Jean-Michel Aulas compte être maire de Lyon… et rester dirigeant à la FFF

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le candidat imminent à la mairie de Lyon a évoqué son avenir proche.

Là où beaucoup auraient pu imaginer JMA se jeter à corps perdu dans sa possible nouvelle vie de premier magistrat de la capitale des Gaules en cas de victoire en mars 2026, que nenni !

En effet, Jean-Michel Aulas compte bien conserver ses fonctions au sein de la FFF.

"J’ai posé les questions au directeur général Jean-François Villotte pour savoir s’il y avait des incompatibilités. Ce n’est pas le cas. Élu ou pas élu, je tiens à garder mes fonctions à la FFF, comme vice-président et avec la responsabilité du football féminin", a déclaré l'intéressé au quotidien sportif.

Ce n'est pas le travail que cette double casquette réclamera ou même les déplacements à Paris voire à l'étranger pour suivre l'Equipe de France féminine qui font peur à Jean-Michel Aulas, mais les éventuels conflits d'intérêt.

"Je vais prendre toutes les précautions pour me faire réexpliquer s’il devait y avoir des cas, dans l’exercice de la fonction, dans l’hypothèse où je suis élu, où il faudrait des précautions particulières auxquelles je n’aurais pas pensé. Mais dans les règlements, il n’y a aucune incompatibilité", conclut-il.

Les Lyonnais verront-ils d'un bon oeil cette volonté de ne pas se consacrer à 100% à la tâche de maire ?