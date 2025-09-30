Les Coulisses du Grand Lyon

François Rousset :  "Etudier les systèmes de défense des autres organismes du vivant"

François Rousset, biologiste et chercheur au CNRS, est l'invité ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Lauréat d'une Bourse Starter, François Rousset va bénéficier d'1,5 million d'euros sur cinq ans pour ses recherches à Gerland à Lyon.

Dans son viseur, la lutte ancestrale entre bactéries et virus. "Ca fait entre 3 et 4 milliards d'années qu'il y a une coévolution entre les bactéries et leurs prédateurs leurs virus", précise-t-il. Le biologiste veut "exploiter les connaissances acquises sur les défenses des bactéries pour étudier les systèmes de défense des autres organismes du vivant".

"On pense qu'il existe des virus pour n'importe quel type de bactérie", poursuit François Rousset, qui estime que son travail a "le potentiel d'illuminer le répertoire de gènes immunitaires d'une énorme diversité d'organismes à travers le vivant".

00:00 Bactéries vs. virus
03:00 Objet des recherches
05:11 Remplacer les antibiotiques ?
05:45 Origine de la lutte ancestrale
07:20 Phages
09:33 E-coli
10:22 Objectifs

François Rousset

les coulisses du Grand Lyon

