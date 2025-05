Jets privés et paradis fiscaux ? Jean-Michel Aulas face à Rue89Lyon au tribunal

Mise à Jour 15h50 : Comme cela était probable, l’affaire n’a pas été audiencée ce mardi. L’audience est désormais reprogrammée au 18 novembre 2025.

Article initial : Ce procès fait suite à la publication, en octobre 2023, d’une enquête intitulée "Les Aulas s’envolent en jet privé vers les paradis fiscaux", dans laquelle Rue89Lyon révélait l’implication présumée de l’ancien président de l’Olympique lyonnais et de son fils dans la société Embassair, un terminal de luxe pour jets privés à Miami, relié à un montage financier impliquant le Delaware, les Îles Vierges britanniques et le Luxembourg.

Selon le média, ces informations reposent notamment sur des documents issus des OpenLux.

Rue89Lyon précise que la procédure engagée par Jean-Michel Aulas "avec constitution de partie civile" permet de convoquer devant la justice non seulement le directeur de publication, Pierre Lemerle, mais aussi les deux auteurs de l’article.

Interrogé par LyonMag avant l’audience, Me Thomas Fourrey, avocat de Rue89Lyon, évoque "une première prise de contact" et n’exclut pas un renvoi à une date ultérieure. Aucun montant de dommages et intérêts n’a, pour l’heure, été communiqué par la partie plaignante.

Pierre Lemerle, directeur de publication du média, nous indique : "On maintient les informations qu’on a publiées. M. Aulas, on l’avait contacté en amont de la parution de l’enquête. On lui a fait plusieurs relances par mail, on lui a donné le temps de répondre. La seule réponse qu’on a eue, ça a été le jour de la publication, où il a fait un communiqué dans lequel il indiquait qu’il allait attaquer tous les auteurs de fausses informations."

Le journaliste insiste : "On n’a jamais eu d’autre réponse et on n’a donc pas eu d’éléments contredisant nos informations jusqu’à présent."

Dans le communiqué publié par le média lyonnais, les journalistes s’interrogent sur les intentions de la plainte : "La question qu’on se pose, c’est : quel est le but de la démarche, si ce n’est fatiguer un média indépendant qui n’a clairement pas les mêmes finances que la famille Aulas ?"

Les enjeux pour le média sont importants. En cas de condamnation, le montant d’une éventuelle amende pourrait peser lourd pour Rue89Lyon, dont les recettes annuelles ne dépassent pas les 188 000 euros, et qui multiplie depuis quelques années les appels aux dons de ses lecteurs.