Vincent Monot : "Gratuité des TCL ? On a besoin de ces recettes pour garantir la qualité du service"

Président de la commission transpartisane sur le financement des TCL et leur tarification, Vincent Monot doit se pencher notamment sur la question épineuse de la gratuité, réclamée par une partie de l'opposition, mais aussi de la majorité à la Métropole de Lyon.

"On ne va pas se cantonner à la tarification mais à l'ensemble des financements qui peuvent contribuer au fonctionnement des transports en commun", prévient l'élu écologiste, qui a reçu comme consigne de "garantir les capacités d'investissement dans les 10, 15 prochaines années".

On le savait déjà mais c'est clair : les Verts ne veulent pas de la gratuité des transports en commun à Lyon. "Dans les réunions publiques, on nous parle très peu de la gratuité. Les gens demandent une offre de qualité avec plus de fréquences et de confort et de la quantité avec de nouvelles lignes et dessertes", annonce Vincent Monot, qui refuse d'être comparé à Montpellier, où la gratuité sera effective en décembre prochain.

"On a besoin de ces recettes pour garantir la qualité du service", prévient-il, rajoutant que "la gratuité n'est pas finançable". Et il y voit même un côté négatif : "elle pourrait prendre des parts modales sur les modes actifs comme le vélo ou la marche à pied".

00:00 Rôle du groupe de travail

01:23 Aides de l'Etat

01:50 Gratuité des TCL

07:40 Billetterie

09:03 Presqu'île apaisée