Adrien Drioli : "Jean-Michel Aulas est localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez"

Adrien Drioli, conseiller municipal délégué à la Ville de Lyon, est l'invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Adrien Drioli fait partie de ceux qui ont tourné le dos à Nathalie Perrin-Gilbert pour rester dans la majorité de Grégory Doucet. "Je ne la suivrai évidemment pas dans cette aventure isolée. On a été nombreux à trouver que ce que Lyon en Commun est devenu, c'est un gâchis, indique l'élu lyonnais. Nous, on souhaite travailler à l'union pour continuer à gérer la Ville de Lyon et combattre les candidatures qui sont clairement de droite extrême".

En disant cela, Adrien Drioli cible directement Jean-Michel Aulas, qu'il considère être "localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez". JMA proche de l'extrême droite, vraiment ? "Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Ses équipes de campagne font du recyclage de militants de droite extrême ou qui ont participé à des campagnes du FN".

00:00 Doucet plutôt que Perrin-Gilbert
02:03 Candidature de gauche modérée
04:22 Candidature de Jean-Michel Aulas
08:19 Propositions sociales de Jean-Michel Aulas
11:06 Mécénat

45 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Louis Le Franc le 17/10/2025 à 17:04
la realité ,c'est ça a écrit le 17/10/2025 à 16h25

les soutiens de Aulas sont les anti-Macron mais Aulas est le candidat macroniste..Que le spectacle commence

C'est clairement ça.....ce mouvement Pro-Aulas est voué à l'explosion ;o))

avatar
C'est pas génial le 17/10/2025 à 16:30

C'est pas génial mais je n ai trouvé que ça:
Le vendredi ...c'est Drioli?
Bon week end a tous.

avatar
Bon le 17/10/2025 à 16:28

Adrien Drioli est localement insignifiant !

avatar
la realité ,c'est ça le 17/10/2025 à 16:25

les soutiens de Aulas sont les anti-Macron mais Aulas est le candidat macroniste..Que le spectacle commence

avatar
ouvrez les yeux … le 17/10/2025 à 16:00

AULAS va vous éclater au 1er tour, vous vous rendez pas compte de comment vous insupportez les lyonnais

avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 15:43
trop bien a écrit le 17/10/2025 à 14h23

formidable ta vie

Jaloux ;-)

avatar
Cookie the first le 17/10/2025 à 15:15

C'est mon ancien collègue de travail dans les assurances ! Adrien, il va falloir retourner au travail bon de vrai !

avatar
Front sanitaire 2026 le 17/10/2025 à 15:12
Raté a écrit le 17/10/2025 à 14h24

"sale ,insalubre avec des travaux de partout !!des espaces vert non entretenus ....et des pistes cyclables meme ou personne ne passe"

En dehors des espaces verts, tout ce que vous citez n'est pas de la compétence du maire.

A la Métropole ce sont les mêmes, même méthode, même mépris, même sectarisme....bref c'est le même clan, le même régime.

avatar
tout a fait le 17/10/2025 à 14:55
Citoyen1 a écrit le 17/10/2025 à 13h49

L'opportuniste pro LFI

melanchoniste en 2002 ; tout est dit

avatar
encore un glorieux le 17/10/2025 à 14:49
arno1234 a écrit le 17/10/2025 à 14h28

lui c’est qui ?
il représente qui ?
lyon est une ville morte à cause de lui et ses petits copains, comment il peut se permettre un jugement.

https://www.lyonmag.com/article/112567/lyon-la-videosurveillance-a-affaibli-la-tranquillite-des-lyonnais-selon-un-elu

avatar
arno1234 le 17/10/2025 à 14:28

lui c’est qui ?
il représente qui ?
lyon est une ville morte à cause de lui et ses petits copains, comment il peut se permettre un jugement.

avatar
Raté le 17/10/2025 à 14:24
zezettedu03 a écrit le 17/10/2025 à 12h23

il sera un excellent candidat et dehors Doucet et avec fin de la destruction de Lyon ....
sale ,insalubre avec des travaux de partout !!des espaces vert non entretenus ....et des pistes cyclables meme ou personne ne passe
derniere nouveauté plantation d'érable rue jean Larrivée tristement appelée "rue de la pisse"....

