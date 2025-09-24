Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli (LR) veut lancer une "nouvelle donne démocratique"

Depuis le début du mandat, les habitants ont l'impression que la ville avance sans qu'on leur demande leur avis, ou pire, que la Métropole n'écoute pas leur rejet des projets initiés.
Face à ce constat, Véronique Sarselli entend redonner la parole aux Grands Lyonnais. Fraîchement investie candidate des Républicains dans des conditions un peu particulières, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a annoncé lancer une "Nouvelle donne démocratique".
"Jamais plus une Métropole ne doit être gouvernée comme elle l’a été ces six dernières années. Je veux que chaque habitant, chaque élu local, puisse être entendu et consulté avant les grandes décisions. C’est cela la nouvelle donne démocratique", a lancé ce mercredi la candidate qui sera opposée à Bruno Bernard.
Dans les faits, cela impliquerait une consultation obligatoire en amont de tout projet métropolitain. Les écologistes pourraient facilement répondre à Véronique Sarselli que c'est déjà le cas via des concertations aux contours certes flous.
L'édile fidésienne veut aussi consulter régulièrement des panels citoyens et d'élus locaux, réaliser des consultations flash sur 48 heures sur de grands sujets ou encore établir des bureaux du quotidien dans chaque bassin de vie avec un élu référent permanent.
"Avec une méthode qui fait la part belle à la consultation des citoyens comme des élus de terrain, en travaillant avec des panels représentatifs qui permettent de restituer l’avis de l’ensemble des habitants, sans dogme, sans idéologie et sans militantisme", promet Véronique Sarselli.
du moment que ce n'est pas aulas avec wauquiez, ils nous faut des personnes qui sont là réellement pour les citoyens car certain on plus montrer.Signaler Répondre
une nullité …Signaler Répondre
Tout à fait, ils sont intéressés par la bonne soupe mais se fichent bien du pays.Signaler Répondre
Commençons par plafonner leurs salaires à 5 000 euros mensuels et il y aura d'avantage de candidats crédibles.
véro,niko,lolo..tombent à l'eau,il reste quoi,pernot,et pierrot!Signaler Répondre
Lyonmag ca serait bien de faire un peu la même chose non ?Signaler Répondre
https://www.mediacites.fr/radar/lyon/promesses/
C’est sûrSignaler Répondre
les Écolos qui font moins de 3
l’ensemble des ultragauches moins de 2
le PC moins de 3
place publique moins de 6
LFI moins de 3 à 4 aux municipales
et tous réunis pour effet de masse et qui se tirent dans les pattes tous les fera moins de 25 aux municipales !
Les LR ont toujours menti à leurs électeurs.Signaler Répondre
Durant les 50 dernières années ils ont eux les rênes du pouvoir et ont laissé les choses empirées sans faire les réformes, ils n'ont rien fait pour annuler les "blocages" mis en place par les PS dans les Institutions et ont laissé les dérives de l'Etat de Droit.
Ce sont tous des européistes libéraux, ils ont viré les gens de la droite sociale souverainiste (les compagnons de Mr Séguin).
Le mandat Sarkosy a été une trahison il a été élu et a pris les pires membres du PS comme ministres puis il a rayé d'un trait le résultat du référendum de 2005. Mr Retailleau est de la même veine et fera la même chose.
Nouvelle donne démocratique??? avec les stratégies secrètes de Larcher (président du Sénat) ils ont été actifs dans la masquarade du barrage républicain ils ont fait élire des Renaissance et des NFP (dont des LFI) lors des élections de 2024 tout cela pour avoir une poignée de députés.
Leurs paroles ne sont donc que mensonges qui se perpétuent continuellement au fil des élections.
Ce parti LR devrait mourir naturellement comme meurt tout les partis dans un cycle normal mais voilà ils veulent faire survivre un mort vivant pour s'assurer des postes alors que cela fait des décennies que ce n'est plus un vivier d'idées mais juste une écurie à élection.
Alors qui aura le meilleur programme qu'il ne tiendra pas ?Signaler Répondre
Véro, Nath. Doudou, Jean mimi (ou le Medef c'est pareil) ?
enfin une femme !! ça change des guignols qui servent à rien et qui sont en poste.Signaler Répondre
Pour les 4%, tu fais référence à la faible performance électorale de LR aux dernières élections nationales, notamment les européennes ou présidentielles.Signaler Répondre
LR reste très influent au Sénat et dans certaines grandes villes. Leur rôle institutionnel est loin d’être négligeable.
LR reste dominant, avec plus de 130 sénateurs. C’est la première force politique dans cette chambre, ce qui leur donne un poids institutionnel majeur.
Le parti a connu un triplement de ses adhérents en quelques mois, passant de 43 000 à plus de 121 000.
Michel Barnier (LR) est arrivé en tête à Paris, devant le PS, ce qui est symbolique dans une ville historiquement plus à gauche.
Réfléchis un peu au lieu de dire des bêtises.
franchement Gilles Gascon pourrait mener au mieux la Métropole et sans langue de bois !!Signaler Répondre
En politique , la recette est pourtant simple : il suffit de la fermer pour voir monter ses intentions de vote .Signaler Répondre
A l inverse , brandir les consultations , les référendums citoyens ,..., est d'une bêtise sans nom : Cela fait des dizaines d années que plus personne n'y croit.
La crassitude des personnes qui conseillent nos élus (ou futurs élus) est de plus en plus élevée.
Cette élue fidésienne .Signaler Répondre
Elle atteint des sommets en langue de bois.
De belles paroles, bla bla blaSignaler Répondre
Le concours Lépine des idées à la c... est lancé. Toujours les mêmes ficelles et les mêmes lieux communs. Notre classe politique est sclérosée et sans imagination.Signaler Répondre
C'est quoi LR ? Un groupuscule qui fait 4% des voix.. C'est moins que Arlette Laguillier quand elle eut son heure de gloire dans les années 90.Signaler Répondre
LR n'existent que comme opposition contrôlée, travaillant pour la Macronie.
Ces gens ne représentent plus rien en 2025, et surement pas le peuple de France.
Le mieux qu'ils puissent espérer c'est de garder quelques fiefs municipaux comme Nice, Versailles et Neuilly.
Le fil à couper le beurre avec 2 fils....Signaler Répondre
En consultant les citoyens....
Un parti en perdition qui se lance au salon de l'invention...
C'est pourtant si simple d'entendre l'appel citoyen sans devoir inventer une histoire supplémentaire à dormir debout...