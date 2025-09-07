Politique

Jean-Michel Aulas compte être maire de Lyon… et rester dirigeant à la FFF - LyonMag

Le cumul des mandats est encore possible selon Jean-Michel Aulas.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le candidat imminent à la mairie de Lyon a évoqué son avenir proche.

Là où beaucoup auraient pu imaginer JMA se jeter à corps perdu dans sa possible nouvelle vie de premier magistrat de la capitale des Gaules en cas de victoire en mars 2026, que nenni !

En effet, Jean-Michel Aulas compte bien conserver ses fonctions au sein de la FFF. 

 "J’ai posé les questions au directeur général Jean-François Villotte pour savoir s’il y avait des incompatibilités. Ce n’est pas le cas. Élu ou pas élu, je tiens à garder mes fonctions à la FFF, comme vice-président et avec la responsabilité du football féminin", a déclaré l'intéressé au quotidien sportif.

Ce n'est pas le travail que cette double casquette réclamera ou même les déplacements à Paris voire à l'étranger pour suivre l'Equipe de France féminine qui font peur à Jean-Michel Aulas, mais les éventuels conflits d'intérêt.

"Je vais prendre toutes les précautions pour me faire réexpliquer s’il devait y avoir des cas, dans l’exercice de la fonction, dans l’hypothèse où je suis élu, où il faudrait des précautions particulières auxquelles je n’aurais pas pensé. Mais dans les règlements, il n’y a aucune incompatibilité", conclut-il.

Les Lyonnais verront-ils d'un bon oeil cette volonté de ne pas se consacrer à 100% à la tâche de maire ?

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

33 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
La guerre des trolls républicains le 07/09/2025 à 14:24

Jean Michel Aulas vient de se tirer une balle dans le pied. Il ne peut pas être maire de Lyon. Il y aurait conflit d’intérêt avec le groupe Arkema qui finance la ligue de foot. Rien que pour les familles touchées par la pollution des pfas dans le 7eme, aucune chance qu’il devienne maire.

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 07/09/2025 à 14:00
Et les autres ? a écrit le 07/09/2025 à 09h00

Il a un avantage sur les autres c’est qu'il sait gérer un budget. Le reste n’est que pacotille. Il a réussi dans toutes ses entreprises.

Je suis bien d'accord, il a toujours su faire fructifier ses affaires en obtenant des subventions de la ville ou des aménagements routiers aux frais du contribuable, il pourra nous en faire profiter quand il sera maire !

Signaler Répondre
avatar
Plafond Bas le 07/09/2025 à 13:40
Sidéré a écrit le 07/09/2025 à 12h14

Votre "vrai lyonnais" ne sera pas capable de se consacrer à 100 % à votre vraie ville que vous aimez "vraiment". C’est vraiment ironique, pas vrai ?

Je vous fais une liste des villes où habiter si votre vie tourne autour des place de parking et des autoroutes puisque je suppose que c’est là que le bât blesse (à ce que je sache Lyon est la capitale de des Gaules, de la gastronomie et des lumières, pas de l’automobile, et comme les ecologistes à contrario des lfi luttent contre l’antisemistisme) :

Dieppe (Alpine)
Sochaux (Peugeot)
Detroit (GM, Ford etc...)
Mulhouse.

En attendant les fausses personnes avec leur fausses idées, leur vote faux, leurs fausses venues en Presqu’île, leur fausse consommation chez les vrais commerçants feront ce qu’ils peuvent pour que cette ville aille faussement mieux.

Fausse comparaison pour étayer de faux arguments : raccord. 🤣👌

Signaler Répondre
avatar
Je savoure le 07/09/2025 à 13:39
Sidéré a écrit le 07/09/2025 à 12h14

Votre "vrai lyonnais" ne sera pas capable de se consacrer à 100 % à votre vraie ville que vous aimez "vraiment". C’est vraiment ironique, pas vrai ?

Je vous fais une liste des villes où habiter si votre vie tourne autour des place de parking et des autoroutes puisque je suppose que c’est là que le bât blesse (à ce que je sache Lyon est la capitale de des Gaules, de la gastronomie et des lumières, pas de l’automobile, et comme les ecologistes à contrario des lfi luttent contre l’antisemistisme) :

Dieppe (Alpine)
Sochaux (Peugeot)
Detroit (GM, Ford etc...)
Mulhouse.

En attendant les fausses personnes avec leur fausses idées, leur vote faux, leurs fausses venues en Presqu’île, leur fausse consommation chez les vrais commerçants feront ce qu’ils peuvent pour que cette ville aille faussement mieux.

