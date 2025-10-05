Près de Lyon : la course d'orientation à Vénissieux tourne mal, un adolescent agressé

Alors qu'une course d'orientation de collégiens se déroulait sur place, un adolescent a été pris à partie par d'autres mineurs. Un groupe de plusieurs individus l'a attaqué pour lui voler son téléphone portable. Mais la victime ne s'est pas laissée faire et est parvenue à conserver son bien.
La police est arrivée sur place et a interpellé cinq suspects. Trois d'entre eux ont été rapidement relâchés, tandis que deux adolescents de 15 et 17 ans ont été présentés au parquet de Lyon. Ils seront prochainement présentés à la justice pour les faits de tentative de vol avec violences.
Aujourd'hui c'est l'iphone, il y a 30 années en arrière, le fils à papa se serait fait dépouiller sa montre et ses basquettes...Comme quoi les habitudes ont changé.Signaler Répondre
Bienvenue dans une France ou plus personne ne se supporte et veut la peau des autres .Signaler Répondre
quand il y a un nid de guêpes il faut traiter le nid !Signaler Répondre
Donner au moins les prénoms des agresseurs au lieu d'être dans une pudeur de pucelle.Signaler Répondre
Je suis pour les statistiques ethniques je ne m'en cache pas.
Ces chances pour la France courent beaucoup aussi pour commettre leurs agressions et fuir la police ;-)Signaler Répondre
deux adolescents de 15 et 17 ans! ? Encore une belle éducation des parents modèle.Signaler Répondre