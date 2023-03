LOU-Toulon : "La balle est dans notre camp pour essayer de basculer du bon côté"

Après la trêve internationale, les Rouge et Noir vont tenter de renouer avec la victoire. Après cinq réussites d’affilée, le LOU est tombé à l’extérieur face à Castres (27-22). Les Lyonnais veulent rapidement passer à autre chose d’autant plus que ce match contre Toulon est capital puisqu’il lance la fin de saison. L’entraîneur de la défense Coennie Basson considère que les clefs de cette rencontre se trouvent dans "l’engagement et l’intensité sur les duels".

Si le Sud-Africain se dit là pour gagner, la tâche ne sera pas si facile car lors des cinq dernières confrontations, Toulon l’a emporté quatre fois. Et dans une moindre mesure, sur les deux derniers matchs, le LOU s’est incliné avec une différence de buts négative de 48 points. Pour autant, les Gones peuvent y croire car Toulon ne s’est imposé qu’à trois reprises à l’extérieur cette saison.

"C’est le sprint final, on n’a plus le droit à l’erreur"

Puisqu’il ne reste plus que six matchs en Top14, le lyonnais Félix Lambey considère qu’il est important de prendre les choses en main : "La balle est dans notre camp pour essayer de basculer du bon côté." Cette bascule va s’avérer nécessaire pour cette fin de saison car les Lyonnais ont un calendrier particulièrement compliqué. Ils vont devoir affronter Toulouse (1e), Bordeaux-Bègles (5e) et le Stade Français (3e), tous trois à l’extérieur. Lyon jouera deux fois contre les Parisiens puisqu’ils seront adversaires également en 8e de finale de Challenge Cup.

Pour Félix Lambey, les victoires sont désormais obligatoires : "On sait que c’est le sprint final, on n’a plus le droit à l’erreur." Un avis partagé par Coennie Basson qui considère que pour espérer une qualification en coupe d’Europe l’année prochaine, il faut "au minimum cinq victoires sur six matchs". Un ultime défi de taille pour les Lyonnais qui leur permettra de confirmer leur bonne saison.

A.C