Tu stresses, ça va te faire mal de te faire battre par un papy.
Doucet et ses potes de l'extrême gauche dont il a besoin pour être élu sont cramés. Il va falloir commencer à accepter.... conseil d'ami.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 07/09/2025 à 13:01
Et les autres ? a écrit le 07/09/2025 à 09h00

Il a un avantage sur les autres c’est qu'il sait gérer un budget. Le reste n’est que pacotille. Il a réussi dans toutes ses entreprises.

Tout a fait d accord, enfin un vrai gestionnaire pour notre belle ville. Du bon sens, du pragmatisme surtout avec l' argent de Nicolas, cela fait cruellement défaut aux idéologues.
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Maitre Kobayashi le 07/09/2025 à 12:34

Quelle joie et quelle chance pour Lyon que les meilleurs s'associent pour nous sortir des griffes des islamo-gauchistes. Merci à Jean-Michel Aulas et Laurent Wauquiez de nous offrir la possibilité de nous débarrasser des absurdes idéologues de la décroissance.

Signaler Répondre
avatar
Sidéré le 07/09/2025 à 12:14
toutsauf a écrit le 07/09/2025 à 08h23

tout sauf les verdâtres et leurs potes islamogauchistes.

Votre "vrai lyonnais" ne sera pas capable de se consacrer à 100 % à votre vraie ville que vous aimez "vraiment". C’est vraiment ironique, pas vrai ?

Je vous fais une liste des villes où habiter si votre vie tourne autour des place de parking et des autoroutes puisque je suppose que c’est là que le bât blesse (à ce que je sache Lyon est la capitale de des Gaules, de la gastronomie et des lumières, pas de l’automobile, et comme les ecologistes à contrario des lfi luttent contre l’antisemistisme) :

Dieppe (Alpine)
Sochaux (Peugeot)
Detroit (GM, Ford etc...)
Mulhouse.

En attendant les fausses personnes avec leur fausses idées, leur vote faux, leurs fausses venues en Presqu’île, leur fausse consommation chez les vrais commerçants feront ce qu’ils peuvent pour que cette ville aille faussement mieux.

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 07/09/2025 à 12:02

Travailler ne lui fait pas peur , il l'a prouvé.
Reste , comme il le fait prudemment , à s'assurer qu'il n'y a pas de problème de conflit .

Signaler Répondre
avatar
autant sauté dans le vide le 07/09/2025 à 11:52

il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué
Mr aulas c'est vraiment un gag cette candidature .

Signaler Répondre
avatar
Pas trop de bisous le 07/09/2025 à 11:51

Qui trop embrasse mal étreint !

Signaler Répondre
avatar
Hélas c’est là qu’est l’os… le 07/09/2025 à 11:25
Jean Michel Hélas a écrit le 07/09/2025 à 09h25

Être maire de Lyon n'est certainement pas une tâche à plein temps. Trop fort JMA !

Mister business veut jouer sur tous les tableaux comme au foot. C’est un compétiteur qui souhaite gérer les finances publiques comme sa société privée… Trop fort Jean-Mimi

Signaler Répondre
avatar
jma est nul le 07/09/2025 à 11:24

JMA fait une erreur profite de votre retraite au lieu de être humilié en élection la politique ce n est pas que des polémique sur Twitter

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 07/09/2025 à 11:05
Jean Bernard a écrit le 07/09/2025 à 10h32

Dans tes rêves le banlieusard. Les Lyonnais sont satisfaits de Doucet. Ton footix Aulas traine beaucoup de casseroles qui vont bientôt sortir. Pas étonnant que Wauquiez le mauvais s'allie avec Aulas.

Les méprisants et sectaires militants écolos sont satisfaits de leur militant de maire, pour tous les autres lyonnais c'est une autre histoire, une histoire de polémiques sur polémiques depuis 2020 avec le militantisme imposé par le méprisant militant qui sert de maire.

Signaler Répondre
avatar
Jean Bernard le 07/09/2025 à 10:32
pie69 a écrit le 07/09/2025 à 08h03

Tant que Doucet et ses copains LFI dégagent… le reste est forcément compatible !!!!!

Dans tes rêves le banlieusard. Les Lyonnais sont satisfaits de Doucet. Ton footix Aulas traine beaucoup de casseroles qui vont bientôt sortir. Pas étonnant que Wauquiez le mauvais s'allie avec Aulas.

Signaler Répondre
avatar
kikou le 07/09/2025 à 10:27
Ahbenoui a écrit le 07/09/2025 à 08h53

Tant que la paie est bonne

JMA Maire de Lyon et vice président de la FFF ? Pourquoi pas ? Vous parlez de paie lucrative ! Quel prétendant à la Mairie de Lyon à déjà renoncé à ses traitements mensuels ? Pour cela, cela ne fait pas e lui, un bon Maire, certes, mais au moins, il prend sur lui, et lui seul sa propre réussite, ou sa personnelle défaite. Avec la loi PLM, JMA ne devra sa défaite ou sa réussite qu'au choix des électeurs, et non pas à un amalgame de listes politicardes démagogiques, inexpérimentées et surtout incapables de gérer leur propre politique, et surtout un budget sans dilapider l'argent publique.

