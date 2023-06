LOU-Bordeaux Bègles : Lyon s’arrête en barrages (25-32)

Dès l’entame de match, les Bordelais étouffaient les locaux, et Matthieu Jalibert venait inscrire le premier essai du match pour l’UBB, à la 5e. Peu en réussite, le demi d’ouverture manquait toutefois sa transformation (0-5). Deux minutes après avoir été douchés, le LOU retrouvait son flair. Après avoir perforé la défense bordelaise, Baptiste Couilloud servait Ethan Dumortier qui venait applatir le ballon dans l’en-but, à gauche des perches. Après transformation, le LOU repassait devant et se réveillait vite, après un début de match manqué (7-5).

Dans une première période de haute intensité, les Rouge et Noir tiraient une nouvelle fois leur épingle du jeu. Juste avant la demi-heure, Josua Tuisova inscrivait un deuxième essai pour Lyon, après une impressionnante course de Tavite Veredamu. Les joueurs de Xavier Garbajosa creusaient l’écart (14-8). Après que la sirène ait retenti dans le ciel de Gerland, les Lyonnais marquaient trois points supplémentaires sur une pénalité transformée par Lima Sopoaga et portaient le score à 17-8 à la pause.

L’UBB revenait des vestiaires pied au plancher. Comme au début du match, les Bordelais douchaient les Lyonnais d’entrée. Maxime Lucu passait en revue toute la défense rhodanienne dans un premier temps, avant que Mahamadou Diaby ne marque l’essai le long de la ligne côté gauche, à la 48e. Après transformation, Bordeaux talonnait Lyon au score (17-15). Le second acte était plus haché que le premier et les supporters enchaînaient les "ola" dans les travées du Matmut Stadium. À la 58e, Lima Sopoaga profitait d’une pénalité pour porter le score à 20-15 et ainsi donner un peu d’air aux siens.

Le LOU négociait parfaitement sa courte avance, jusqu’à cette 67e minute et une défense hasardeuse, qui permettait à Madosha Tambwe de climatiser tout un stade et de marquer un essai à la suite d’un superbe rush côté gauche. Matthieu Jalibert transformait. À 13 contre 14, l’UBB reprenait l’avantage (20-22). Dans un temps fort, les Aquitains prenaient même 5 points d’avance et une pénalité longue distance marquée par Maxime Lucu (20-25).

À 6 minutes du terme, Lyon n’avait pas dit son dernier mot et égalisait par un essai inscrit par Josiah Maraku (25-25). Mais Jean-Marc Doussain ne transformait pas et maintenait le score à égalité.

Dans une fin de match débridée, Matthieu Jalibert faisait encore vivre un calvaire aux Lyonnais et décalait Madosha Tambwe qui concluait l'action, encore lui… Mathieu Jalibert marquait ensuite deux points supplémentaires à la 78e. Fin du match, c’est terrible pour le LOU (25-32), qui sort dès les barrages des phases finales de Top 14.

Les Rouge et Noir ne retrouveront pas le dernier carré du Top 14, qui leur tendait les bras. L’UBB ira défier La Rochelle en demi-finales, le 10 juin prochain, à l’Anoeta de Saint-Sébastien.

Peu après la fin du match, Baptiste Couilloud faisait part de sa frustration : "Il y a beaucoup de regrets. Je suis persuadé que tous les téléspectateurs comprennent notre frustration. Mais le score parle pour eux à la fin. On va rester beaux joueurs. La saison a été mouvementée. On a montré un beau visage, mais on leur a laissé l’opportunité de revenir, et ça nous coûte très cher", conclut le demi de mêlée aux micros de Canal+.

Tout à l’inverse, Matthieu Jalibert savourait : "Il y a beaucoup de fierté, d’émotions. Je pense qu’il n’y avait pas grand monde qui croyait en nous. C’est la force de ce groupe, on est souvent là quand on ne nous attend pas", réagissait l’un des grands artisans de la victoire bordelaise.

T.J.