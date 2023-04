Mairie du 1er et poste de police municipale attaqués à Lyon : "Notre service public est un bien précieux" selon Grégory Doucet

Alors que l'entrée de la mairie du 1er arrondissement a été forcée et que le poste de police municipale de la rue Terme a été dégradé, avec une tentative d'incendie, Grégory Doucet réagit sur les réseaux sociaux, en se désolant de la situation : "Notre service public est un bien précieux. La mairie du 1er arrondissement et le poste de police municipale ont été attaqués ce soir. Je condamne fermement ces actions menées contre des services essentiels pour les Lyonnais. Elles constituent une atteinte aux biens communs".

Le poste de police municipale du 1er arrondissement de #Lyon attaqué ce soir après l’allocution d’@EmmanuelMacron #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/2kkDq7iAWa — Lyon Mag (@lyonmag) April 17, 2023

Pour le maire écologiste de Lyon, "l'opposition à la réforme des retraites et à celles et ceux qui la portent ne peut justifier en rien la violence. Je remercie les pompiers, policiers et agents de la ville qui sont intervenus rapidement. Nous restons mobilisés".