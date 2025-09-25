Sécurité

140 infractions relevées en 2 jours, ce haut lieu du trafic de drogue de la Métropole de Lyon a été pris en tenaille par la police

Ces mardi et mercredi, les forces de l'ordre ont passé du temps à Vénissieux.

Et plus particulièrement boulevard Ambroise-Croizat, haut-lieu du trafic de drogue dans l'agglomération, avec notamment un point de deal hautement convoité et qui a occasionné des fusillades et tirs d'intimidation.

La préfecture du Rhône annonce que 120 policiers nationaux ont été déployés sur place, ainsi que des agents de police municipales, de l'URSSAF ou de la RATP.

Et sur ces deux jours à Vénissieux, 716 personnes ont été contrôlées. Ce qui a mené à 4 interpellations pour trafic de stupéfiants, rébellion, blanchiment d'argent et non-respect d'un contrôle judiciaire. Ce sont également 140 infractions qui ont été relevées, comme des délits routiers ou des tapages. Et 13 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées pour consommation de stupéfiants.

La préfecture évoque aussi la saisie de 4000 euros, de stupéfiants et de paquets de cigarettes.

Enfin, 20 véhicules épaves ont été retirés, ainsi que des tags.

A noter que quatre commerces ont été contrôlés, dont un qui fait l'objet d'une fermeture administrative pour manquements aux règles d'hygiène.

6 commentaires
avatar
L'angletro le 25/09/2025 à 21:06

Ce soir TF one déplore les dérives du CBD...
On leur avait mis en garde, mais ils ont voulut jouer les autruches...

avatar
Amen le 25/09/2025 à 20:46

Si Raimu et Pagnol ressucitent , et lisent cet article , ils vont se croire sur une autre planète !
Rébellion, non respect , fusillades, délits routiers,
20 épaves de voitures dans les rues , restaurant
crade , vente de drogue à ciel ouvert ,......,.....
Bref , à leur époque , (Celle de la vrai France), il n'y avait qu'un garde champêtre , respecté de tout le monde, les rues étaient propres , l'amitié ,
le respect , l'aide , la gentillesse , que des mots qui à ce jour n'ont plus de signification tellement les racailles ont pris le dessus !

avatar
Montant des verbalisations ? le 25/09/2025 à 20:33

Faites moi rire : Montant moyen des verbalisations ? 99 ou 101 euros ?

avatar
Ex Précisions le 25/09/2025 à 19:21
allons y a écrit le 25/09/2025 à 19h10

Tapons dans le tas , mais pas une fois dans l'année !

C'est pareil à chaque approche d'élections...

avatar
Watt le 25/09/2025 à 19:14

Les élections approchent...

avatar
allons y le 25/09/2025 à 19:10

Tapons dans le tas , mais pas une fois dans l'année !

