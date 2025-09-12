Métropolitaines 2026 : la 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de campagne de Véronique Sarselli (LR)

Désignée cheffe de file des Républicains depuis le début de l'année pour les élections métropolitaines, Véronique Sarselli s'adjoint les services d'une élue de premier plan.

Ce vendredi matin, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon annonce que Stéphanie Pernod, 1ère vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ancienne députée de l'Ain, sera sa directrice de campagne.

"Je suis fière et heureuse de pouvoir compter sur Stéphanie Pernod, dont l’expérience politique, la connaissance des institutions et la rigueur de travail sont unanimement reconnues. Sa présence à mes côtés témoigne de la solidité et du sérieux de notre démarche. Nous construisons une campagne exigeante, crédible et portée par une équipe de premier plan", se félicite Véronique Sarselli dans un communiqué de presse.

De son côté, Stéphanie Pernod a accepté la mission car Véronique Sarselli "incarne une alternative crédible et déterminée face au désordre et à l’amateurisme que subit la Métropole depuis plus de cinq ans".

Un signal fort envoyé aux détracteurs de celle qui espère s'imposer face à Bruno Bernard en 2026 pour ravir la Métropole de Lyon. Invitée jeudi des Coulisses du Grand Lyon sur LyonMag, Véronique Sarselli tançait la gauche métropolitaine : "Ils devraient redescendre sur le terrain, écouter et répondre aux vraies problématiques".