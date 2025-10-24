Faits Divers

Homicide et "refuge de trafiquants de drogue", ce bar-tabac de Villeurbanne fermé par la préfecture

Il n'a de "paix" que le nom.

Le Café de la Paix de la rue du 8 Mai 1945 à Villeurbanne a fait l'objet d'une fermeture administrative de la préfecture du Rhône, dans le cadre de la loi narcotrafic.

Les services de l'Etat se sont basés sur plusieurs faits inquiétants, survenus devant ou à l'intérieur du bar-tabac. Dans l'arrêté préfectoral, ils rappellent que depuis le début de l'année, la police a été prise à partie une dizaine de fois par des groupes d'individus qui se trouvent devant le Café de la Paix, allant jusqu'à leur jeter des projectiles.

Mais aussi que des tentatives d'homicides se sont déroulées devant l'établissement les 19 avril et 6 mai derniers.Et que le 26 mai, un homme très défavorablement connu des services de police était victime d'un meurtre et décédait dans le bar-tabac.

"Le Café de la Paix sert de refuges à des trafiquants de drogue se sentant surveillés, qui cachent leur sacoche remplie de drogue au sein de cet établissement", conclut la préfecture.

La fermeture administrative pour trois mois a été notifiée le 15 octobre. Le Café de la Paix ne pourra pas rouvrir avant le 15 janvier 2026.

Moorticiane le 24/10/2025 à 19:00
Même en floutant la photo , on voit bien qui se cache derrière , c'est soit Louis , soit Nicolas !
Quant à la dame , j' hésite entre Marine Le Pen et Mathilde Panot

Evidement.

Les types de personnes aux origines de ces méfaits sont devenus une constatation générale, plus personne ne s'en cache.

Ca devient un triste sujet qui est dorénavant ouvertement abordé, et c'est tant mieux.

Bignoul le 24/10/2025 à 18:26

Donc plusieurs tentatives de meurtres et un meurtre, projectiles sur la police, détention de stup ...bref .

Pourquoi ne pas fermé définitivement ? Pourquoi juste quelques mois ?

Villeurbanne une ville totalement corrompue.

Mdr ! le 24/10/2025 à 18:07

A Vénissieux une superette, là le bureau de tabac.. par contre les points de deal, zéro.
Ca pénalise plus les populations locales qu'autre chose en fait.

bisbille le 24/10/2025 à 17:52

mais pourquoi 3 mois ? fermeture définitive….

Amen le 24/10/2025 à 17:24

Même en floutant la photo , on voit bien qui se cache derrière , c'est soit Louis , soit Nicolas !
Quant à la dame , j' hésite entre Marine Le Pen et Mathilde Panot

Ex Précisions le 24/10/2025 à 17:15

Il suffit de bien regarder "toutes" les personnes sur la photo et on devine l'ambiance locale

Ritchie le 24/10/2025 à 17:10

Le bien nommé "Café de la Paix" .... les clients finissent R.I.P.

johnny le 24/10/2025 à 17:03

Sur la photo tu voit 5 merdeux Petit téléphone capuche saccoche regardant a droite gauche y ceux pas perdu hein

Pilou69 le 24/10/2025 à 16:47

Y a 20 ans c'était déjà un repère de m.. e. Alors maintenant que tout est permis..

et bien entendu le 24/10/2025 à 16:25

Tout ce beau monde recommencera à la réouverture !

bouliboulo le 24/10/2025 à 16:24

Les méfaits de la main mise des Auvergnats sur les bar-tabacs.

