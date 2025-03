Free-party près de Lyon : des policiers blessés dans des affrontements avec les irréductibles teufeurs

Depuis vendredi soir, une free-party se tient illégalement dans un hangar désaffecté au 38 rue du 8 mai 1945, un site très sensible à proximité de la raffinerie de Feyzin et de la gare de triage de Sibelin. Et à deux reprises, les forces de l'ordre ont tenté de faire évacuer les lieux appartenant à la Métropole de Lyon, occupés par plusieurs centaines de teufeurs.

La tentative réalisée samedi soir a tourné au fiasco, puisque cinq policiers ont été blessés lors d'affrontements très violents avec les participants les plus zélés. Des jets de projectiles en tout genre ont atteint plusieurs fonctionnaires lors de cette bataille rangée qui a obligé la SNCF à interrompre le trafic sur la voie ferrée où des teufeurs se sont rendus.

Sur place, le maire de Feyzin Marc Mamet n'a pu que constater la situation, entre les mains de la préfecture : "J'ai rappelé à chacun la nécessité de procéder à cette évacuation dans les meilleurs délais, compte tenu notamment de la zone de risques dans laquelle est situé ce bâtiment". Mais les habitants de la commune située au sud de Lyon se plaignent de nuisances sonores très importantes, jour et nuit.

On ne sait pas encore si les services de l'Etat tenteront une nouvelle opération de dispersion, ou s'ils attendront que la free-party se termine d'elle même ce dimanche ou lundi.