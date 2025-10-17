Adrien Drioli : "Jean-Michel Aulas est localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez"

Adrien Drioli fait partie de ceux qui ont tourné le dos à Nathalie Perrin-Gilbert pour rester dans la majorité de Grégory Doucet. "Je ne la suivrai évidemment pas dans cette aventure isolée. On a été nombreux à trouver que ce que Lyon en Commun est devenu, c'est un gâchis, indique l'élu lyonnais. Nous, on souhaite travailler à l'union pour continuer à gérer la Ville de Lyon et combattre les candidatures qui sont clairement de droite extrême".
En disant cela, Adrien Drioli cible directement Jean-Michel Aulas, qu'il considère être "localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez". JMA proche de l'extrême droite, vraiment ? "Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Ses équipes de campagne font du recyclage de militants de droite extrême ou qui ont participé à des campagnes du FN".
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Doucet plutôt que Perrin-Gilbert
02:03 Candidature de gauche modérée
04:22 Candidature de Jean-Michel Aulas
08:19 Propositions sociales de Jean-Michel Aulas
11:06 Mécénat
C'est clairement ça.....ce mouvement Pro-Aulas est voué à l'explosion ;o))Signaler Répondre
C'est pas génial mais je n ai trouvé que ça:Signaler Répondre
Le vendredi ...c'est Drioli?
Bon week end a tous.
Adrien Drioli est localement insignifiant !Signaler Répondre
les soutiens de Aulas sont les anti-Macron mais Aulas est le candidat macroniste..Que le spectacle commenceSignaler Répondre
AULAS va vous éclater au 1er tour, vous vous rendez pas compte de comment vous insupportez les lyonnaisSignaler Répondre
Jaloux ;-)Signaler Répondre
C'est mon ancien collègue de travail dans les assurances ! Adrien, il va falloir retourner au travail bon de vrai !Signaler Répondre
A la Métropole ce sont les mêmes, même méthode, même mépris, même sectarisme....bref c'est le même clan, le même régime.Signaler Répondre
melanchoniste en 2002 ; tout est ditSignaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/112567/lyon-la-videosurveillance-a-affaibli-la-tranquillite-des-lyonnais-selon-un-eluSignaler Répondre
lui c’est qui ?Signaler Répondre
il représente qui ?
lyon est une ville morte à cause de lui et ses petits copains, comment il peut se permettre un jugement.
"sale ,insalubre avec des travaux de partout !!des espaces vert non entretenus ....et des pistes cyclables meme ou personne ne passe"Signaler Répondre
En dehors des espaces verts, tout ce que vous citez n'est pas de la compétence du maire.
laurent wauquiez et retailleau remettent en cause l'état de droit.Signaler Répondre
voila ce que fait la droite extrême.
formidable ta vieSignaler Répondre
Je pensais que les cafards n'aimaient pas la lumière.Signaler Répondre
Mais là, deux en deux jours ça commence à être inquiétant
"combattre les candidatures qui sont clairement de droite extrême"Signaler Répondre
Il est au courant que le RN, inexistant à Lyon, ne présente pas de candidat ?
Gregory DOUCET est localement le représentant de Pol Pot, de Lénine et de Rima Hassan !Signaler Répondre
Je ne sais pas mais il était vraiment énervé et je ne peux pas répéter sur le site les mots qu'il a aboyé sur flamby ;-)Signaler Répondre
Il aurait pu ajouter qu’Aulas est le représentant à Lyon du docteur Jekyll et de Fantomas…Signaler Répondre
Votre voisin...Sa carte du Ps ... il l a pas mise dans la poubelle à Vert au moins ?Signaler Répondre
A la notre !
oui !!!Signaler Répondre
L'opportuniste pro LFISignaler Répondre
"Aulas est localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez"?Signaler Répondre
Que dites vous ? Aulas est l'envoyé du ciel qui va sauver Lyon et chasser les écolos qui sont responsables et coupables de tout ce qui va de plus en plus mal depuis 30 ans, toute l'insécurité, la corruption, les maladies... C'est eux ! Sans eux et grâce à Aulas, tout va repartir comme sur des roulettes. J'y crois.
