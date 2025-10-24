Homicide et "refuge de trafiquants de drogue", ce bar-tabac de Villeurbanne fermé par la préfecture

Le Café de la Paix de la rue du 8 Mai 1945 à Villeurbanne a fait l'objet d'une fermeture administrative de la préfecture du Rhône, dans le cadre de la loi narcotrafic.
Les services de l'Etat se sont basés sur plusieurs faits inquiétants, survenus devant ou à l'intérieur du bar-tabac. Dans l'arrêté préfectoral, ils rappellent que depuis le début de l'année, la police a été prise à partie une dizaine de fois par des groupes d'individus qui se trouvent devant le Café de la Paix, allant jusqu'à leur jeter des projectiles.
Mais aussi que des tentatives d'homicides se sont déroulées devant l'établissement les 19 avril et 6 mai derniers.Et que le 26 mai, un homme très défavorablement connu des services de police était victime d'un meurtre et décédait dans le bar-tabac.
"Le Café de la Paix sert de refuges à des trafiquants de drogue se sentant surveillés, qui cachent leur sacoche remplie de drogue au sein de cet établissement", conclut la préfecture.
La fermeture administrative pour trois mois a été notifiée le 15 octobre. Le Café de la Paix ne pourra pas rouvrir avant le 15 janvier 2026.
Evidement.Signaler Répondre
Les types de personnes aux origines de ces méfaits sont devenus une constatation générale, plus personne ne s'en cache.
Ca devient un triste sujet qui est dorénavant ouvertement abordé, et c'est tant mieux.
Donc plusieurs tentatives de meurtres et un meurtre, projectiles sur la police, détention de stup ...bref .Signaler Répondre
Pourquoi ne pas fermé définitivement ? Pourquoi juste quelques mois ?
Villeurbanne une ville totalement corrompue.
A Vénissieux une superette, là le bureau de tabac.. par contre les points de deal, zéro.Signaler Répondre
Ca pénalise plus les populations locales qu'autre chose en fait.
mais pourquoi 3 mois ? fermeture définitive….Signaler Répondre
Même en floutant la photo , on voit bien qui se cache derrière , c'est soit Louis , soit Nicolas !Signaler Répondre
Quant à la dame , j' hésite entre Marine Le Pen et Mathilde Panot
Il suffit de bien regarder "toutes" les personnes sur la photo et on devine l'ambiance localeSignaler Répondre
Le bien nommé "Café de la Paix" .... les clients finissent R.I.P.Signaler Répondre
Sur la photo tu voit 5 merdeux Petit téléphone capuche saccoche regardant a droite gauche y ceux pas perdu heinSignaler Répondre
Y a 20 ans c'était déjà un repère de m.. e. Alors maintenant que tout est permis..Signaler Répondre
Tout ce beau monde recommencera à la réouverture !Signaler Répondre
Les méfaits de la main mise des Auvergnats sur les bar-tabacs.Signaler Répondre