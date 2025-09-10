Municipales à Lyon : un meeting en fin de mois pour officialiser la candidature de Jean-Michel Aulas ?

Si plus personne n'a de doutes sur le fait que Jean-Michel Aulas sera bien candidat aux élections municipales à Lyon, il ne s'est toujours pas officiellement déclaré.
Mais un évènement en fin de mois devrait permettre à l'ancien président de l'OL d'entrer enfin en campagne. Selon plusieurs sources, Jean-Michel Aulas va réaliser un meeting le vendredi 26 septembre au H7 à la Confluence dans le 2e arrondissement.
Un lieu branché, jeune, numérique, à l'ambiance start-up, qui n'a pas été choisi par hasard par les équipes de l'homme d'affaires de 76 ans.
D'ici la fin du mois, Jean-Michel Aulas sera-t-il parvenu à mobiliser davantage autour de sa personne, pour faire une belle photo d'équipe rassemblée ?
Pour le moment, seuls les Républicains se sont rangés derrière lui, avec le soutien du maire du 2e arrondissement Pierre Oliver et de Laurent Wauquiez lors d'une séquence médiatique mal maîtrisée la semaine dernière.
On attend a minima le camp macroniste, qui avait été le premier à se rapprocher de JMA au printemps, mais les négociations s'éternisent.
Quant au centre-gauche, incarné notamment par l'ancien maire de Lyon Georges Képénékian ou l'ex-secrétaire d'Etat aux Sports Thierry Braillard, l'idée de travailler avec des Républicains semble avoir refroidi ses figures.
ils doit partir à la retraite et laisser la place aux jeunes,la politique de papa c'est terminé surtout que wauqiuez se colle à lui.Signaler Répondre
Aulas/ wauquiez on en veut plusSignaler Répondre
qui s 'est servi et largement , il ne faut pas tout confondre !Signaler Répondre
C 'est sur qu 'avec Wauquiez , il se serait à nouveau servi mais, bon, avec un baudet pareil....
au service de sont porte porte-monnaieSignaler Répondre
çà a dejà commencé dans la rue...Signaler Répondre
Decines n'en avait pas besoin,et pourtant quels dégâts pour les habitants, quels dégâts sur le plan économique, écologique, démocratique. Il n'y a que les footeux pour le soutenir béatement, sans aucun esprit critique, avec un ballon à la place du cerveau.Signaler Répondre
Aulas un vrai lyonnais au service des lyonnais !Signaler Répondre
Money money money..... Le pillage va commencerSignaler Répondre
Cela sent même le brulé . Au feu , les pompiers .Signaler Répondre
Le meeting, c'est devant quel EHPAD ???Signaler Répondre
En 2022, la dette de l’OL s’élevait à 332 millions d’euros avant l’arrivée de Textor.Signaler Répondre
En comparaison, Doucet a réduit la dette de la ville de 430 millions à 330 millions. Jamais la ville de Lyon n’a été si peu endettée en 30ans.
"Un lieu branché, jeune, numérique, à l'ambiance start-up" vraiment parfait pour un homme ringard qui aura 77 ans le jour des élections 😂Signaler Répondre
Les gens deviennent fou aujourd’hui. Aulas se présente à la mairie de Lyon alors que le problématique du conflit d’intérêt se pose avec Arkema.Signaler Répondre
En plein scandale avec les pfas, qu’est-ce que vous voulez que les gens soient pas en colère. C’est une insulte.
Un petit commentaire de sa part sur les mouvements sociaux et la politique de ce gouvernement inchangée depuis 8 ans (13 ans pour l'économie) qui a mis la France et surtout les français dans le mur ?Signaler Répondre
Non ?
Les pastèques c'est trop facile à critiquer de 7 à 107 ans il y a tant d'exemples ;-)
Le sens commun n existe pas chez ce manager de l argent ....Signaler Répondre
Aucun Lyonnais qui y habite ne veut de Aulas, le vieux vroomer de banlieue.Signaler Répondre
Au menu : lentilles du Puy ! Sans le soutien de Wauquiez (la boîte à perdre) vous aviez gagné ! maintenant c'est cuit !Signaler Répondre
Monsieur Aulas, vous êtes descendu de votre cheval pour monter sur un âne ( Auvergnat)Signaler Répondre
Vous êtes cuit
Alors que si Greg Doucet fait un meeting, à part trois brins d'herbe, il n'y aurait quasi personne...Signaler Répondre
et un petit geste avec le RN pour vraiment faire dégager les pastèquesSignaler Répondre
C'est pour mettre en avant votre mentalité sectaire, egocentrique et méprisante (comme le font les écolos) que de vous prendre pour Lyon ? C'est l'idée que vous donnez....Dites "je" sinon....Signaler Répondre
Lyon à trop besoin de toiSignaler Répondre
non merci JMA lyon ne veut pas de toiSignaler Répondre