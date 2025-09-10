Municipales à Lyon : un meeting en fin de mois pour officialiser la candidature de Jean-Michel Aulas ?

Si plus personne n'a de doutes sur le fait que Jean-Michel Aulas sera bien candidat aux élections municipales à Lyon, il ne s'est toujours pas officiellement déclaré.

Mais un évènement en fin de mois devrait permettre à l'ancien président de l'OL d'entrer enfin en campagne. Selon plusieurs sources, Jean-Michel Aulas va réaliser un meeting le vendredi 26 septembre au H7 à la Confluence dans le 2e arrondissement.

Un lieu branché, jeune, numérique, à l'ambiance start-up, qui n'a pas été choisi par hasard par les équipes de l'homme d'affaires de 76 ans.

D'ici la fin du mois, Jean-Michel Aulas sera-t-il parvenu à mobiliser davantage autour de sa personne, pour faire une belle photo d'équipe rassemblée ?

Pour le moment, seuls les Républicains se sont rangés derrière lui, avec le soutien du maire du 2e arrondissement Pierre Oliver et de Laurent Wauquiez lors d'une séquence médiatique mal maîtrisée la semaine dernière.

On attend a minima le camp macroniste, qui avait été le premier à se rapprocher de JMA au printemps, mais les négociations s'éternisent.

Quant au centre-gauche, incarné notamment par l'ancien maire de Lyon Georges Képénékian ou l'ex-secrétaire d'Etat aux Sports Thierry Braillard, l'idée de travailler avec des Républicains semble avoir refroidi ses figures.