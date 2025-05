Soutien au Hezbollah : enquête ouverte pour apologie du terrorisme contre le vice-président démissionnaire de Lyon 2

Le climat déjà explosif à l’université Lyon 2 connaît un nouveau rebondissement judiciaire. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte par le parquet de Lyon visant Willy Beauvallet-Haddad, vice-président récemment démissionnaire.

Toujours maître de conférences en science politique, il occupait par ailleurs plusieurs responsabilités stratégiques : chargé des personnels depuis 2018, des finances depuis 2021, et dernièrement vice-président du conseil d’administration.

Selon les informations du Point confirmées par le ministère de l’Enseignement supérieur, cette procédure fait suite à un signalement transmis par le ministre Philippe Baptiste. En cause : un hommage public rendu par l’universitaire en septembre 2024 à Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, organisation classée comme terroriste par l’Union européenne.

Dans une publication relayée sur ses réseaux sociaux au lendemain de la mort de Nasrallah, tué dans une frappe israélienne, l’intéressé écrivait : "Il est mort au milieu des siens pour la grande cause [palestinienne, ndlr] et il a rejoint le panthéon de nos cœurs et des grands personnages de l’Histoire."

Le ministre s’est dit "consterné" par ces propos, mardi 6 mai, sur France 2, estimant qu’ils "peuvent relever de l’apologie du terrorisme."

Willy Beauvallet-Haddad avait annoncé sa démission la veille, dans un mail adressé à ses collègues, évoquant une "campagne de dénigrement" et la volonté de "faire baisser la pression" dans un établissement en pleine tourmente. Le même jour, la présidence actait la fin de ses fonctions exécutives.

Cette nouvelle affaire judiciaire intervient dans un contexte très tendu à Lyon 2, déjà secoué par d'autres affaires : l'agression du professeur Fabrice Balanche par des militants en plein cours, des menaces contre la présidence et des tensions croissantes autour des débats liés au Proche-Orient.