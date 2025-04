Municipales à Lyon : "Jean-Michel Aulas ne m'effraie pas du tout", promet Grégory Doucet

Invité de Dimanche Politique sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, Grégory Doucet a été à nouveau invité à réagir à la possible candidature de Jean-Michel Aulas aux élections municipales de Lyon l'an prochain.

Et l'édile écologiste a été clair : "Jean-Michel Aulas ne m’effraie pas du tout".

Un brin de nouveauté dans son discours, avant de repartir sur ses traditionnels poncifs sortis depuis que JMA est sorti du bois : "J’ai du respect et de la reconnaissance pour Jean-Michel Aulas car grâce à lui nous avons la plus grande équipe féminine de football au monde. (...) Il est d’abord synonyme d’entrepreneur, tout le monde lui reconnaît cette qualité".

Pour rappel, ce dimanche, Jean-Michel Aulas avait à nouveau taclé les écologistes et leurs "cinq années de méthode brutale", appelant à "un pacte métropolitain pour une mobilité partagée, apaisée, moderne et accessible".

Egalement interrogé sur les tensions au sein de la NUPES et sur les possibles difficultés à former une alliance dès le premier tour en 2026, Grégory Doucet a déclaré ne pas pouvoir "choisir à la place des autres", alors que LFI et PS se déchirent.

"Je suis à la tête d’une majorité plurielle qui obtient des résultats sur toutes les politiques publiques. Je suis un défenseur de l’union dans un moment où les clivages et les unions sont assez caricaturales", a conclu le maire de Lyon.