Vous avez raison, lisez son CV. N'a jamais produit quoi que soit d'utile à la sociétéSignaler Répondre
Il se fiche de notre gueule ce socialo, ses congénères ont voté contre la censure et donc sauvé macron !Signaler Répondre
J'ai un voisin qui restait fermement au PS, il m'a dit qu'il avait mis sa carte à la poubelle mardi...
après le sondage on attendait leurs divagations...en voilà une apportée par un sous-fifre inconnuSignaler Répondre
Il y eut une ville qui s'appelait Lyon...Signaler Répondre
Il Faut l excuser , c est un pur fonctionnaire.Signaler Répondre
Carrément different d Aulas qui sait ce que veut dire :Travail , valeur ajoutée.
Tout est là
vraiment très drôle , il oublie de dire qu il est lui même le reprenant de Mitterand Hollande et Martine David dont on connaît tous l’est bienfaits !Signaler Répondre
C'est sûr que d'avoir le blanc-seing de SARKO, c'est la classe !Signaler Répondre
quant à Wauquiez, et consorts cités ....... no comment
Le prototype du socialiste : raccrochons nous à la première branche, même pourrie pour sauver notre petit posteSignaler Répondre
C'est qui lui ? Il se prend pour qui ? ? 😂😂Signaler Répondre
Et toi tu es localement le responsable de Staline !Signaler Répondre
Et lui, le représentant local de Jl Melenchon, allié des ecolos.Signaler Répondre
Le pauvre gars n'a toujours pas compris que nous en avions marre de leurs magouilles politiques.Signaler Répondre
On veut des actes.
Que comptez-vous faire pour la ville et les Lyonnais !!!
Drioli a raison mais lui est le représentant du vendu, 100% opportuniste vivant à nos crochets. Quant à Doucet, son Maître, c’est aussi un centriste macronien : un libéral qui méprise les « sans dents », qui applique l’écologie de manière autoritaire et antisociale.Signaler Répondre
Qui est cet illustre inconnu ?Signaler Répondre
Allez ouste….
Quel âge à ce monsieur. Ces propos sont dignes d'une cour d'école . Si les extrêmes de gauche ou de droite sont aujourd'hui les deux plus gros partis français c'est bien à cause de la traitrise des autres partis donc le sien qui on mis la France à genou.Signaler Répondre
il sera un excellent candidat et dehors Doucet et avec fin de la destruction de Lyon ....Signaler Répondre
sale ,insalubre avec des travaux de partout !!des espaces vert non entretenus ....et des pistes cyclables meme ou personne ne passe
derniere nouveauté plantation d'érable rue jean Larrivée tristement appelée "rue de la pisse"....
Aulas est localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez"???Signaler Répondre
Cette façon de ré écrire l histoire .... PTDR!
Aulas est le représentant de lui même et les gens de droite se rallient à son panache blanc (n arrivant pas a proposer quelque chose par eux même )
N'en déplaise à la gauche sortante qui veut stigmatiser Jean Michel ...C'est Aulas le patron !
Je comprends bien que cela puisse les effrayer....car c'est effrayant .
Ils n'avaient qu à "pas faire les cons"! A l heure du bilan c est lourd dans la balance .
Conclusion : il aurait fallut apprendre sa poésie quand vous étiez enfant :
Adieu veau, vache, cochon, couvée ...c est la vie ma pauvre Perrette!
Les interprétations de ce militant sont des interprétations de militant avec la lucidité et la bonne foi qui vont avec 🤣...et il ose parler d'élever le débat avec ses interprétations qui mettent en avant son aveuglement militant. 🤣👌Signaler Répondre
Payre, Drioli, les minables contre-feux de la Doucetterie en PLS.Signaler Répondre
c'est que JMA est surtout celui qui incarne le mieux Lyon. Ce que ne peut pas comprendre cet illustre inconnu.Signaler Répondre
On sent une pointe d'inquiétude du côté des écolos en ce moment.Signaler Répondre
Personne ne leur a dit que taper sur Aulas était contre-productif, encore plus quand la critique vient de gens qui n'ont rien accompli dans leur vie !
ils nous ont pas encore dit que JMA était un descendanr d'Hitler , mais ça va venirSignaler Répondre