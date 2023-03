A la Métropole de Lyon, socialistes et macronistes ont du mal à s’entendre entre eux

Contrairement à ce que prétendent les mauvaises langues, le Parti socialiste et ses alliés n'ont pas du tout disparu de notre Métropole. Ils restent une force très vivace, que ce soit au niveau des communes ou du Conseil métropolitain. Le parti à la rose constitue le deuxième groupe de la majorité, avec 13 élus, et pour l'instant, il est uni. Au mandat précédent, les socialistes siégeaient dans pas moins de trois groupes différents, tous dans les majorités de Gérard Collomb et de David Kimelfeld cependant…

Le groupe socialiste à la Métropole de Lyon va-t-il retrouver le chemin de la scission ?

Cependant, le groupe de 13 élus pourrait se scinder en deux, comme cela se faisait traditionnellement. En effet, plusieurs élus du groupe, Joëlle Séchaud et Michèle Edery, ont apporté leur soutien à Christiane Constant, une ex-responsable du PS qui est accusée par d'autres socialistes d'avoir tenu des propos racistes et qui a été suspendue de ses fonctions. Les proches d'Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin, qui siège également dans le groupe et qui aurait été visée par ces propos, sont furieux.

Ils estiment que Mesdames Séchaud et Edery ne doivent plus prendre la parole au nom du groupe tant qu'elles ne se désolidarisent pas des propos de Madame Constant, et menacent de créer leur propre groupe.

Cette situation se déroule en toile de fond de rivalités politiques : Hélène Geoffroy, bien que vice-présidente dans une majorité de gauche métropolitaine, est la figure nationale des opposants à la NUPES, tandis que les deux élues sont proches d'Olivier Faure, favorable à l'alliance des gauches (qui s'est lui aussi désolidarisé des propos de Madame Constant, contrairement à Mesdames Séchaud et Edery). Le président du groupe, Jean-Michel Longueval, se voit reprocher de ne pas prendre de sanctions, d'avoir laissé Joëlle Séchaud intervenir au nom du groupe, et risque donc une scission.

Les 3 groupes de la Métropole de Lyon proches du Président de la République ont parfois du mal à travailler entre eux

Les partisans de la majorité présidentielle connaissent également des divisions. Ils sont eux aussi divisés en trois groupes, qui comportent eux-mêmes des élus militant parfois dans l'opposition à Emmanuel Macron (oui c’est vraiment compliqué la Métropole de Lyon !) . Les partisans du président de la République se sont présentés en plusieurs listes aux dernières élections métropolitaines, dans une campagne marquée par les haines et les diffamations, parfois attisées par une partie de l'entourage de Gérard Collomb ou les armées de collaborateurs politiques mutés en trolls autour de David Kimelfeld. Depuis, il y a parfois des rapprochements, parfois de nouvelles guerres entre eux.

L'autre jour, le responsable d'un de ces groupes, le centriste de gauche Pierre Chambon, a manqué un joli coup en raison de ces divisions. Le conseiller s'opposait à la création d'une Société Publique de la Relation Locale pour l'Association d'Usagers (SPLRU) proposée par le président de la Métropole, Bruno Bernard. Pierre Chambon mettait en doute l'utilité de ce dispositif, son coût et la situation dégradée dans l'emploi que risquent de connaître les salariés de cette société en création.

Et a proposé un vote pour retoquer le projet. En comptant les voix d’élus de la majorité eux aussi opposés à ce projet ajoutées à celles de l’opposition, sa proposition aurait dû être majoritaire dans l’hémicycle métropolitain.

Sauf qu’un autre groupe de la mouvance présidentielle, composé des élus proches de Gérard Collomb et présidé par Louis Pelaez n’a pas suivi. Pourtant le plus virulent des groupes proches de la majorité présidentielle, Inventer la Métropole de Demain a échangé son abstention contre une représentation d’une élue de son groupe dans la future SPRLU. La politique est une affaire de convictions…et l’union là aussi est un combat.

