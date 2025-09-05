Jean-Michel Aulas candidat "sans étiquette" à la mairie de Lyon : à gauche comme à droite, on panique

L'ancien président de l'OL venait de recevoir le soutien de Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement, qui abandonnait ses ambitions personnelles pour mettre son énergie au service de JMA. Et la présence de Laurent Wauquiez à ce point presse improvisé confirmait aussi que les Républicains soutiendraient Jean-Michel Aulas.
Même si ce dernier a déclaré vouloir être un candidat "sans étiquette", cette sortie médiatique, qu'il a subi puisque la presse n'y était initialement pas conviée en nombre, lui a valu un torrent de critiques de la part de ses futurs adversaires.
A l'instar d'Alexandre Humbert Dupalais, le candidat UDR soutenu par le RN. "Cette alliance de bric et de broc s’appelle le 'socle commun' : elle gouverne la France depuis un an. Avec le résultat que l’on sait : la faillite. Lyon mérite mieux que d’être le cimetière des éléphants du macronisme finissant !"
A gauche, la députée écologiste Marie-Charlotte Garin estime que se présenter sans étiquette ne colle pas avec une alliance avec Laurent Wauquiez, "cette droite clientéliste, anti-social, anti-écolo, qui flirte avec l'extrême-droite". "C'est l'opposé de la politique que mérite Lyon en 2026", prédit-elle.
"Aulas roule à droite, et même très à droite", analyse le vice-président de la Métropole de Lyon Fabien Bagnon.
@JM_Aulas dans le deal avec @laurentwauquiez a accepté le point suivant : pic.twitter.com/td3MJQnRjQ— Olivier Fernoux (@OFernoux) September 4, 2025
L'ancien président de la Métropole David Kimelfeld, qui, comme Georges Képénékian, est courtisé à droite comme à gauche, répète encore son manque d'intérêt à rejoindre Jean-Michel Aulas dès lors qu'il fraye avec Pierre Oliver et Laurent Wauquiez : "On a connu des débuts plus rassembleurs : au moins, les choses sont claires".
Chez les Républicains évidemment, on applaudit des deux mains cette alliance. Le seul camp qui reste coi pour le moment, c'est le camp présidentiel, de Renaissance au MoDem. Or, c'était le premier à dérouler le tapis rouge à Jean-Michel Aulas, puisque ce dernier avait rapidement rencontré Gabriel Attal après avoir laissé miroiter une possible candidature aux élections municipales. Mais visiblement, la volonté du dirigeant du football féminin d'ouvrir largement ses listes à la société civile au détriment de places pour les figures politiques locales enraye la machine du rassemblement.
Il en faut beaucoup plus des Aulas qui connaissent le terrain et le business pour renverser tous ces politiciens de gauche comme de droite aussi mauvais gestionnaires depuis 50 ans et qui se font élire que pour se servir tout en laissant une dette abyssale aux générations futures.Signaler Répondre
On a besoin de bons sens:pas d'idéologie socialiste ou écologique mortifère
Vas-y Jean-Michel !Signaler Répondre
Sauve-nous du fascisme vert !
et pourtant la dette lyonnaise a diminué de 75m d'euros depuis 2020Signaler Répondre
https://www.journaldunet.com/business/budget-ville/lyon/ville-69123
du blabla d'un bobo stérile et des mensonges comme les bibliothèques oubliées: Lyon est sans doute avec Paris la ville où on a innombrables documents à disposition à traverses ses nombreuses bibliothèques mais comment chacun le sait:la nouvelle génération préfère l'image à la lecture (autre débat).Signaler Répondre
Vaut mieux vivre dans une ville "riche" que l'inverse:Doucet est en train d'appauvrir la Ville et faire fuir le tourisme et les commerçants mais comme dirait une certaine Rousseau et ses apôtres hors sol:rien à battre (des agriculteurs..ou tout autre acteur économique) s'ils gagnent du fric sauf si on peut les tondre pour faire vivre l'assistanat et les non productifs
Nous sommes nombreux à t'approuver. On a besoin de sang neuf, sans compromissions électorales comme ce fut le cas lors des dernières municipales qui,, devant la traitrise des listes collomb et Blanc, avaient largement invité les lyonnais à rester à la maison, ce qui a contribué à mettre en place l'équipe actuelle "par défaut"Signaler Répondre
hors des commentaires partisans, les écolos doivent avoir la trouille...pourtant cela leur pendait au nez depuis qu'ils ont entrepris de détruire Lyon aux dépens des vrais LyonnaisSignaler Répondre
Les lyonnais veulent être représentés par un dinosaure ? has been ?Signaler Répondre
Ben pas moi en tout cas !
