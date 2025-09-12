Politique

Métropolitaines 2026 : la 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de campagne de Véronique Sarselli (LR)

Métropolitaines 2026 : la 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de campagne de Véronique Sarselli (LR)
Métropolitaines 2026 : la 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de campagne de Véronique Sarselli (LR) - DR

La campagne démarre enfin à droite.

Désignée cheffe de file des Républicains depuis le début de l'année pour les élections métropolitaines, Véronique Sarselli s'adjoint les services d'une élue de premier plan.

Ce vendredi matin, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon annonce que Stéphanie Pernod, 1ère vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ancienne députée de l'Ain, sera sa directrice de campagne.

"Je suis fière et heureuse de pouvoir compter sur Stéphanie Pernod, dont l’expérience politique, la connaissance des institutions et la rigueur de travail sont unanimement reconnues. Sa présence à mes côtés témoigne de la solidité et du sérieux de notre démarche. Nous construisons une campagne exigeante, crédible et portée par une équipe de premier plan", se félicite Véronique Sarselli dans un communiqué de presse.

De son côté, Stéphanie Pernod a accepté la mission car Véronique Sarselli "incarne une alternative crédible et déterminée face au désordre et à l’amateurisme que subit la Métropole depuis plus de cinq ans".

Un signal fort envoyé aux détracteurs de celle qui espère s'imposer face à Bruno Bernard en 2026 pour ravir la Métropole de Lyon. Invitée jeudi des Coulisses du Grand Lyon sur LyonMag, Véronique Sarselli tançait la gauche métropolitaine : "Ils devraient redescendre sur le terrain, écouter et répondre aux vraies problématiques".

Tags :

Véronique Sarselli

métropolitaines 2026

Stéphanie Pernod Beaudon

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Charlie le 12/09/2025 à 13:38

Les vraies problématiques ? Elles sont mises en lumière dans le message posthume de Charlie Kirk à la France. Sorti de là, ce n'est que du baratin stérile rabâché jusqu'à la nausée par une droite lache et moribonde :
https://x.com/Trump_Fact_News/status/1966108448439078926

Signaler Répondre
avatar
Puisque tu sais tout à l'avance le 12/09/2025 à 13:36
Fantomaslamenace a écrit le 12/09/2025 à 12h28

Encore une candidature où plane l'ombre de Wauquiez (Mr 25 %) ! Avec ce soutien impopulaire : Sarselli/Aulas : OUT !

T'aurais pas les résultats de l'Euromillions dans ta boule de cristal ?

Signaler Répondre
avatar
Fantomaslamenace le 12/09/2025 à 12:28

Encore une candidature où plane l'ombre de Wauquiez (Mr 25 %) ! Avec ce soutien impopulaire : Sarselli/Aulas : OUT !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.