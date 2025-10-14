Laure Cédat : "Cet engouement autour de Jean-Michel Aulas est historique"

Présidente du comité de soutien de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat s'est engagée car elle a "la conviction qu'on peut faire autrement".

"On a tellement de gens qui nous écrivent. Après le meeting, Jean-Michel Aulas avait 3000 messages sur son LinkedIn. (...) Cet engouement est historique", se félicite-t-elle.

Laure Cédat avait marqué les esprits lors du meeting du candidat, en rappelant son histoire personnelle puisqu'elle est la mère d'Iris, l'adolescente tuée dans un accident avec son petit ami Warren sur le quai Maréchal Joffre. "Etre une Lyonnaise engagée avec des convictions, ça fait une différence", estime-t-elle.

Sur la polémique autour de la "décadence de Lyon" dénoncée par Jean-Michel Aulas, sur laquelle Grégory Doucet a réagi, clamant que l'ancien président de l'OL "insulte les Lyonnais", Laure Cédat vient à la rescousse de son candidat : "Dire qu'il insulte les Lyonnais, c'est être très loin de la réalité du terrain".