beaucoup d’idéologues de gauche rejettent la grandeur d'une ville mais sont les 1ers à profiter de ses richesses.Signaler Répondre
Qu'ils aillent dans les bidonvilles voir si c'est gratifiant
Les programmes ou promesses n’engagent que ceux qui les croient…Signaler Répondre
Je retiens de cet homme qu’il est juste un businessman, il ne fait rien par désintéressement… Sinon on m’appellerait frère Jean-Michel. Son implication sans vergogne pour la création du stade au détriment des Décinois, et plus récemment, qu’il souhaite toucher à la caisse d’un défunt…Ça en dit long…Signaler Répondre
La stratégie "Sans étiquette", c'est pour éviter d'être concurrencé par une liste macroniste, tout en intégrant la droite macroniste et les macronistes.Signaler Répondre
Une seule liste de droite non macroniste à Lyon pour les municipales 2026 celle conduite par Alexandre IMBERT DUPALAIS, candidat UDR soutenu par le RN.
Faire rentrer la société civile dans l équipe municipale ? Intéressant et difficile .Signaler Répondre
Je comprends que "bouffeurs de soupe " actuels tremblent dans leurs pantalons d'élus de Lyon .
Entre ceux qui vont se retouver au chomage est ceux qui vont devoir partir étudier les Grands Singes ...
C est un bon début de programme !
J adhère
Pour le métro E, posez donc la question a ceux qui sont aux commandes actuellement.Signaler Répondre
Les ecolos et la gauche ont dépensé sans compterSignaler Répondre
Tu as la vision courte ( fais attention , tu pisses sur tes pompes)Signaler Répondre
Vous confondez avec le désengagement de l'Etat dans le financement des projets lyonnais, l'Etat sont truc c'est investir dans le région de Paris plus qu'ailleurs, vous ne le savez pas en tant que lyonnais (si vous êtes lyonnais).Signaler Répondre
Je pense que même à son âge JMA a plus de capacité de travail que 99% des actifs (j'en suis). En plus, il ne fera qu'un mandat... donc moins de clientélisme !Signaler Répondre
C'est un modèle de réussite aussi bien que CEGID qu'il a créé à partir de rien qu'à l'OL.
Il va faire de la politique à la lyonnaise... c'est à dire "on se tape du national on bosse pour la ville" avec ceux qui veulent faire avancer les projets.
Ah oui, le fameux ruissellement qui profite à tous... On s'en rend compte tous les jours!Signaler Répondre
Une question : où sont passées les rentrées fiscales des 20 années Collomb?!?!? Dans de nouvelles piscines? Dans des places en crèches? Dans des écoles sans algecos? Dans la modernisation des équipements culturels? Dans la suppression du tunnel de Fourvière ? Dans le métro E?
Wauquiez a quelle influence sur Aulas qui précise qu'il est sans étiquette pour marquer son indépendance ? Aulas veut tourner la page du mandat des sectaires verts, sortir de la politique autoritaire et idéologique qui a dégradé et déclassé Lyon, alors le rapport avec Wauquiez....lol.Signaler Répondre
Un homme qui a vécu sur du virtuel en n engageant su autrui et il veut être reconnu humaniste ....Signaler Répondre
il n' a pas digéré la défaite 74% 26% tout simplementSignaler Répondre
1- Lobbying du sénateur Collomb pour faire modifier la loi afin que le futur grand stade soit déclaré d'utilité publique en vue de l'Euro 2016, ce qui facilite les expropriationsSignaler Répondre
2 - Vente de parcelles publiques du Grand Lyon en dessous du prix du marché (puisque essentiellement agricoles)
3 - Modification du plan local d'urbanisme, transformant ces parcelles agricoles peu couteuses en parcelles dédiées au stade et à ses annexes génératrices de plus-value financière (hôtels, pôle de loisirs, restaurants, centre médical, etc.) pour l'entité privée, pas pour la collectivité qui ne récupère pas la plus-value
4 - Financement des infrastructures d'accès au stade privé par de l'argent public : près de 350M€ dédiés au débranchement de la ligne de tramway, à l'achat de rames de tramway plus grandes, à la création d'un échangeur sur la rocade et de nouvelles voies publiques d'accès.
On continue ?