Signaler Répondre
avatar
A comparer le 07/09/2025 à 10:15
Ex Précisions a écrit le 07/09/2025 à 08h16

On va l'appeler Mr Cumulus, déjà avec ses entreprises à s'occuper...

A comparer avec ceux qui n ont pas inventé l eau chaude.
Il y en a ici-même, il y en a ...

Signaler Répondre
avatar
Confidence le 07/09/2025 à 10:13
Ahbenoui a écrit le 07/09/2025 à 08h53

Tant que la paie est bonne

La paie il scen moque éperdument,
Avec ses économies il peut vivre dans un palace jusqu a 130 ans mini
Ça laisse de la marge...

Signaler Répondre
avatar
Liberation 2026 le 07/09/2025 à 09:44

Au bout de 5 ans de mandat Doucet n'est encore pas un véritable maire de Lyon, c'est toujours un véritable militant écolo.

Signaler Répondre
avatar
Biensur le 07/09/2025 à 09:36
Et les autres ? a écrit le 07/09/2025 à 09h00

Il a un avantage sur les autres c’est qu'il sait gérer un budget. Le reste n’est que pacotille. Il a réussi dans toutes ses entreprises.

Ils ne savent gérer que leur portefeuille personnel mais pas l’argent public…
De plus, devenir Maire d’une grande ville ce n’est pas la manager comme une équipe de foot ou une entreprise…

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 07/09/2025 à 09:35
Et les autres ? a écrit le 07/09/2025 à 09h00

Il a un avantage sur les autres c’est qu'il sait gérer un budget. Le reste n’est que pacotille. Il a réussi dans toutes ses entreprises.

Oui, il a juste laissé l'OL en ruines et endetté jusqu'au cou.. après avoir fait payer les aménagements du stade par la collectivité.

Quelle importance ?
De toute façon ce n'est pas lui qui va administrer Lyon. Il n'est que la tête de gondole de la droite qui tente de faire du neuf avec du/un vieux.

Signaler Répondre
avatar
Jim Morrison le 07/09/2025 à 09:33
LFI 69 a écrit le 07/09/2025 à 08h56

Ça commence... On attend la déclaration officielle de sa candidature pour les dossiers.

Ca commence peut être mais toi tu vas bientôt chanter une célèbre chanson des Doors :🎶🎶This is the end 🎶🎶

Signaler Répondre
avatar
Jean Michel Hélas le 07/09/2025 à 09:25

Être maire de Lyon n'est certainement pas une tâche à plein temps. Trop fort JMA !

Signaler Répondre
avatar
Gui le 07/09/2025 à 09:20

Rien d'étonnant. Les élus écolos cumulent les fonctions à outrance entre conseiller municipal, vice présidence métropole, président LPA, Halle Tony Garnier....

Signaler Répondre
avatar
Allez Aulas le 07/09/2025 à 09:06

Aulas et vite

Signaler Répondre
avatar
et pourtant le 07/09/2025 à 09:04
toutsauf a écrit le 07/09/2025 à 08h23

tout sauf les verdâtres et leurs potes islamogauchistes.

tu vas en remanger , tout sauf les vieux réacs .

Signaler Répondre
avatar
johnny le 07/09/2025 à 09:03

Même s'il a réunion a paris train en 2 h op ou vidéo conférence ect pareil pour le foot

Signaler Répondre
avatar
Pas de soucis jean-mi le 07/09/2025 à 09:03

Ca me pose aucun problême, tout ce qui compte pour moi c'est qu'il dégage le cancer écologiste de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Et les autres ? le 07/09/2025 à 09:00

Il a un avantage sur les autres c’est qu'il sait gérer un budget. Le reste n’est que pacotille. Il a réussi dans toutes ses entreprises.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 07/09/2025 à 08:56

Ça commence... On attend la déclaration officielle de sa candidature pour les dossiers.

Signaler Répondre
avatar
Ahbenoui le 07/09/2025 à 08:53

Tant que la paie est bonne

Signaler Répondre
avatar
Rappel le 07/09/2025 à 08:32

Noir etait ministre du commerce exterieur et Collomb senateur. Alors VP de la FFF….

Signaler Répondre
avatar
toutsauf le 07/09/2025 à 08:23

tout sauf les verdâtres et leurs potes islamogauchistes.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/09/2025 à 08:16

On va l'appeler Mr Cumulus, déjà avec ses entreprises à s'occuper...

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 07/09/2025 à 08:03

Tant que Doucet et ses copains LFI dégagent… le reste est forcément compatible !!!!!

Signaler Répondre

