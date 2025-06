Métropole de Lyon : une carte des lieux frais et des points d’eau potable disponible en ligne

La Métropole de Lyon est en pleine vague de chaleur. Une carte des lieux frais a été mise à disposition des habitants du territoire.

Cette carte permet de trouver, à proximité de leur domicile, des lieux de fraîcheur afin de mieux supporter les épisodes de forte chaleur. Il est également possible de trouver l’itinéraire piéton le plus frais entre deux points.

Mise en œuvre par le biais du laboratoire d’innovation Erasme et du service Données Métropolitaines, elle récence les points d’eau, les bâtiments potentiellement frais et une partie des espaces végétalisés. On y compte un total de 809 fontaines potables, 488 toilettes publiques, plus de 350 lieux frais, mais également 1219 parcs et jardins publics. Des données issues de l’open data de la Métropole, d’Open street map et d’un travail de modélisation de la végétation.

La mise à jour de la carte permet de répondre à un triple objectif. Elle permet de visualiser les lieux frais de proximité, de calculer un itinéraire fraicheur actualisée et d’identifier les zones qui manquent de lieux de fraicheur pour permettre d’y remédier dans les opérations d’aménagement à venir.