Pour le flop on va attendre les résultats , qui semble dooner des tremblements fessiers a la sphère NFP-LFI , pour la candidature Aulas, Lyonnais avec une réussite sociale, sportive et économique c'est mieux pour Lyon, qu'un petit cadre associatif, militant, idéologue capricieux , immigrationniste et wokiste.Signaler Répondre
C'est pourtant en faisant "rayonner" une ville que l'on obtient des recettes supplémentaires pour construire / entretenir et faire vivre à travers le personnel les équipements que vous citez.Signaler Répondre
Sans recettes liées au tourisme, à l'installation de nouveaux habitants et autres, point de rentrées fiscales pour payer l'investissement dans ces équipements et les personnels nécessaires pour y travailler.
https://www.lyoncapitale.fr/sport/grand-stade-demandez-l-additionSignaler Répondre
Les dépenses pour les contribuables et les recettes et les plus values, pour sa pomme ! ça c'est du social façon CAC 40
Aulas vient de faire la même connerie que Gérard Colomb !Signaler Répondre
Les Lyonnais n’aiment pas Wauquiez…. et ils ont bien raison !
Papy Aulas devrait faire attention à son petit cœur car les émotions en politique sont plus grandes qu’au foot… Je le vois s’occuper d’un potager…Signaler Répondre
On s'en fout de "faire briller Lyon" en France, dans le monde et dans le système solaire! Pourquoi faire : attirer toujours plus de touristes et faire exploser le nombre de Airbnb? attirer du cadre sup' parisien et faire augmenter le prix déjà élevé de l'immobilier ? saturer encore plus la Fête des Lumières?Signaler Répondre
On vient bien aujourd'hui les effets de la politique d'attractivité portée par Collomb pendant des années : des loyers de logements et de commerces exorbitants, un prix de l'immobilier qui a explosé, des grands projets "pour faire rayonner Lyon" qui font flop (Grand Hôtel Dieu et Cité de la gastronomie, centre commercial Confluence, nouvelles tours de la Part Dieu remplies par la SNCF et EDF plutôt que par les multinationales)...mais pas d'investissements dans les piscines, les bibliothèques, les équipements culturels.
Un maire est fait avant tout pour répondre aux besoins de ses habitants et aux enjeux de sa ville : avoir suffisamment d'écoles et de places en crèche, bénéficier d'un cadre de vie de qualité en bas de chez soi, avoir accès à des évènements culturels, profiter d'équipements publics en nombre suffisant (piscines, médiathèques), produire une offre de logements pour tous, etc.
Jusqu'à présent, on n'entend que du "make Lyon great again" façon Trump : un peu léger et court comme vision, et pas forcément adapté aux attentes des habitants...
Dehors Doucet et sa clique de trotskistes et khmers vert qui entrainent Lyon dans les memes animes que Grenoble avec Piolle. stop à l Islamo gauchisme!Signaler Répondre
tout sauf les zecolos et leurs potes LFI la France Imbécile ou Islamiste au choux, et le PS le petit chien chien de merluchonSignaler Répondre
Donne nous tous les détails, STP, donne nous les détails....Signaler Répondre
Aulas peut sauver de l'infection verte à Lyon et c'est déjà pas mal !Signaler Répondre
Impatient d'entendre les réactions de renaissance !Signaler Répondre
Rudigoz va t'il retourner lécher les bottes de JMA et Wauquiez pour sauver sa tête ?
Ou alors reviendront ils à une alliance avec Kepenekian et Kimelfeld voire avec le PS ?
Je vous le dis on va bien rigoler pendant cette campagne.
Totalement d’accord avec vous.Signaler Répondre
après le fiasco du maire actuel, Aulas ne peut que faire mieux pour faire briller Lyon:mais on jugera surtout ses habitants et le reflet de leur choixSignaler Répondre
Vous avez juste oublié que Lyon est en France ! Oui Aulas sauve nous ! On a peurs, l’insécurités, le chômage, l’immigration et la DETTE....AU SECOURS J.M AULAS !!!Signaler Répondre
n'oubliez pas de voter, et ensuite sortez vos mouchoirs, Aulas va ratisser large.Signaler Répondre
Sans étiquette?Signaler Répondre
C est une blague!!!! Il a été demander la permission aux macronistes il y a quelques mois!
C est alliance avec les LR n a d intérêt que les intérêts personnels!!!
LW est une machine à perdre, rejetée par les militants et les partisans! Avec sa dernière sortie en date de ne pas vouloir censurer un gouvernement socialiste, uniquement pour faire sortir Retailleau, c est minable et incohérent
Bref, un grand boulevard se dessine pour les écolos à Lyon
Nb: qui veut d un maire qui a plus de 70 ans?
