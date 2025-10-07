Séverine Sanz-Laliberté : "Le mystère des Desert Kites percé"

Séverine Sanz-Laliberté, archéologue travaillant avec la Maison de l'Orient, le CNRS et Lyon II, est la scénariste de la BD "Sur les trace des archéologues".

Le récit passionnant du mystère des Desert kites. "Toute la recherche archéologique ne ressemble pas à Indiana Jones, mais elle y ressemble aussi. C'est vraiment l'aventure", explique-t-elle.

Les Desert kites (cerfs-volants du désert ndlr) sont "des kilomètres de murs qui arrivent en entonnoir dans un grand espace. Il faut les voir du ciel et de l'espace pour les comprendre".

De l'Arabie saoudite au Kazakhstan, plus de 6600 structures visibles sur les images satellite ont été recensées. "Au bout de 15 ans de recherche, le mystère de leur fonction a été percé", se félicite la Lyonnaise, qui a également fait la découverte du premier plan à l'échelle au monde.

Et donc, ce mystère ? Réponse dans l'interview et dans la BD.

00:00 Quotidien d'un archéologue

03:08 Expériences en archéologie

06:00 Desert Kites