"sale ,insalubre avec des travaux de partout !!des espaces vert non entretenus ....et des pistes cyclables meme ou personne ne passe"

En dehors des espaces verts, tout ce que vous citez n'est pas de la compétence du maire.

avatar
CSC le 17/10/2025 à 14:24
Mauvaise foi a écrit le 17/10/2025 à 14h13

"combattre les candidatures qui sont clairement de droite extrême"

Il est au courant que le RN, inexistant à Lyon, ne présente pas de candidat ?

laurent wauquiez et retailleau remettent en cause l'état de droit.
voila ce que fait la droite extrême.

avatar
trop bien le 17/10/2025 à 14:23
Ex Précisions a écrit le 17/10/2025 à 14h08

Je ne sais pas mais il était vraiment énervé et je ne peux pas répéter sur le site les mots qu'il a aboyé sur flamby ;-)

formidable ta vie

avatar
On en apprend tous les jours le 17/10/2025 à 14:23

Je pensais que les cafards n'aimaient pas la lumière.
Mais là, deux en deux jours ça commence à être inquiétant

avatar
Mauvaise foi le 17/10/2025 à 14:13

"combattre les candidatures qui sont clairement de droite extrême"

Il est au courant que le RN, inexistant à Lyon, ne présente pas de candidat ?

avatar
Risible ! le 17/10/2025 à 14:10

Gregory DOUCET est localement le représentant de Pol Pot, de Lénine et de Rima Hassan !

avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 14:08
Rassurez nous a écrit le 17/10/2025 à 13h56

Votre voisin...Sa carte du Ps ... il l a pas mise dans la poubelle à Vert au moins ?
A la notre !

Je ne sais pas mais il était vraiment énervé et je ne peux pas répéter sur le site les mots qu'il a aboyé sur flamby ;-)

avatar
Lyonnais06 le 17/10/2025 à 14:01

Il aurait pu ajouter qu’Aulas est le représentant à Lyon du docteur Jekyll et de Fantomas…

avatar
Rassurez nous le 17/10/2025 à 13:56
Ex Précisions a écrit le 17/10/2025 à 13h23

Il se fiche de notre gueule ce socialo, ses congénères ont voté contre la censure et donc sauvé macron !
J'ai un voisin qui restait fermement au PS, il m'a dit qu'il avait mis sa carte à la poubelle mardi...

Votre voisin...Sa carte du Ps ... il l a pas mise dans la poubelle à Vert au moins ?
A la notre !

avatar
pie69 le 17/10/2025 à 13:54
Citoyen1 a écrit le 17/10/2025 à 13h49

L'opportuniste pro LFI

oui !!!

avatar
Citoyen1 le 17/10/2025 à 13:49

L'opportuniste pro LFI

avatar
Olalas le 17/10/2025 à 13:35

"Aulas est localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez"?
Que dites vous ? Aulas est l'envoyé du ciel qui va sauver Lyon et chasser les écolos qui sont responsables et coupables de tout ce qui va de plus en plus mal depuis 30 ans, toute l'insécurité, la corruption, les maladies... C'est eux ! Sans eux et grâce à Aulas, tout va repartir comme sur des roulettes. J'y crois.

avatar
ferdinand le 17/10/2025 à 13:23
Fébrilité a écrit le 17/10/2025 à 12h08

On sent une pointe d'inquiétude du côté des écolos en ce moment.

Personne ne leur a dit que taper sur Aulas était contre-productif, encore plus quand la critique vient de gens qui n'ont rien accompli dans leur vie !

Vous avez raison, lisez son CV. N'a jamais produit quoi que soit d'utile à la société

avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 13:23

Il se fiche de notre gueule ce socialo, ses congénères ont voté contre la censure et donc sauvé macron !
J'ai un voisin qui restait fermement au PS, il m'a dit qu'il avait mis sa carte à la poubelle mardi...

avatar
antoine69 le 17/10/2025 à 13:20

après le sondage on attendait leurs divagations...en voilà une apportée par un sous-fifre inconnu

avatar
123456 le 17/10/2025 à 13:19

Il y eut une ville qui s'appelait Lyon...

avatar
Tout simplement le 17/10/2025 à 13:10
Ridiculement votre…. a écrit le 17/10/2025 à 12h29

Qui est cet illustre inconnu ?
Allez ouste….

