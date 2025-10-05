Près de Lyon : la course d'orientation à Vénissieux tourne mal, un adolescent agressé

Alors qu'une course d'orientation de collégiens se déroulait sur place, un adolescent a été pris à partie par d'autres mineurs. Un groupe de plusieurs individus l'a attaqué pour lui voler son téléphone portable. Mais la victime ne s'est pas laissée faire et est parvenue à conserver son bien.

La police est arrivée sur place et a interpellé cinq suspects. Trois d'entre eux ont été rapidement relâchés, tandis que deux adolescents de 15 et 17 ans ont été présentés au parquet de Lyon. Ils seront prochainement présentés à la justice pour les faits de tentative de vol avec violences.