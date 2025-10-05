Faits Divers

Près de Lyon : la course d'orientation à Vénissieux tourne mal, un adolescent agressé

Le parc de Parilly à Vénissieux a été le théâtre d'une agression ce mercredi après-midi.

Alors qu'une course d'orientation de collégiens se déroulait sur place, un adolescent a été pris à partie par d'autres mineurs. Un groupe de plusieurs individus l'a attaqué pour lui voler son téléphone portable. Mais la victime ne s'est pas laissée faire et est parvenue à conserver son bien.

La police est arrivée sur place et a interpellé cinq suspects. Trois d'entre eux ont été rapidement relâchés, tandis que deux adolescents de 15 et 17 ans ont été présentés au parquet de Lyon. Ils seront prochainement présentés à la justice pour les faits de tentative de vol avec violences. 

5 commentaires
Grodingue le 05/10/2025 à 12:58

Aujourd'hui c'est l'iphone, il y a 30 années en arrière, le fils à papa se serait fait dépouiller sa montre et ses basquettes...Comme quoi les habitudes ont changé.

France = pays de misandre et de non genrés ! le 05/10/2025 à 12:30

Bienvenue dans une France ou plus personne ne se supporte et veut la peau des autres .

basta le 05/10/2025 à 12:17

quand il y a un nid de guêpes il faut traiter le nid !

Cartésien le 05/10/2025 à 12:06

Donner au moins les prénoms des agresseurs au lieu d'être dans une pudeur de pucelle.

Je suis pour les statistiques ethniques je ne m'en cache pas.

Ex Précisions le 05/10/2025 à 11:59

Ces chances pour la France courent beaucoup aussi pour commettre leurs agressions et fuir la police ;-)

hollywood le 05/10/2025 à 11:26

deux adolescents de 15 et 17 ans! ? Encore une belle éducation des parents modèle.

