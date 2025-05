Le LOU devra avoir faim face au Racing pour décrocher sa place en finale de Challenge Cup

La veille, c'est Bath qui s'est qualifié aux dépens d'Edimbourg.

Le LOU rejoindra-t-il les Anglais en finale le 23 mai au Principality Stadium pour tenter de remettre la main sur ce trophée déjà acquis en 2022 ?

Pour cela, il faudra écarter le Racing 92, que les Rouge et Noir accueillent dès 13h30 au Matmut Stadium de Gerland.

Pour la demi-finale de Challenge Cup, Karim Ghezal a décidé de faire le ménage dans son effectif et de laisser de côté la quasi-intégralité des joueurs battus à Clermont-Ferrand le week-end dernier.

Seul Ethan Dumortier est reconduit dans l'équipe, tandis que Léo Berdeu, longtemps incertain, fait son grand retour, tout comme Jermaine Ainsley, le Néo-Zélandais resté absent durant deux mois.

"Il nous restera ensuite deux matchs de championnat à la maison donc il faut profiter de chaque instant avec nos supporters. J'ai déjà dit qu'il fallait qu'il y ait le plus de monde possible qui nous tracte vers l'avant. C'est un évènement très important pour le club, la ville et le territoire. Il faut un grand LOU et on a besoin de tous les supporters", a commenté l'entraîneur lyonnais en conférence de presse d'avant-match jeudi.

De son côté, le Racing 92 va mieux. En championnat, les Franciliens viennent de piétiner le Stade Français (49-24) et regardent désormais vers l'avant.

Suffisant pour venir à bout du LOU dans sa tanière ? Réponse dès 13h30.