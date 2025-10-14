Les Coulisses du Grand Lyon

Laure Cédat : "Cet engouement autour de Jean-Michel Aulas est historique"

Laure Cédat, président du comité de soutien de Jean-Michel Aulas, est l'invitée ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Présidente du comité de soutien de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat s'est engagée car elle a "la conviction qu'on peut faire autrement".

"On a tellement de gens qui nous écrivent. Après le meeting, Jean-Michel Aulas avait 3000 messages sur son LinkedIn. (...) Cet engouement est historique", se félicite-t-elle.

Laure Cédat avait marqué les esprits lors du meeting du candidat, en rappelant son histoire personnelle puisqu'elle est la mère d'Iris, l'adolescente tuée dans un accident avec son petit ami Warren sur le quai Maréchal Joffre. "Etre une Lyonnaise engagée avec des convictions, ça fait une différence", estime-t-elle.

Sur la polémique autour de la "décadence de Lyon" dénoncée par Jean-Michel Aulas, sur laquelle Grégory Doucet a réagi, clamant que l'ancien président de l'OL "insulte les Lyonnais", Laure Cédat vient à la rescousse de son candidat : "Dire qu'il insulte les Lyonnais, c'est être très loin de la réalité du terrain".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Engagement en politique
01:07 Ouverture à la société civile
01:52 Thèmes à porter
03:03 Accusations portées contre les écologistes
06:16 Décadence de Lyon
07:45 Sondage
09:05 Propositions de Laure Cédat

Laure Cédat

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

les coulisses du Grand Lyon

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Pourquoi aurait il honte ! le 14/10/2025 à 15:23
Shame on you a écrit le 14/10/2025 à 13h21

Et en plus tu continues à déblatérer…
Même pas honte🤮🤮🤮🤮🤮

Il dit la vérité.
Avec des soutiens pareils la baudruche Aulas va exploser .
La mairie actuelle n 'est pas à l 'origine du joyeux mélange véhicules lourds-vélos . Elle privilégie , autant se faire se peut , les pistes cyclables en voie propre : les voies lyonnaises .

avatar
Les voitures n'ont rien à faire dans le centre-ville le 14/10/2025 à 15:14
GLOUGLOU 1er a écrit le 14/10/2025 à 15h00

Vous ne comprenez pas que d'avoir autoriser une piste cyclable dans un couloir de bus étroit sur une route en très mauvais état était un acte irresponsable.

Quand on sait pas conduire, on ne conduit pas. Surtout quand on est un "professionnel de la route" (ambulance, bus, taxi, flic).
La route ça se partage. L'espace public aussi.

avatar
GLOUGLOU 1er le 14/10/2025 à 15:00
Grbz a écrit le 14/10/2025 à 13h48

Je trouve étonnant qu'une personne ayant malheureusement perdu sa fille du fait d'un accident de voiture (une ambulance reste une voiture) en plein centre ville vienne soutenir celui qui veut faire voler en éclat les politiques en matière de rééquilibrage des usages sur la route. C'en est presque sordide.

Vous ne comprenez pas que d'avoir autoriser une piste cyclable dans un couloir de bus étroit sur une route en très mauvais état était un acte irresponsable.

avatar
Chris696969 le 14/10/2025 à 14:59
Chri a écrit le 14/10/2025 à 14h27

Ce drame est arrivé proche de chez moi. Justement je connais bien le problème. Et ce que raconte cette dame c'est n'importe quoi et énormément de mauvaise foi. Comme Aulas, Wauquiez et Oliver .......

Pardonnez moi de vous demander de reprendre connaissance des éléments de l'enquête judiciaire qui a suivie...

Qu'est-il arrivé au conducteur ambulancier responsable de ce double meurtre ?

Cherchez un peu, vous trouverez.

avatar
Vendredi le 14/10/2025 à 14:55
Oui a écrit le 14/10/2025 à 14h14

Merci. On est très nombreux à le penser.

il n'insulte pas les Lyonnais , mais il est contre la mauvaise gestion de Lyon ( l'insécurité, les voitures ect....)

avatar
enfin le 14/10/2025 à 14:43

Donc Aulas = voies lyonnaises XL !

Merci

avatar
Chri le 14/10/2025 à 14:27
Chris696969 a écrit le 14/10/2025 à 13h34

Non juste un être humain capable d'empathie pour les victimes et leurs familles...

Tout le contraire de toi manifestement...

