Mathilde Philip-Gay : "Juger Poutine permettra ensuite de juger les autres"

Ce mercredi, Mathilde Philip-Gay participe à une conférence à la Duchère sur le thème de son livre "Peut-on juger Poutine ?".

La juriste rappelle la "volonté européenne de juger Vladimir Poutine" car "juger Poutine permettra ensuite de juger les autres. Car la Russie, c'est un Etat qui a tout fait pour qu'on puisse juger les autres chefs d'Etat pour les crimes internationaux".

"Ceux qui s'y opposent sont les hauts-dirigeants, car ils ont peur de la Cour pénale internationale", analyse Mathilde Philip-Gay.

Quid des Etats-Unis et des possibles écarts à venir de Donald Trump et son administration ? "Le problème des Etats-Unis, c'est qu'ils n'ont rien signé. Pour les juger, il faut des précédents, et juger Vladimir Poutine", tranche la professeure des universités en droit public à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

00:00 Peut-on juger Poutine ?

04:14 Etats-Unis

06:13 Un procès ?

09:43 CPI assez solide ?

11:27 Richard Ferrand à la tête du Conseil Constitutionnel ?