Avec Charles Ele Tchami, c'est un certain Lyon qui disparait

De celles qui ont réveillé une ville déjà riche mais un peu trop endormie, celle d'une époque révolue où la ville se réveillait, de l'arrivée de la gauche à Lyon en 2001 après un siècle de droite (et de Gérard Collomb qui passait à l'époque pour un atroce bolchévique auprès d'une certaine bourgeoisie lyonnaise), des fêtes, de nos vingt ans, des mix, des rencontres, de la fusion des corps, de Lyon Capitale hebdomadaire, des tamagotchi, des Nuits Sonores qui ont pointé leur aurore en même temps que les Mediatone et autres Jarring Effects.

La ville était jeune dans les soirées de Charles aussi, il y avait autre chose à y faire que regarder le Bigdil. On pouvait enfin être chic et pas snob.

Et puis Charles ce fut ensuite la fameuse, éphémère et bordélique émission Hotel Marmelade ou les groovy sessions de RadioShic (que l'on peut encore écouter en ligne). Et Charles ce fut ensuite, là où certains en étaient encore à écrire des skyblogs, la création de Kweeper, une jolie tentative de créer un Evernote à la lyonnaise. Et aussi de magazine parodiques people en ligne qui ont fait tanguer l'existence de bien des couples.

Engagé dans la cité, cet infatigable inclassable de gauche était un touche à tout.

Et quelle que soit l'époque, Charles nous a offert des soirées mémorables et fédérer les gens. Son amour pour ce monde restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu, tout comme son talent pour choisir les vins les plus fins, lui qui était un grand connaisseur de ce breuvage, surtout nature. Il en amenait à chacune des nombreuses fêtes d'anniversaire auxquelles il était invité.

Nous étions nombreux l'autre jour à nous revoir pour en célébrer la mémoire, encore fous et créatifs, pas trop bouffés par le quotidien malgré les années, entrant dans cet âge où l'on se voit aux enterrements. Nous avons rendu hommage à Charles autour de la musique afro et deep house, partagé nos souvenirs et nos émotions. Alors que les coupes à franges brunes laissaient apparaître là un cheveu blanc, nos yeux marqués d'une ombre de cernes, nous étions toujours en vie mais déjà orphelins. Entrant dans cet âge où l'on commence à se voir plus souvent aux enterrements plutôt que dans les afters des petits matins.

