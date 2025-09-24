Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli (LR) veut lancer une "nouvelle donne démocratique"

Depuis le début du mandat, les habitants ont l'impression que la ville avance sans qu'on leur demande leur avis, ou pire, que la Métropole n'écoute pas leur rejet des projets initiés.

Face à ce constat, Véronique Sarselli entend redonner la parole aux Grands Lyonnais. Fraîchement investie candidate des Républicains dans des conditions un peu particulières, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a annoncé lancer une "Nouvelle donne démocratique".

"Jamais plus une Métropole ne doit être gouvernée comme elle l’a été ces six dernières années. Je veux que chaque habitant, chaque élu local, puisse être entendu et consulté avant les grandes décisions. C’est cela la nouvelle donne démocratique", a lancé ce mercredi la candidate qui sera opposée à Bruno Bernard.

Dans les faits, cela impliquerait une consultation obligatoire en amont de tout projet métropolitain. Les écologistes pourraient facilement répondre à Véronique Sarselli que c'est déjà le cas via des concertations aux contours certes flous.

L'édile fidésienne veut aussi consulter régulièrement des panels citoyens et d'élus locaux, réaliser des consultations flash sur 48 heures sur de grands sujets ou encore établir des bureaux du quotidien dans chaque bassin de vie avec un élu référent permanent.

"Avec une méthode qui fait la part belle à la consultation des citoyens comme des élus de terrain, en travaillant avec des panels représentatifs qui permettent de restituer l’avis de l’ensemble des habitants, sans dogme, sans idéologie et sans militantisme", promet Véronique Sarselli.