiques culturelles qui s’y développent, tout cela donne des sueurs froides à la majorité actuelle. Une fusion avec Pierre-Bénite (pourtant longtemps bastion communiste) pourrait ainsi sauver la donne à la droite. Reste que Les Républicains, contrairement à la majorité présidentielle ou à la gauche, disposent depuis longtemps d’une stratégie d’implantation sur les communes de la Métropole. Qui leur a permis de gagner bien des mairies ces 20 dernières années à Bron, à Rillieux et à…Pierre-Bénite notamment.

Reste aussi que la demande de nombre d’élus écologistes d’organiser un référendum pour valider la décision auprès des populations est un jeu dangereux : on se rappelle que celui auprès de la population de Sainte-Foy-les-Lyon et de La Mulatière contre leur projet de téléphérique n’avait guère reçu d’écoute de leur part ou qu’il n’est pas demandé de référendum d’initiative populaire à chaque commune qui rejoint la Métropole dirigée par l’EELV Bruno Bernard…

Une fusion intéressante mais qui demande un peu de légitimité démocratique

Reste qu’une fusion, si elle est un acte politique fort et souhaitable, doit reposer sur une volonté populaire minimum. Ni Madame Clothilde Pourzergue ni Monsieur Jérôme Moroge n’ont parlé de ce sujet lors de leurs conseils municipaux avant de faire leur annonce. Pas plus qu’ils ne se sont présentés aux électeurs de leurs communes avec cette mesure à leur programme en 2020. Il serait sans doute démocratique d’en faire un enjeu de leurs réélections en posant la question aux électeurs lors des prochaines municipales. Si Madame Pouzergue ne perd pas face à la gauche qui menace sérieusement son siège. Et si la gauche et la majorité présidentielle n'essaient pas davantage d’avoir une stratégie pour gagner Pierre-Bénite.

Une excellente idée comme cette fusion qui réduit le mille-feuille administratif, est encore meilleure lorsqu’elle est portée et validée par les électeurs.

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier