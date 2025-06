Jean-Pierre, clochardisé par la République

Jean-Pierre n’était pas un marginal. Il vivait dans un camping-car en attendant le versement de sa retraite bien mérité. Une panne, un espoir de réparation, et puis, le couperet administratif : la police municipale s’est occupée de son "véhicule ventouse".

Résultat ? Camping-car saisi, vendu aux enchères. Jean-Pierre à la rue. Problème résolu pour la mairie : un véhicule de moins sur le trottoir, un SDF de plus sur le bitume.

À Vénissieux, la mairie communiste gère la misère comme elle gère l’insécurité : en regardant ailleurs. Michèle Picard, grande prêtresse du verbe révolutionnaire, reste muette. Encore et Toujours.

Un soignant poignardé ? Pas de réaction. Une autre tabassé ? Rien. Jean-Pierre, désormais réduit à quémander une couverture ? Silence radio.

Il ne demandait rien, Jean-Pierre. Il ne défilait pas, il ne nuisait pas, il n’était pas en réinsertion ou fuyant une guerre.

Non, c'était juste un homme libre, dans son vieux camping-car. Et c’est peut-être ce que la République — ou ce qu’il en reste à Vénissieux — ne supporte plus : qu’un homme vive en dehors des cases, sans tendre la main. Alors, on le casse.

La clochardisation, ici, n’est pas une fatalité. C’est une politique. À force de gérer les pauvres comme des déchets et les délinquants comme des victimes, cette municipalité crée des naufragés sociaux qu’elle ose ensuite pointer du doigt comme des "assistés".

Jean-Pierre n’est pas assisté. Il est sacrifié.

Il dort dehors, pendant que Michèle Picard dort sur ses deux oreilles.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux