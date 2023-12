LOU-Bulls : la coupe d’Europe pour se rassurer

Ont-ils vraiment la tête à la Champions Cup ? Largué en championnat avec une 12e place sur 14, le LOU Rugby n’avait pas plus engrangé de confiance que ça le week-end dernier en perdant à Bristol, malgré une performance aboutie. Pour convertir les défaites encourageantes en victoires, le LOU doit "savoir être régulier sur 80 minutes. A Bristol on a été indisciplinés et il faut rectifier ça", estimait Romain Taofifenua en conférence de presse ce vendredi. Opposés aux Bulls de Pretoria ce samedi, les Rouge et Noir devront être plus créatifs : "Si on arrive à tenir le ballon et avoir des rucks rapides, on pourra mettre notre jeu en place et les mettre en danger", ajoutait le deuxième ligne.

Pour Alfred Parisien, les Sudafs’ peuvent être prenables à l’usure : "On s’attend à un match rugueux. Ce sont des combattants, ils sont très forts mais aussi très lourds, donc ils vont peut-être avoir du mal à se déplacer notamment en seconde période. C’est là qu’on va pouvoir les contourner", expliquait le centre lyonnais. Les hommes de Fabien Gengenbacher restent sur deux défaites de rang et se rendent à Gerland sans Beka Saginadze, blessé cette semaine et absent trois mois, et sans Semi Radradra, obligé de retourner à Singapour pour récupérer sa femme enceinte de sept mois.

C’est un gros client qui débarque à Lyon. Les Bulls restent sur trois victoires dont une dernière retentissante le week-end dernier contre les Saracens. Bien placés en championnat avec une troisième place, les Sud-Africains sont en pleine bourre et vont rencontrer leur contraire ce samedi après-midi.

Le LOU devra convaincre face à son public, et espérer "trouver ce sentiment d’équipe qui nous manque peut-être lors de certains matchs en championnat", toujours selon Alfred Parisien. Dans les rangs lyonnais, ce match est donc un test idéal pour préparer le retour du Top 14 le week-end prochain contre Bordeaux-Bègles.

Coup d’envoi de LOU-Bulls ce samedi soir à 18h30, au Matmut Stadium.