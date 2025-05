Lyon : la fédération des motards en colère appelle encore à la mobilisation contre la ZFE ce samedi

La volonté des élus écologistes de maintenir la mise en place des zones à faible émission (ZFE) dans la capitale des Gaules n’a pas fini de faire du bruit.

Ce lundi 12 mai, la Fédération Française des Motards en Colère du Rhône (FFMC), en collaboration avec le collectif "Les #Gueux" et plusieurs associations, dont le Collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, a publié un communiqué cinglant. "Les citoyens ne savent plus où ils peuvent circuler, ce qui complique leurs déplacements et génère un sentiment d’arbitraire", peut-on lire dans celui-ci.

Plusieurs élus locaux, dont le conseiller municipal de Caluire-et-Cuire, Bastien Joint, soutiennent cette position.

"Elle fait porter de façon injuste la responsabilité de la pollution sur les plus défavorisés"

Pour rappel, depuis le 1er janvier dernier, 25 métropoles de l’Hexagone possèdent des ZFE. Chaque ville a sa propre réglementation et à Lyon, les voitures possédant la vignette Crit’Air 3 et plus sont interdites d’accès dans ces zones. "Dans un contexte où chacun est conscient des enjeux écologiques et de santé publique, cette mesure reste antisociale car elle fait porter de façon injuste la responsabilité de la pollution sur les plus défavorisés. N’ayant pas les moyens d’acheter un véhicule récent, ils se retrouvent exclus de certaines zones urbaines. Ce qui limite ainsi leur accès à l’emploi, aux services et aux loisirs faute de solutions alternatives et d’accès aux transports en commun", dénoncent les associations.

Afin de montrer ce mécontentement, la FFMC 69 appelle à la mobilisation, ce samedi 17 mai. Les manifestants sont attendus à 14h, sur la place Bellecour, avec un ruban vert et n’importe quel moyen de locomotion. Le slogan "Ecologie Oui, Exclusion Non" sera de mise. À noter que la mobilisation va être entendue à l’échelle nationale.