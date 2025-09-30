François Rousset :  "Etudier les systèmes de défense des autres organismes du vivant"

Lauréat d'une Bourse Starter, François Rousset va bénéficier d'1,5 million d'euros sur cinq ans pour ses recherches à Gerland à Lyon.

Dans son viseur, la lutte ancestrale entre bactéries et virus. "Ca fait entre 3 et 4 milliards d'années qu'il y a une coévolution entre les bactéries et leurs prédateurs leurs virus", précise-t-il. Le biologiste veut "exploiter les connaissances acquises sur les défenses des bactéries pour étudier les systèmes de défense des autres organismes du vivant".

"On pense qu'il existe des virus pour n'importe quel type de bactérie", poursuit François Rousset, qui estime que son travail a "le potentiel d'illuminer le répertoire de gènes immunitaires d'une énorme diversité d'organismes à travers le vivant".

00:00 Bactéries vs. virus

03:00 Objet des recherches

05:11 Remplacer les antibiotiques ?

05:45 Origine de la lutte ancestrale

07:20 Phages

09:33 E-coli

10:22 Objectifs