Villeurbanne : Jean-Wilfried Martin quitte LR et ne participera pas à la campagne qui "patine sérieusement dans la semoule"

Elu d'opposition et candidat pour l'UMP des différentes élections locales, Jean-Wilfried Martin avait pris ses distances avec la politique, d'autant qu'il avait renoncé à être candidat en 2020, perdant de facto son mandat de conseiller municipal.

Cela n'a pas empêché les Républicains de le contacter pour être le référent du parti sur la circonscription de Villeurbanne en vue des élections métropolitaines, comme il le prouve, capture d'écran à l'appui. On comprend mieux pourquoi la candidate principale Véronique Sarselli et le président des Républicains du Rhône Jérémie Bréaud se partagent ce rôle sur la 2e ville du Rhône... C'est parce qu'ils n'ont trouvé personne d'autre qui a accepté de le faire à leur place !

Pour Jean-Wilfried Martin, le contacter après cinq années passées "loin de la politique", c'est la "preuve que ce parti n’a aucune considération pour ses membres et que cette campagne patine sérieusement dans la semoule". Il entend ainsi ne soutenir aucun candidat LR durant les municipales, qui pourrait être Marc Fraysse ou Sophie Cruz, et même pendant les métropolitaines.

Dans un long message, Jean-Wilfried Martin annonce rendre sa carte et ne plus faire partie des Républicains après le non-vote des motions de censure par son parti cette semaine, sur impulsion du "traitre" Laurent Wauquiez.