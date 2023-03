Près de Lyon : harcelé et agressé, un enfant déscolarisé obtient 10 jours d’ITT

Le 13 mars a été la goutte de trop. En ce jour, il a été pris à partie par cinq camarades et les parents ont décidé de porter plainte et de saisir le rectorat. D’après les informations du Progrès, les premiers heurts remontent à novembre 2022 où la victime était déjà la cible de moqueries et de coups.

La mère a également refusé de renvoyer son fils à l’école tant que la situation ne reviendrait pas à la normale. Au début, le garçon était critiqué notamment sur son physique. La mère explique au Progrès qu’il portait "des lunettes à la Harry Potter" et qu’une petite mèche lui barrait le visage. Par la suite, l’enfant a commencé à se renfermer sur lui-même et ses notes ont baissé.

"On va te planter"

C’est en janvier que la mère a vu son fils se faire agresser alors qu’elle venait chercher le petit frère. Cinq camarades l’ont plaqué contre un grillage en lui répétant "on va te planter". La conseillère principale d’éducation a été prévenue tout comme l’Académie mais aucune mesure n’a été prise.

Ainsi, bis repetita mi-mars lorsqu’en cours de sport, les cinq mêmes élèves ont de nouveau violenté la victime. C’en était trop pour la mère : "J’avais déjà songé à porter plainte. La CPE et l’assistance sociale m’en avaient dissuadé. Ils voulaient régler ce problème. Ils m’ont expliqué qu’un compte-rendu serait fait par le principal du collège sur les faits et les mesures prises." Or, cela n’a pas stoppé les violences et l’enfant a même été puni par l’école pour avoir riposté face à ses agresseurs.

Finalement, la mère a porté plainte à la gendarmerie de Saint-Genis-Laval et une enquête est actuellement en cours. D’après Le Progrès, les gendarmes ont déjà procédé à quelques auditions.