Du moment que les méprisants sectaires dégagent en 2026, c'est le principal après un mandat à subir leurs dictats et dogmes.Signaler Répondre
Aulas et l’OL en 2022, c’était 350 millions de dette. Mais ce qu’on oublie de rappeler, c’est qu’il faut ajouter les 334 millions d’argent public dépensé pour les infrastructures liées à la construction du stade. Ce type est un gouffre à lui tout seul.Signaler Répondre
Sans étiquette = politique LR (Les Républicains) sans le dire...il suffit de regarder la photo, qui pense qu'il va pouvoir dire et faire ce qu'il veut, sans en référer au baron local des LR ?Signaler Répondre
Et ça se passerait comment Aulas actionnaire de la LDLC Arena (à Décines) en concurrence directe avec la Halle Tony Garnier (gérée par la ville de Lyon) ?
Et ses sociétés offshore (terminal de luxe à Miami) lui permettant de faire de l'évasion fiscale, il va continuer à les gérer en étant maire de Lyon ?
Cette (future) candidature est une blague. Et rappelons qu'à la fin du mandat, il aurait 83 ans...franchement, qu'il profite d'une retraite (quand même) méritée!
Allez y détaillez nous ce bilan.Signaler Répondre
En tout cas , on va bien rigoler, le père Aulas va se prendre sa dernière branlée.Signaler Répondre
On lit déjà que ça stresse chez les écolos et leurs potes LFI. Pourtant, ils se disaient « confiants » …. Bizarre.Signaler Répondre
Doucet est cuit.
Il faut aussi récupérer la métropole, qui concentre les pouvoirs.
c est quand même moins catastrophique que une union de façade, LFI ,Ecolos Socialistes a savoir gauche classique, doux reveurs , révolutionnaires ,extremistes ,comme on l'a vu pour les dernières législatives, alors que ils ́ ont strictement rien en commun et qu ils n arrêtent pas de se critiquer ou se haïr.Signaler Répondre
Oui, il passera au 2ème tour.Signaler Répondre
Doucet n’est pas apprécier des lyonnais il va enfin pouvoir le comprendre.
J’espère que tu seras aussi prompt à demander des comptes aux écologistes et à LFI, non ?Signaler Répondre
Aulas ne me pose pas de problème on voit et on entend bien qu'il aime Lyon.Signaler Répondre
Mon soucis c'est l'ensemble de la clique de politicards qui vont se regrouper autour pour avoir des postes et qui au final souvent empêchent d'agir car ils ne sont là que pour les postes et pas pour assurer leurs mandats.
J'aime la réflexion de Henri Guaino qui a clairement dit les choses. Il n'y a plus d'Hommes d'Etat il n'y a que des "politiques". Ils n'ont pas de vision, ils sont juste ici dans le conformisme ou l'extrêmisme pour plaire à une part de marché "électorale".
On le sent déjà pour ses prochaines municipales, les macronistes se mettent avec le mieux placé: Paris et Lyon plutôt à droite, Marseille plutôt à gauche.
Puis j'ai entendu que Retailleau dans certaines communes en périphérie parisienne avait déjà sans le dire conclu un "pacte" avec Braun-Pivet (macroniste) pour assurer des communes en "co-gestion".
Peu de gens veulent encore de ses alliances contre natures et malgré ce qu'on dit je crois que personne ne veut des fameuses "coalition" qu'on voit dans d'autres pays comme l'Allemagne (je rappelle la SPD était discréditée personne n'en voulait, lors des élections la CDU est arrivée en tête mais pas majoritaire suivie de près de l'AFD... et donc la CDU a choisie de faire une coalition avec la SPD et les verts... pour contrer l'AFD. Une très belle tambouille politicarde).
Le Père Aulas, 77 ans (quel souffle de jeunesse !) va devoir nous rendre des comptes, à nous les contribuables lyonnais , de s'être enrichi grassement sur notre dos, en toute impunité. Vous voulez que je vous fasse le bilan de l'endettement de la Métropole "dédié" à son business ? et le retour sur notre investissement ? il a perdu, jusqu'à être obligé de vendre et de mettre sur la place la réalité de ses compromissions avec feu CollombSignaler Répondre
Oui JMA bien joué : antisocial anti écolo anti dealer c’est ce qu’il nous faut à Lyon pour redresser rapidement la ville !!!!!Signaler Répondre