140 infractions relevées en 2 jours, ce haut lieu du trafic de drogue de la Métropole de Lyon a été pris en tenaille par la police

Et plus particulièrement boulevard Ambroise-Croizat, haut-lieu du trafic de drogue dans l'agglomération, avec notamment un point de deal hautement convoité et qui a occasionné des fusillades et tirs d'intimidation.

La préfecture du Rhône annonce que 120 policiers nationaux ont été déployés sur place, ainsi que des agents de police municipales, de l'URSSAF ou de la RATP.

Et sur ces deux jours à Vénissieux, 716 personnes ont été contrôlées. Ce qui a mené à 4 interpellations pour trafic de stupéfiants, rébellion, blanchiment d'argent et non-respect d'un contrôle judiciaire. Ce sont également 140 infractions qui ont été relevées, comme des délits routiers ou des tapages. Et 13 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour consommation de stupéfiants.

La préfecture évoque aussi la saisie de 4000 euros, de stupéfiants et de paquets de cigarettes.

Enfin, 20 véhicules épaves ont été retirés, ainsi que des tags.

A noter que quatre commerces ont été contrôlés, dont un qui fait l'objet d'une fermeture administrative pour manquements aux règles d'hygiène.