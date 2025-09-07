Jean-Michel Aulas compte être maire de Lyon… et rester dirigeant à la FFF

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le candidat imminent à la mairie de Lyon a évoqué son avenir proche.
Là où beaucoup auraient pu imaginer JMA se jeter à corps perdu dans sa possible nouvelle vie de premier magistrat de la capitale des Gaules en cas de victoire en mars 2026, que nenni !
En effet, Jean-Michel Aulas compte bien conserver ses fonctions au sein de la FFF.
"J’ai posé les questions au directeur général Jean-François Villotte pour savoir s’il y avait des incompatibilités. Ce n’est pas le cas. Élu ou pas élu, je tiens à garder mes fonctions à la FFF, comme vice-président et avec la responsabilité du football féminin", a déclaré l'intéressé au quotidien sportif.
Ce n'est pas le travail que cette double casquette réclamera ou même les déplacements à Paris voire à l'étranger pour suivre l'Equipe de France féminine qui font peur à Jean-Michel Aulas, mais les éventuels conflits d'intérêt.
"Je vais prendre toutes les précautions pour me faire réexpliquer s’il devait y avoir des cas, dans l’exercice de la fonction, dans l’hypothèse où je suis élu, où il faudrait des précautions particulières auxquelles je n’aurais pas pensé. Mais dans les règlements, il n’y a aucune incompatibilité", conclut-il.
Les Lyonnais verront-ils d'un bon oeil cette volonté de ne pas se consacrer à 100% à la tâche de maire ?
Jean Michel Aulas vient de se tirer une balle dans le pied. Il ne peut pas être maire de Lyon. Il y aurait conflit d’intérêt avec le groupe Arkema qui finance la ligue de foot. Rien que pour les familles touchées par la pollution des pfas dans le 7eme, aucune chance qu’il devienne maire.Signaler Répondre
Je suis bien d'accord, il a toujours su faire fructifier ses affaires en obtenant des subventions de la ville ou des aménagements routiers aux frais du contribuable, il pourra nous en faire profiter quand il sera maire !Signaler Répondre
Fausse comparaison pour étayer de faux arguments : raccord. 🤣👌Signaler Répondre
Tu stresses, ça va te faire mal de te faire battre par un papy.Signaler Répondre
Doucet et ses potes de l'extrême gauche dont il a besoin pour être élu sont cramés. Il va falloir commencer à accepter.... conseil d'ami.
Tout a fait d accord, enfin un vrai gestionnaire pour notre belle ville. Du bon sens, du pragmatisme surtout avec l' argent de Nicolas, cela fait cruellement défaut aux idéologues.Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Quelle joie et quelle chance pour Lyon que les meilleurs s'associent pour nous sortir des griffes des islamo-gauchistes. Merci à Jean-Michel Aulas et Laurent Wauquiez de nous offrir la possibilité de nous débarrasser des absurdes idéologues de la décroissance.Signaler Répondre
Votre "vrai lyonnais" ne sera pas capable de se consacrer à 100 % à votre vraie ville que vous aimez "vraiment". C’est vraiment ironique, pas vrai ?Signaler Répondre
Je vous fais une liste des villes où habiter si votre vie tourne autour des place de parking et des autoroutes puisque je suppose que c’est là que le bât blesse (à ce que je sache Lyon est la capitale de des Gaules, de la gastronomie et des lumières, pas de l’automobile, et comme les ecologistes à contrario des lfi luttent contre l’antisemistisme) :
Dieppe (Alpine)
Sochaux (Peugeot)
Detroit (GM, Ford etc...)
Mulhouse.
En attendant les fausses personnes avec leur fausses idées, leur vote faux, leurs fausses venues en Presqu’île, leur fausse consommation chez les vrais commerçants feront ce qu’ils peuvent pour que cette ville aille faussement mieux.
Travailler ne lui fait pas peur , il l'a prouvé.Signaler Répondre
Reste , comme il le fait prudemment , à s'assurer qu'il n'y a pas de problème de conflit .
il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuéSignaler Répondre
Mr aulas c'est vraiment un gag cette candidature .
