Vénissieux, là où les infirmières soignent... et prennent des coups

L’une d’entre elles vient d’être agressée, parce qu’elle a eu l’audace - la folie - de vouloir soigner.

Là où d'autres ne vont plus. Là où la police elle-même demande des renforts pour simplement faire son travail.

Mais pas d'inquiétude : à la mairie, on garde le cap. Pas un mot de Mme le Maire. Ni indignation, ni soutien. Le mutisme est devenu doctrine. Peut-être que l'agression ne cochait pas les bonnes cases idéologiques ? Trop "ordinaire", trop "quotidienne" ? Ça ne méritait pas une déclaration ? Au mieux, un soupir gêné de Michèle Picard…

La municipalité de Vénissieux, championne toutes catégories du déni de réalité. L’insécurité ? Un concept bourgeois, voyons.

Ce que vous appelez "agression", ils appellent ça une anecdote regrettable, à replacer dans son "contexte social et urbain". Traduction : circulez, y’a pas de quoi perturber la prochaine exposition sur la tolérance et le vivre-ensemble.

Et pendant ce temps, les soignants désertent. Il faut dire que la médecine de terrain devient de plus en plus sportive. Les visites à domicile ressemblent à des missions d’infiltration.

Avec interrogatoire et parfois fouille à l’entrée des tours, par des gamins de 14 ans, l’air menaçant et l’ego hypertrophié.

On soigne sous tension. On s’inquiète pour soi-même, pour nos patients, pour nos collègues.

Le désert médical ? Il ne fait plus que s’annoncer, il s’installe. Tranquillement. Comme un squat dans un HLM.

Et les habitants, eux ? Ils sont pris en otage. Otages des dealers, des bandes, des petites frappes armées jusqu’aux dents et sûres de leur impunité. Otages d’un système qui a renoncé à les protéger, mais leur distribue encore de la moraline en vaseline.

D’ailleurs, où était Bruno Retailleau, notre ministre de l’Intérieur ? Pas de visite ? Trop loin, peut-être ? Ou trop gênant : reconnaître qu’un territoire de la République est en train de couler sous la loi des caïds, c’est mauvais pour les bulletins officiels.

On préfère gérer ça à distance, avec un communiqué tiède et deux CRS en renfort, pour la photo. Et dans quelques mois, on aura droit à une réunion de crise à la mairie. Avec des post-its. Et des PowerPoint.

Mais surtout, ne dites pas que Vénissieux est une ville abandonnée. Elle est très bien gérée. Par des gens qui n’y vivent pas. Qui ne se font pas agresser en allant bosser. Et qui ne subissent pas les conséquences de leur inaction.

Vénissieux, capitale du progressisme municipal, où les soignants saignent en silence pendant que la mairie tricote des slogans.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux