Vidéos vantant le bilan de Grégory Doucet à Lyon : des témoignages de citoyens lyonnais pas si neutres que ça ?

Deux profils choisis pour illustrer les effets des politiques municipales apparaissent comme proches des élus écologistes, à des degrés divers. Un choix qui interroge.

Alors que la tournée de fin de mandat de Grégory Doucet agite déjà le débat politique local en raison de son coût, estimé jusqu’à 700 000 euros par l’opposition contre 228 000 euros selon la Ville de Lyon, un autre sujet pourrait aujourd’hui faire polémique.

Car outre les réunions publiques et le tirage d'un hors-série du magazine municipal consacré au bilan, la mairie écologiste a fait réaliser des vidéos mettant en avant des Lyonnais lambda censés vanter le travail effectué depuis 2020.

Or, deux témoignages mis en avant dans les clips de communication de la Ville de Lyon sont remis en question pour leur apparente neutralité.

Parmi les vidéos intitulées "Ça change quoi… pour", où des habitants racontent comment leur quotidien s’est transformé depuis le début du mandat de Grégory Doucet, celui de Marion a attiré l’attention.

Présentée comme une simple mère de famille ravie des nouveaux aménagements devant les écoles, Marion affiche pourtant sur ses réseaux sociaux personnels de nombreux messages de soutien aux élus écologistes. Elle y félicite notamment les organisateurs de la Fête de l’Écologie du Rhône ou exprime son admiration pour les interventions de Marine Tondelier et Bruno Bernard, ou même de certains vice-présidents de la Métropole de Lyon normalement plus confidentiels pour le commun des mortels.

Son profil professionnel est un copié-collé frisant le cliché de certains élus lyonnais : études à Paris, des voyages à travers la planète, une appétence pour l'humanitaire/les enjeux écologiques et une arrivée à Lyon à la fin des années 2010.

Autre exemple, celui de Marcelle, filmée en train de se balader dans un espace végétalisé. Elle salue la fraîcheur apportée par les nouveaux parcs et se réjouit des espaces de verdure de la place Bir-Hakeim. Là encore, son profil caché aux internautes interroge : Marcelle siège au conseil d’administration de GrandLyon Habitat, organisme dépendant de la Métropole de Lyon. À ses côtés, on retrouve plusieurs figures écologistes locales, dont Renaud Payre et Raphaël Michaud. Et bien sûr le président du bailleur social, François Thévenieau, oncle de Bruno Bernard.

Ces prises de parole posent question non pas sur le fond, mais sur la manière dont elles sont présentées : comme des paroles spontanées de Lyonnais lambda, alors qu’elles émanent de personnes engagées ou proches de la majorité municipale.

Interrogée sur le processus de sélection de ces témoins et sur la connaissance préalable de leurs profils, la mairie nous répond : "Dans le cadre de cette campagne, la Ville de Lyon a reçu des propositions de la part des services, des associations, des mairies d'arrondissements et du prestataire vidéo. Ce sont tous des habitants qui ont accepté de témoigner sur leurs usages."