Adrien Drioli : "Jean-Michel Aulas est localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez"

Adrien Drioli fait partie de ceux qui ont tourné le dos à Nathalie Perrin-Gilbert pour rester dans la majorité de Grégory Doucet. "Je ne la suivrai évidemment pas dans cette aventure isolée. On a été nombreux à trouver que ce que Lyon en Commun est devenu, c'est un gâchis, indique l'élu lyonnais. Nous, on souhaite travailler à l'union pour continuer à gérer la Ville de Lyon et combattre les candidatures qui sont clairement de droite extrême".

En disant cela, Adrien Drioli cible directement Jean-Michel Aulas, qu'il considère être "localement le représentant d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy et de Laurent Wauquiez". JMA proche de l'extrême droite, vraiment ? "Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Ses équipes de campagne font du recyclage de militants de droite extrême ou qui ont participé à des campagnes du FN".

00:00 Doucet plutôt que Perrin-Gilbert

02:03 Candidature de gauche modérée

04:22 Candidature de Jean-Michel Aulas

08:19 Propositions sociales de Jean-Michel Aulas

11:06 Mécénat