Ce drame est arrivé proche de chez moi. Justement je connais bien le problème. Et ce que raconte cette dame c'est n'importe quoi et énormément de mauvaise foi. Comme Aulas, Wauquiez et Oliver .......

avatar
Oui le 14/10/2025 à 14:14
Waouh !!!!! a écrit le 14/10/2025 à 13h44

Je n’avais jamais entendu, Madame Cédât. Cette femme est d’une mauvaise foi. Incroyable. Depuis des mois, monsieur Aulas et son entourage insultent Monsieur Doucet. Toute la presse lyonnaise en est témoin et aujourd’hui, cette femme inverse les rôles. Plus le mensonge est gros et plus il passe.

Merci. On est très nombreux à le penser.

avatar
DMPP le 14/10/2025 à 14:01

L'or cède à tout,même atout coeur,attention l'atout pique est dans le jeu,le je aussi....Pauvre France de la province en passant par la paristocratie,c'est la même rengaine,ils et elles nous font tourner la tête,leurs manèges à eux,c'est le pognon.Point barre raymond.

avatar
Grbz le 14/10/2025 à 13:48

Je trouve étonnant qu'une personne ayant malheureusement perdu sa fille du fait d'un accident de voiture (une ambulance reste une voiture) en plein centre ville vienne soutenir celui qui veut faire voler en éclat les politiques en matière de rééquilibrage des usages sur la route. C'en est presque sordide.

avatar
Waouh !!!!! le 14/10/2025 à 13:44

Je n’avais jamais entendu, Madame Cédât. Cette femme est d’une mauvaise foi. Incroyable. Depuis des mois, monsieur Aulas et son entourage insultent Monsieur Doucet. Toute la presse lyonnaise en est témoin et aujourd’hui, cette femme inverse les rôles. Plus le mensonge est gros et plus il passe.

avatar
Chris696969 le 14/10/2025 à 13:34
Chri a écrit le 14/10/2025 à 13h13

Ce qui est honteux c'est de se servir d'un drame pour accuser la politique des écologistes !!! 🤢🤮🤢
Mais tu es sûrement un militant RN pour manquer de discernement.

Non juste un être humain capable d'empathie pour les victimes et leurs familles...

Tout le contraire de toi manifestement...

avatar
Shame on you le 14/10/2025 à 13:21
Chri a écrit le 14/10/2025 à 13h13

Ce qui est honteux c'est de se servir d'un drame pour accuser la politique des écologistes !!! 🤢🤮🤢
Mais tu es sûrement un militant RN pour manquer de discernement.

Et en plus tu continues à déblatérer…
Même pas honte🤮🤮🤮🤮🤮

avatar
Chri le 14/10/2025 à 13:13
tu es qui... a écrit le 14/10/2025 à 12h41

C'est une honte ce que tu ecris!!! tu n'as pas vécu le drame de ces parents....tu dois etre lfi pour avoir si peu de conscience tu me fais...gerber🤮🤢

Ce qui est honteux c'est de se servir d'un drame pour accuser la politique des écologistes !!! 🤢🤮🤢
Mais tu es sûrement un militant RN pour manquer de discernement.

avatar
Chris696969 le 14/10/2025 à 12:58
Chri a écrit le 14/10/2025 à 12h19

La mauvaise foi de cette femme et de son mari Christophe Cédat sont à vomir 🤮🤮🤮

C'est toi qui est à vomir...

avatar
St Aulas. le 14/10/2025 à 12:58

Peut-on dire qu'à Décines , il ne nous a pas insulté? " Ces petites gens avec leurs petites maisons" Pire , pour ses intérêts,il a fait exproprier des paysans à 1€.m2 alors qu'il a revendu des parcelles achetées 40€,à 740€.m2. A Decines on sait tout ce que ce petit bonhomme sait faire pour s'enrichir. Voter pour cet arriviste, c'est être masochiste. Mais là encore, le foot annihile les esprits.

avatar
LFI 69 le 14/10/2025 à 12:49

Cette dame n'a pas complétement tort mais elle oublie volontairement de préciser que les plus enthousiastes de la candidature d'Aulas ne sont pas électeurs à Lyon.
Il faut le dire car sinon ceux qui ne votent pas à Lyon seront surpris de la victoire de LFI.

avatar
tu es qui... le 14/10/2025 à 12:41
Chri a écrit le 14/10/2025 à 12h19

La mauvaise foi de cette femme et de son mari Christophe Cédat sont à vomir 🤮🤮🤮

C'est une honte ce que tu ecris!!! tu n'as pas vécu le drame de ces parents....tu dois etre lfi pour avoir si peu de conscience tu me fais...gerber🤮🤢

avatar
Chri le 14/10/2025 à 12:19

La mauvaise foi de cette femme et de son mari Christophe Cédat sont à vomir 🤮🤮🤮

