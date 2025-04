Garde à vue de Grégory Doucet : pourquoi Nathalie Perrin-Gilbert n’a pas signé le communiqué de soutien ?

Dans un communiqué la candidate aux prochaines municipales et ancienne adjointe de Gregory Doucet explique ne pas avoir souhaité cosigner le communiqué de presse écrit par les groupes écologistes, socialistes et communistes. "Je n’ai pas signé, même si on me l’a demandé, le texte du communiqué de presse écrit et signé par les groupes écologistes, socialistes et communistes en soutien au Maire de Lyon," écrit-elle.

"Les élus et élues du groupe Lyon en Commun ne l’ont pas signé non plus : je les remercie de leur dignité." Elle réagit directement à la phrase centrale du communiqué de soutien qui évoquait "une démocratie fragile et un mandat exigeant."

Pour Nathalie Perrin-Gilbert, "que notre démocratie soit fragile est une évidence", tout comme le fait que l’exercice d’un mandat soit "exigeant". Mais selon elle, ces constats ne justifient pas un tel texte : "Je ne vois donc pas l’utilité de réaffirmer ces évidences dans un communiqué de presse ni de les utiliser comme un argument de soutien à Grégory Doucet dans le cadre d’une enquête judiciaire."

La co-fondatrice du groupe Lyon en Commun rappelle également que l’enquête en cours concerne plusieurs mandats municipaux successifs. "Une enquête judiciaire qui porte, qui plus est, sur trois mandats de maires différents", souligne-t-elle.

Depuis le placement en garde à vue du maire de Lyon, elle affirme que son groupe n’a "participé à aucune tentative d’instrumentalisation politique." Et conclut : "Il est fondamental que les enquêteurs et enquêtrices puissent faire leur travail sereinement, c’est-à-dire à l’abri de tout commentaire et prise de position prématurés. C’est la position que je tiendrai durant tout le temps de la procédure en cours."