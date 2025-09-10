Politique

Municipales à Lyon : un meeting en fin de mois pour officialiser la candidature de Jean-Michel Aulas ?

On se rapproche de plus en plus du moment fatidique.

Si plus personne n'a de doutes sur le fait que Jean-Michel Aulas sera bien candidat aux élections municipales à Lyon, il ne s'est toujours pas officiellement déclaré.

Mais un évènement en fin de mois devrait permettre à l'ancien président de l'OL d'entrer enfin en campagne. Selon plusieurs sources, Jean-Michel Aulas va réaliser un meeting le vendredi 26 septembre au H7 à la Confluence dans le 2e arrondissement.

Un lieu branché, jeune, numérique, à l'ambiance start-up, qui n'a pas été choisi par hasard par les équipes de l'homme d'affaires de 76 ans.

D'ici la fin du mois, Jean-Michel Aulas sera-t-il parvenu à mobiliser davantage autour de sa personne, pour faire une belle photo d'équipe rassemblée ?

Pour le moment, seuls les Républicains se sont rangés derrière lui, avec le soutien du maire du 2e arrondissement Pierre Oliver et de Laurent Wauquiez lors d'une séquence médiatique mal maîtrisée la semaine dernière.

On attend a minima le camp macroniste, qui avait été le premier à se rapprocher de JMA au printemps, mais les négociations s'éternisent.

Quant au centre-gauche, incarné notamment par l'ancien maire de Lyon Georges Képénékian ou l'ex-secrétaire d'Etat aux Sports Thierry Braillard, l'idée de travailler avec des Républicains semble avoir refroidi ses figures.

avatar
simplementcitoyen le 10/09/2025 à 14:19

ils doit partir à la retraite et laisser la place aux jeunes,la politique de papa c'est terminé surtout que wauqiuez se colle à lui.

avatar
Casse toi Aulas le 10/09/2025 à 12:55

Aulas/ wauquiez on en veut plus

avatar
mais non le 10/09/2025 à 12:41
Captain Aulas a écrit le 10/09/2025 à 12h22

Aulas un vrai lyonnais au service des lyonnais !

qui s 'est servi et largement , il ne faut pas tout confondre !

C 'est sur qu 'avec Wauquiez , il se serait à nouveau servi mais, bon, avec un baudet pareil....

avatar
Aboule le fric le 10/09/2025 à 12:36
Captain Aulas a écrit le 10/09/2025 à 12h22

Aulas un vrai lyonnais au service des lyonnais !

au service de sont porte porte-monnaie

avatar
captain flamme le 10/09/2025 à 12:31
ldlc vs Halle Tony Garnier a écrit le 10/09/2025 à 12h21

Money money money..... Le pillage va commencer

çà a dejà commencé dans la rue...

avatar
Salut l'artiste!!! le 10/09/2025 à 12:30
Forza JMA ! a écrit le 10/09/2025 à 09h17

Lyon à trop besoin de toi

Decines n'en avait pas besoin,et pourtant quels dégâts pour les habitants, quels dégâts sur le plan économique, écologique, démocratique. Il n'y a que les footeux pour le soutenir béatement, sans aucun esprit critique, avec un ballon à la place du cerveau.

avatar
Captain Aulas le 10/09/2025 à 12:22

Aulas un vrai lyonnais au service des lyonnais !

avatar
ldlc vs Halle Tony Garnier le 10/09/2025 à 12:21

Money money money..... Le pillage va commencer

avatar
Bienvubiendit le 10/09/2025 à 11:30
Attelage improbable a écrit le 10/09/2025 à 09h46

Monsieur Aulas, vous êtes descendu de votre cheval pour monter sur un âne 🫏 ( Auvergnat)
Vous êtes cuit

Cela sent même le brulé . Au feu , les pompiers .

avatar
Germaine le 10/09/2025 à 11:27

Le meeting, c'est devant quel EHPAD ???

avatar
Aulas vs Doucet le 10/09/2025 à 11:17

En 2022, la dette de l’OL s’élevait à 332 millions d’euros avant l’arrivée de Textor.
En comparaison, Doucet a réduit la dette de la ville de 430 millions à 330 millions. Jamais la ville de Lyon n’a été si peu endettée en 30ans.

avatar
dense69 le 10/09/2025 à 11:01

"Un lieu branché, jeune, numérique, à l'ambiance start-up" vraiment parfait pour un homme ringard qui aura 77 ans le jour des élections 😂

avatar
L’exemple Aulas le 10/09/2025 à 10:39

Les gens deviennent fou aujourd’hui. Aulas se présente à la mairie de Lyon alors que le problématique du conflit d’intérêt se pose avec Arkema.

En plein scandale avec les pfas, qu’est-ce que vous voulez que les gens soient pas en colère. C’est une insulte.

avatar
Ex Précisions le 10/09/2025 à 10:21

Un petit commentaire de sa part sur les mouvements sociaux et la politique de ce gouvernement inchangée depuis 8 ans (13 ans pour l'économie) qui a mis la France et surtout les français dans le mur ?
Non ?
Les pastèques c'est trop facile à critiquer de 7 à 107 ans il y a tant d'exemples ;-)

avatar
Venividivinci le 10/09/2025 à 10:03

Le sens commun n existe pas chez ce manager de l argent ....

avatar
Meeting en carton le 10/09/2025 à 09:58

Aucun Lyonnais qui y habite ne veut de Aulas, le vieux vroomer de banlieue.

avatar
Fantomaslamenace le 10/09/2025 à 09:54

Au menu : lentilles du Puy ! Sans le soutien de Wauquiez (la boîte à perdre) vous aviez gagné ! maintenant c'est cuit !

avatar
Attelage improbable le 10/09/2025 à 09:46

Monsieur Aulas, vous êtes descendu de votre cheval pour monter sur un âne 🫏 ( Auvergnat)
Vous êtes cuit

avatar
Un meeting avec JM Aulas aurait un fort succès je pense le 10/09/2025 à 09:43

Alors que si Greg Doucet fait un meeting, à part trois brins d'herbe, il n'y aurait quasi personne...

avatar
rassemblement contre les escrolos le 10/09/2025 à 09:37

et un petit geste avec le RN pour vraiment faire dégager les pastèques

avatar
Je pense donc je suis le 10/09/2025 à 09:24
stop JMA a écrit le 10/09/2025 à 09h01

non merci JMA lyon ne veut pas de toi

C'est pour mettre en avant votre mentalité sectaire, egocentrique et méprisante (comme le font les écolos) que de vous prendre pour Lyon ? C'est l'idée que vous donnez....Dites "je" sinon....

avatar
Forza JMA ! le 10/09/2025 à 09:17

Lyon à trop besoin de toi

avatar
stop JMA le 10/09/2025 à 09:01

non merci JMA lyon ne veut pas de toi

