Villeurbanne : Jean-Wilfried Martin quitte LR et ne participera pas à la campagne qui "patine sérieusement dans la semoule"

Elu d'opposition et candidat pour l'UMP des différentes élections locales, Jean-Wilfried Martin avait pris ses distances avec la politique, d'autant qu'il avait renoncé à être candidat en 2020, perdant de facto son mandat de conseiller municipal.
Cela n'a pas empêché les Républicains de le contacter pour être le référent du parti sur la circonscription de Villeurbanne en vue des élections métropolitaines, comme il le prouve, capture d'écran à l'appui. On comprend mieux pourquoi la candidate principale Véronique Sarselli et le président des Républicains du Rhône Jérémie Bréaud se partagent ce rôle sur la 2e ville du Rhône... C'est parce qu'ils n'ont trouvé personne d'autre qui a accepté de le faire à leur place !
Pour Jean-Wilfried Martin, le contacter après cinq années passées "loin de la politique", c'est la "preuve que ce parti n’a aucune considération pour ses membres et que cette campagne patine sérieusement dans la semoule". Il entend ainsi ne soutenir aucun candidat LR durant les municipales, qui pourrait être Marc Fraysse ou Sophie Cruz, et même pendant les métropolitaines.
Dans un long message, Jean-Wilfried Martin annonce rendre sa carte et ne plus faire partie des Républicains après le non-vote des motions de censure par son parti cette semaine, sur impulsion du "traitre" Laurent Wauquiez.
Pédaler dans la semoule? Est-ce une allusion au plat officiel des villeurbannais ?Signaler Répondre
Villeurbanne ne sera jamais de droite, et au vu des nouveaux villeurbannais, ne sera pas de gauche encore bien longtemps. Bientôt d'extrême-gauche, puis enfin (et définitivement) une wilaya. Que les gens de droite, et les candidats afférents, quittent ces territoires perdus de la république.Signaler Répondre
Il y a ceux qui en ont et les autres...Signaler Répondre
Monsieur Martin, fait partie de ceux qui en ont !!
Lui, a des principes et de la dignité !!
Monsieur Martin, réfléchissez à vous présenter sans étiquette ou celle de l'UDR ou du RN.
Car, des gens de valeur ça ne court pas les rues et l'électeur RN que je suis, serait heureux de vous donner mon bulletin de vote !!
Plus largement, au plan national, plusieurs milliers d'adhérents LR, ont déjà rendu leurs cartes à retailleau et wauquiez !!!
Les macronistes-socialos, qui, une nouvelle fois ont trahis leurs adhérents et électeurs !!!
Pour rappel, aulas est soutenu par les LR, le modem, des islamogauchistes et la macronie !!!!
S'il est élu, il appliquera la politique et mettra en œuvre les pratiques de ces partis !!!
Des partis haïs des Français en raison de leurs multiples trahisons !!!
Donc, si vous avez un minium de cohérence, ne votez pas pour aulas !!!!
La question est où habite Sophie Cruz ? Villeurbanne c'est loin des monts du lyonnais....Signaler Répondre
Folle ambiance chez LR.Signaler Répondre
A la prochaine présidentielle, sous peu ou dans 1 ans 1/2, ils vont encore faire moins de 5% ;-)