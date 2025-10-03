Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli (LR) s'entoure de maires pour négocier avec les futurs partenaires

"Revenir à une métropole respectueuse de ses territoires, de ses élus et de ses habitants. C’est la base, et ce contrat doit passer par nos amis du centre". C’est par ces mots que Véronique Sarselli, candidate de la droite, a présenté ses référents-négociateurs ce vendredi matin.

"Les élus encore dans leurs territoires, ce sont les maires ou des élus engagés et qui travaillent depuis longtemps pour cela, et c'est la confiance que je veux partager". Mais s'il y a des "lignes rouges" selon l'élue, il doit y avoir "une cohérence entre des unions métropolitaines et ce qu'il se passe au niveau local".

La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a choisi de constituer des duos dans chaque circonscription métropolitaine ou presque, afin de mener une campagne "locale, ancrée et proche du territoire pour proposer des listes qui correspondent à ce qui est souhaitable par territoire". Et donc de négocier avec les éventuels partenaires.

Pour la circonscription Ouest, Véronique Sarselli sera accompagnée de Pascal Charmot, maire de Tassin-la-Demi-Lune.

Dans le Rhône Amont, le duo désigné est composé de Christophe Quiniou, maire de Meyzieu, et de Laurence Fautra, maire de Décines.

En Val de Saône, Sébastien Michel, maire d’Écully, formera un binôme avec Marie-Hélène Mathieu, maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Dans la circonscription Lônes et Coteaux, ce sont Jérôme Moroge, maire d’Oullins-Pierre-Bénite, et Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval, qui mèneront la campagne.

Aux Portes du Sud, la liste sera portée par Marie-Danielle Bruyère, élue de Vénissieux, et Benoît Eraclas, élu de Corbas.

Dans la circonscription des Portes des Alpes, Gilles Gascon, maire de Saint-Priest, sera associé à Jérémie Bréaud, maire de Bron.

Enfin, le Plateau Nord-Caluire sera représenté par Bastien Joint, maire de Caluire. Concernant Villeurbanne, Véronique Sarselli a indiqué vouloir travailler directement avec les maires de la commune, en compagnie de Jérémie Bréaud.

Claire Pouzin, maire de Francheville, Mickaël Paccaud, maire de Mions, et le maire d'Oullins-Pierre-Bénite Jérôme Moroge seront ses porte-parole.

"Lyon c'est six circonscriptions. Je vois régulièrement Jean-Michel Aulas depuis des semaines, le lien n'a jamais été rompu et nous nous rencontrons très prochainement. Nous attendons pour vous présenter les candidats", a expliqué Véronique Sarselli avant d'ajouter : "nous allons travailler pour voir si ses candidats sur la liste municipale vont rejoindre nos listes métropolitaines pour faire l'union pour gagner".

La candidate a en revanche affirmé ne pas être "tenue par des engagements qu’il a pris lui pour les municipales".