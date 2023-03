LOU-Toulon : Lyon ne relève toujours pas la tête (23-27)

Sur un petit nuage de cinq victoires d’affilée avant la coupure, Lyon enchaîne ce samedi une seconde défaite après celle concédée à Castres le week-end dernier.

C’est Toulon qui s’est mis en travers de la route des hommes de Xavier Garbajosa ce week-end. Au Matmut Stadium de Gerland, l’adversaire inscrivait le premier essai du match par Paia’aua mais le LOU répliquait très vite grâce à Ethan Dumortier à la 12e minute.

Le RCT récidivait avant la mi-temps avec un essai de Kolbe et menait d’un point à la pause (13-14).

La reprise de la seconde période était folle. Toulon et Waisea inscrivaient tout de suite un troisième essai, avant que Arno Botha ne les imite trois minutes plus tard pour réduire l’écart.

A 20-21, tout était encore possible. A 23-24 également, puisque Léo Berdeu permettait aux Rouge et Noir de suivre le rythme. Mais Toulon mettait les voiles et s’imposait finalement 23-27.

Le LOU grattait le point de bonus défensif, petit lot de consolation après une après-midi morose à Gerland.

Samedi prochain, c’est sur la pelouse du Stade Français que Lyon devra se reprendre enfin.