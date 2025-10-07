Les Coulisses du Grand Lyon

Séverine Sanz-Laliberté : "Le mystère des Desert Kites percé"

Séverine Sanz-Laliberté, archéologue, est l'invitée ce mardi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Séverine Sanz-Laliberté, archéologue travaillant avec la Maison de l'Orient, le CNRS et Lyon II, est la scénariste de la BD "Sur les trace des archéologues".

Le récit passionnant du mystère des Desert kites. "Toute la recherche archéologique ne ressemble pas à Indiana Jones, mais elle y ressemble aussi. C'est vraiment l'aventure", explique-t-elle.

Les Desert kites (cerfs-volants du désert ndlr) sont "des kilomètres de murs qui arrivent en entonnoir dans un grand espace. Il faut les voir du ciel et de l'espace pour les comprendre".

De l'Arabie saoudite au Kazakhstan, plus de 6600 structures visibles sur les images satellite ont été recensées. "Au bout de 15 ans de recherche, le mystère de leur fonction a été percé", se félicite la Lyonnaise, qui a également fait la découverte du premier plan à l'échelle au monde.

Et donc, ce mystère ? Réponse dans l'interview et dans la BD.

00:00 Quotidien d'un archéologue
03:08 Expériences en archéologie
06:00 Desert Kites

3 commentaires
avatar
A vérifier le 07/10/2025 à 15:53

Bien vérifier que ce ne soit pas woke avant de la mettre dans les mains de nos enfants.
Sinon ça a l'air intéressant.

avatar
Assurement le 07/10/2025 à 14:15
Ex Précisions a écrit le 07/10/2025 à 12h34

Pas facile d'être archéologue de nos jours, avec tous les lobotomisés qui voient tous les jours l'histoire déformée ou fausse à travers les réseaux...
Je vais la prendre cette BD ça donne envie.

Cette BD parait bien .
..Et puis cela te changera de (Beaujol) Pif Gadget !
Biz

avatar
sanz-laliberte de penser(ou de blamer) le 07/10/2025 à 13:37

il n y a point d eloge flatteur(beaumarchais)

avatar
Ex Précisions le 07/10/2025 à 12:34

Pas facile d'être archéologue de nos jours, avec tous les lobotomisés qui voient tous les jours l'histoire déformée ou fausse à travers les réseaux...
Je vais la prendre cette BD ça donne envie.