Qui trop embrasse mal étreint !Signaler Répondre
Mister business veut jouer sur tous les tableaux comme au foot. C’est un compétiteur qui souhaite gérer les finances publiques comme sa société privée… Trop fort Jean-MimiSignaler Répondre
JMA fait une erreur profite de votre retraite au lieu de être humilié en élection la politique ce n est pas que des polémique sur TwitterSignaler Répondre
Les méprisants et sectaires militants écolos sont satisfaits de leur militant de maire, pour tous les autres lyonnais c'est une autre histoire, une histoire de polémiques sur polémiques depuis 2020 avec le militantisme imposé par le méprisant militant qui sert de maire.Signaler Répondre
Dans tes rêves le banlieusard. Les Lyonnais sont satisfaits de Doucet. Ton footix Aulas traine beaucoup de casseroles qui vont bientôt sortir. Pas étonnant que Wauquiez le mauvais s'allie avec Aulas.Signaler Répondre
JMA Maire de Lyon et vice président de la FFF ? Pourquoi pas ? Vous parlez de paie lucrative ! Quel prétendant à la Mairie de Lyon à déjà renoncé à ses traitements mensuels ? Pour cela, cela ne fait pas e lui, un bon Maire, certes, mais au moins, il prend sur lui, et lui seul sa propre réussite, ou sa personnelle défaite. Avec la loi PLM, JMA ne devra sa défaite ou sa réussite qu'au choix des électeurs, et non pas à un amalgame de listes politicardes démagogiques, inexpérimentées et surtout incapables de gérer leur propre politique, et surtout un budget sans dilapider l'argent publique.Signaler Répondre
A comparer avec ceux qui n ont pas inventé l eau chaude.Signaler Répondre
Il y en a ici-même, il y en a ...
La paie il scen moque éperdument,Signaler Répondre
Avec ses économies il peut vivre dans un palace jusqu a 130 ans mini
Ça laisse de la marge...
Au bout de 5 ans de mandat Doucet n'est encore pas un véritable maire de Lyon, c'est toujours un véritable militant écolo.Signaler Répondre
Ils ne savent gérer que leur portefeuille personnel mais pas l’argent public…Signaler Répondre
De plus, devenir Maire d’une grande ville ce n’est pas la manager comme une équipe de foot ou une entreprise…
Oui, il a juste laissé l'OL en ruines et endetté jusqu'au cou.. après avoir fait payer les aménagements du stade par la collectivité.Signaler Répondre
Quelle importance ?
De toute façon ce n'est pas lui qui va administrer Lyon. Il n'est que la tête de gondole de la droite qui tente de faire du neuf avec du/un vieux.
Ca commence peut être mais toi tu vas bientôt chanter une célèbre chanson des Doors :🎶🎶This is the end 🎶🎶Signaler Répondre
Être maire de Lyon n'est certainement pas une tâche à plein temps. Trop fort JMA !Signaler Répondre
Rien d'étonnant. Les élus écolos cumulent les fonctions à outrance entre conseiller municipal, vice présidence métropole, président LPA, Halle Tony Garnier....Signaler Répondre
Aulas et viteSignaler Répondre
tu vas en remanger , tout sauf les vieux réacs .Signaler Répondre
Même s'il a réunion a paris train en 2 h op ou vidéo conférence ect pareil pour le footSignaler Répondre
Ca me pose aucun problême, tout ce qui compte pour moi c'est qu'il dégage le cancer écologiste de Lyon.Signaler Répondre
Il a un avantage sur les autres c’est qu'il sait gérer un budget. Le reste n’est que pacotille. Il a réussi dans toutes ses entreprises.Signaler Répondre
Ça commence... On attend la déclaration officielle de sa candidature pour les dossiers.Signaler Répondre
Tant que la paie est bonneSignaler Répondre
Noir etait ministre du commerce exterieur et Collomb senateur. Alors VP de la FFF….Signaler Répondre
tout sauf les verdâtres et leurs potes islamogauchistes.Signaler Répondre
On va l'appeler Mr Cumulus, déjà avec ses entreprises à s'occuper...Signaler Répondre
Tant que Doucet et ses copains LFI dégagent… le reste est forcément compatible !!!!!Signaler Répondre