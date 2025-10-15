"Les maires feront l’élection" : Véronique Sarselli (LR) compte rassembler pour les métropolitaines après un sondage favorable

Si le candidat aux élections municipales apparaît comme le grand favori du scrutin avec 47% d'intentions de votes devant Grégory Doucet (23%), Véronique Sarselli arrive également en tête du volet métropolitaines de l'enquête.
La maire de Sainte-Foy-lès-Lyon et candidate LR, testée avec le soutien de Renaissance et Horizons qu'elle n'a pas encore officiellement, arriverait en tête du 1er tour des élections avec 35% des voix, devant le président écologique sortant Bruno Bernard (26%), la députée RN Tiffany Joncour (24%) et la France insoumise de Florestan Groult (15%).
Au second tour, en cas de ralliement de LFI à Bruno Bernard, et de triangulaire avec le RN, le président sortant serait au coude à coude avec Véronique Sarselli (38% contre 38%), tandis que la lepéniste Tiffany Joncour glanerait 24% des voix.
De quoi promettre un troisième tour - les conseillers métropolitains votent ensuite pour désigner leur président lors de la première séance du mandat - passionnant avec des négociations âpres.
Pour faire pencher la balance de son côté, Véronique Sarselli entend rassembler derrière elle un maximum d'élus. On le sait, les maires Synergies des monts d'Or et du Val de Saône ont souvent joué un rôle déterminant, souvent contre des postes ou des projets pour leurs communes. "Ce qui ressort, c’est l’ancrage des maires et du terrain. Les maires feront l’élection. C’est cette force-là que j’incarne et que je veux remettre au coeur de la Métropole", réagit Véronique Sarselli.
La candidate des Républicains veut rester prudente et ne pas crier victoire : "La campagne commence à peine. Nous continuons d’avancer avec méthode et écoute, pour une nouvelle donne démocratique : sécurité des déplacements, transports fiables, soutien aux commerces et gouvernance avec les maires."
