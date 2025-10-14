Laure Cédat : "Cet engouement autour de Jean-Michel Aulas est historique"

Présidente du comité de soutien de Jean-Michel Aulas, Laure Cédat s'est engagée car elle a "la conviction qu'on peut faire autrement".
"On a tellement de gens qui nous écrivent. Après le meeting, Jean-Michel Aulas avait 3000 messages sur son LinkedIn. (...) Cet engouement est historique", se félicite-t-elle.
Laure Cédat avait marqué les esprits lors du meeting du candidat, en rappelant son histoire personnelle puisqu'elle est la mère d'Iris, l'adolescente tuée dans un accident avec son petit ami Warren sur le quai Maréchal Joffre. "Etre une Lyonnaise engagée avec des convictions, ça fait une différence", estime-t-elle.
Sur la polémique autour de la "décadence de Lyon" dénoncée par Jean-Michel Aulas, sur laquelle Grégory Doucet a réagi, clamant que l'ancien président de l'OL "insulte les Lyonnais", Laure Cédat vient à la rescousse de son candidat : "Dire qu'il insulte les Lyonnais, c'est être très loin de la réalité du terrain".
00:00 Engagement en politique
01:07 Ouverture à la société civile
01:52 Thèmes à porter
03:03 Accusations portées contre les écologistes
06:16 Décadence de Lyon
07:45 Sondage
09:05 Propositions de Laure Cédat
Il dit la vérité.Signaler Répondre
Avec des soutiens pareils la baudruche Aulas va exploser .
La mairie actuelle n 'est pas à l 'origine du joyeux mélange véhicules lourds-vélos . Elle privilégie , autant se faire se peut , les pistes cyclables en voie propre : les voies lyonnaises .
Quand on sait pas conduire, on ne conduit pas. Surtout quand on est un "professionnel de la route" (ambulance, bus, taxi, flic).Signaler Répondre
La route ça se partage. L'espace public aussi.
Vous ne comprenez pas que d'avoir autoriser une piste cyclable dans un couloir de bus étroit sur une route en très mauvais état était un acte irresponsable.Signaler Répondre
Pardonnez moi de vous demander de reprendre connaissance des éléments de l'enquête judiciaire qui a suivie...Signaler Répondre
Qu'est-il arrivé au conducteur ambulancier responsable de ce double meurtre ?
Cherchez un peu, vous trouverez.
il n'insulte pas les Lyonnais , mais il est contre la mauvaise gestion de Lyon ( l'insécurité, les voitures ect....)Signaler Répondre
Donc Aulas = voies lyonnaises XL !Signaler Répondre
Merci
Ce drame est arrivé proche de chez moi. Justement je connais bien le problème. Et ce que raconte cette dame c'est n'importe quoi et énormément de mauvaise foi. Comme Aulas, Wauquiez et Oliver .......Signaler Répondre
Merci. On est très nombreux à le penser.Signaler Répondre
L'or cède à tout,même atout coeur,attention l'atout pique est dans le jeu,le je aussi....Pauvre France de la province en passant par la paristocratie,c'est la même rengaine,ils et elles nous font tourner la tête,leurs manèges à eux,c'est le pognon.Point barre raymond.Signaler Répondre
Je trouve étonnant qu'une personne ayant malheureusement perdu sa fille du fait d'un accident de voiture (une ambulance reste une voiture) en plein centre ville vienne soutenir celui qui veut faire voler en éclat les politiques en matière de rééquilibrage des usages sur la route. C'en est presque sordide.Signaler Répondre
Je n’avais jamais entendu, Madame Cédât. Cette femme est d’une mauvaise foi. Incroyable. Depuis des mois, monsieur Aulas et son entourage insultent Monsieur Doucet. Toute la presse lyonnaise en est témoin et aujourd’hui, cette femme inverse les rôles. Plus le mensonge est gros et plus il passe.Signaler Répondre
Non juste un être humain capable d'empathie pour les victimes et leurs familles...Signaler Répondre
Tout le contraire de toi manifestement...
Et en plus tu continues à déblatérer…Signaler Répondre
Même pas honte🤮🤮🤮🤮🤮
Ce qui est honteux c'est de se servir d'un drame pour accuser la politique des écologistes !!! 🤢🤮🤢Signaler Répondre
Mais tu es sûrement un militant RN pour manquer de discernement.
C'est toi qui est à vomir...Signaler Répondre
Peut-on dire qu'à Décines , il ne nous a pas insulté? " Ces petites gens avec leurs petites maisons" Pire , pour ses intérêts,il a fait exproprier des paysans à 1€.m2 alors qu'il a revendu des parcelles achetées 40€,à 740€.m2. A Decines on sait tout ce que ce petit bonhomme sait faire pour s'enrichir. Voter pour cet arriviste, c'est être masochiste. Mais là encore, le foot annihile les esprits.Signaler Répondre
Cette dame n'a pas complétement tort mais elle oublie volontairement de préciser que les plus enthousiastes de la candidature d'Aulas ne sont pas électeurs à Lyon.Signaler Répondre
Il faut le dire car sinon ceux qui ne votent pas à Lyon seront surpris de la victoire de LFI.
C'est une honte ce que tu ecris!!! tu n'as pas vécu le drame de ces parents....tu dois etre lfi pour avoir si peu de conscience tu me fais...gerber🤮🤢Signaler Répondre
La mauvaise foi de cette femme et de son mari Christophe Cédat sont à vomir 🤮🤮🤮Signaler Répondre