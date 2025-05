La police fouille les sacs à l'entrée d'un collège de Vénissieux : l'ado venait en cours avec un couteau

Cela fait plus d'un mois que la police nationale organise des opérations de contrôle des sacs aux entrées de collèges et lycées de l'agglomération lyonnaise et du Rhône.

Jusqu'à présent, ces fouilles n'avaient rien donné, si ce n'est un sentiment de sécurité chez les uns, de surcontrôle chez les autres. Mais ce mardi, en ciblant Vénissieux et son collège Honoré de Balzac, les forces de l'ordre ont misé juste. En effet, en contrôlant le sac à dos d'un adolescent, elles ont découvert un couteau. Pourquoi ce collégien venait-il en cours avec une arme blanche ? Quelques jours après l'attaque au couteau survenue dans un lycée de Nantes qui a fait un mort et trois blessés, les parents d'élèves du collège vénissian peuvent se poser des questions sur la sécurité de l'établissement. La police du Rhône annonce qu'une procédure disciplinaire a été engagée par le collège à l'encontre du jeune élève. #Contrôles | Depuis plus d’un mois, la #PoliceNationale procède à des contrôles devant les entrées des collèges et lycées. Hier à #Vénissieux, les élèves du collège Honoré de Balzac ont dû présenter le contenu de leurs sacs.

🔴 Un couteau appréhendé

➡️ Procédure disciplinaire pic.twitter.com/Cej1yFbRgA — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) May 7, 2025













