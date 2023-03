Intrusion et feu dans la mairie du 4e arrondissement de Lyon : les réactions des élus

Après les dégradations sur l’Hôtel de Ville avec des tags et des vitres brisées, c’est l’entrée de la mairie du 4e arrondissement qui a été forcée. Une poignée d’individus ont pu s’y introduire et allumer un feu de poubelles.

Des faits condamnés par Grégory Doucet. "Ce soir, la mairie du 4e a été le théâtre de dégradations intolérables. Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque à l'encontre d'un bâtiment public", a écrit le maire EELV de Lyon.

Ce soir, la mairie du 4e a été le théâtre de dégradations intolérables.



Je condamne avec la plus grande fermeté cette attaque à l'encontre d'un bâtiment public.

Son adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi s'est rendu sur place pour constater "une violence aveugle à l'encontre d'un bâtiment municipal. Ces actes sont intolérables et injustifiables".

La préfète du Rhône Fabienne Buccio avait également dénoncé cet incendie et annoncé une interpellation.

La Préfète F. BUCCIO condamne fermement l'intrusion et le saccage de la mairie du 4ème arr de Lyon. Elle salue également l'intervention rapide de la Police Nationale pour y mettre fin et éteindre un début d'incendie déclenché à l'entrée du bâtiment. Une interpellation réalisée.

Pour Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et patron de la droite lyonnaise, le silence de certains est coupable : "Merci aux forces de l’ordre et aux pompiers, honte aux casseurs et ceux qui n’arrivent pas à les dénoncer".

"Ce qu’il se passe dans les rues de Lyon et à la mairie du 4e est intolérable. Rien ne justifie la violence et la destruction, je condamne sans réserve ces individus violents irresponsables. Soutien à tous les agents mobilisés ce soir et demain pour prévenir et réparer les dégâts", a indiqué Vincent Monot, conseiller métropolitain écologiste.

Quid de Rémi Zinck, maire EELV du 4e arrondissement de Lyon ? Ce vendredi matin, il évoquait "l’obscénité" des élus LR qui diffusaient les images de dégradations commises jeudi soir à Lyon. "Inutile d'espérer la moindre retenue ou le soutien aux salariés victimes de la réforme des retraites", concluait-il. Quel discours adoptera-t-il alors que sa propre mairie a été forcée et saccagée ?

Après la danse du ventre des parlementaires LR au gouvernement, les élus•es LR de Lyon diffusent avec obscénité les dégradations commises dans la soirée. Inutile d'espérer la moindre retenue ou le soutien aux salariés victimes de la ReformeDesRetraites

Si Fabien Bagnon likait dans la matinée un tweet indiquant à propos des dégradations sur l'Hôtel de Ville que "la droite bourgeoise a plus d'empathie pour les pierres que pour les travailleurs qui vont perdre de l'espérance de vie en bonne santé", le vice-président de la Métropole change d'opinion dans la soirée : "Ces dégradations sont inacceptables ! Si la colère après le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites est totalement légitime, elle ne saurait justifier le vandalisme et la violence".