Il Faut l excuser , c est un pur fonctionnaire.
Carrément different d Aulas qui sait ce que veut dire :Travail , valeur ajoutée.
Tout est là

avatar
roco le 17/10/2025 à 13:03

vraiment très drôle , il oublie de dire qu il est lui même le reprenant de Mitterand Hollande et Martine David dont on connaît tous l’est bienfaits !

avatar
La grande classe ! le 17/10/2025 à 13:02

C'est sûr que d'avoir le blanc-seing de SARKO, c'est la classe !
quant à Wauquiez, et consorts cités ....... no comment

avatar
Et voila le 17/10/2025 à 12:55

Le prototype du socialiste : raccrochons nous à la première branche, même pourrie pour sauver notre petit poste

avatar
Gui le 17/10/2025 à 12:54

C'est qui lui ? Il se prend pour qui ? ? 😂😂

avatar
Wallah',. le 17/10/2025 à 12:47

Et toi tu es localement le responsable de Staline !

avatar
Enemi au 1er tour, ami au 2nd le 17/10/2025 à 12:42

Et lui, le représentant local de Jl Melenchon, allié des ecolos.

avatar
Grave .... le 17/10/2025 à 12:36

Le pauvre gars n'a toujours pas compris que nous en avions marre de leurs magouilles politiques.
On veut des actes.
Que comptez-vous faire pour la ville et les Lyonnais !!!

avatar
Macronien le 17/10/2025 à 12:34

Drioli a raison mais lui est le représentant du vendu, 100% opportuniste vivant à nos crochets. Quant à Doucet, son Maître, c’est aussi un centriste macronien : un libéral qui méprise les « sans dents », qui applique l’écologie de manière autoritaire et antisociale.

avatar
Ridiculement votre…. le 17/10/2025 à 12:29

Qui est cet illustre inconnu ?
Allez ouste….

avatar
GLOUGLOU 1ER le 17/10/2025 à 12:29

Quel âge à ce monsieur. Ces propos sont dignes d'une cour d'école . Si les extrêmes de gauche ou de droite sont aujourd'hui les deux plus gros partis français c'est bien à cause de la traitrise des autres partis donc le sien qui on mis la France à genou.

avatar
zezettedu03 le 17/10/2025 à 12:23

il sera un excellent candidat et dehors Doucet et avec fin de la destruction de Lyon ....
sale ,insalubre avec des travaux de partout !!des espaces vert non entretenus ....et des pistes cyclables meme ou personne ne passe
derniere nouveauté plantation d'érable rue jean Larrivée tristement appelée "rue de la pisse"....

avatar
Bien drole le 17/10/2025 à 12:17

Aulas est localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez"???
Cette façon de ré écrire l histoire .... PTDR!
Aulas est le représentant de lui même et les gens de droite se rallient à son panache blanc (n arrivant pas a proposer quelque chose par eux même )
N'en déplaise à la gauche sortante qui veut stigmatiser Jean Michel ...C'est Aulas le patron !
Je comprends bien que cela puisse les effrayer....car c'est effrayant .
Ils n'avaient qu à "pas faire les cons"! A l heure du bilan c est lourd dans la balance .
Conclusion : il aurait fallut apprendre sa poésie quand vous étiez enfant :
Adieu veau, vache, cochon, couvée ...c est la vie ma pauvre Perrette!

avatar
Liberation 2026 le 17/10/2025 à 12:16

Les interprétations de ce militant sont des interprétations de militant avec la lucidité et la bonne foi qui vont avec 🤣...et il ose parler d'élever le débat avec ses interprétations qui mettent en avant son aveuglement militant. 🤣👌

avatar
Panique à Pradel ! le 17/10/2025 à 12:14

Payre, Drioli, les minables contre-feux de la Doucetterie en PLS.

avatar
Ce qu'il n'arrive pas à admettre, ... le 17/10/2025 à 12:12

c'est que JMA est surtout celui qui incarne le mieux Lyon. Ce que ne peut pas comprendre cet illustre inconnu.

avatar
Fébrilité le 17/10/2025 à 12:08

On sent une pointe d'inquiétude du côté des écolos en ce moment.

Personne ne leur a dit que taper sur Aulas était contre-productif, encore plus quand la critique vient de gens qui n'ont rien accompli dans leur vie !

avatar
Grossefatigue le 17/10/2025 à 12:07

ils nous ont pas encore dit que JMA était un descendanr d'Hitler , mais ça va venir

