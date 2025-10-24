Homicide et "refuge de trafiquants de drogue", ce bar-tabac de Villeurbanne fermé par la préfecture

Le Café de la Paix de la rue du 8 Mai 1945 à Villeurbanne a fait l'objet d'une fermeture administrative de la préfecture du Rhône, dans le cadre de la loi narcotrafic.

Les services de l'Etat se sont basés sur plusieurs faits inquiétants, survenus devant ou à l'intérieur du bar-tabac. Dans l'arrêté préfectoral, ils rappellent que depuis le début de l'année, la police a été prise à partie une dizaine de fois par des groupes d'individus qui se trouvent devant le Café de la Paix, allant jusqu'à leur jeter des projectiles.

Mais aussi que des tentatives d'homicides se sont déroulées devant l'établissement les 19 avril et 6 mai derniers.Et que le 26 mai, un homme très défavorablement connu des services de police était victime d'un meurtre et décédait dans le bar-tabac.

"Le Café de la Paix sert de refuges à des trafiquants de drogue se sentant surveillés, qui cachent leur sacoche remplie de drogue au sein de cet établissement", conclut la préfecture.

La fermeture administrative pour trois mois a été notifiée le 15 octobre. Le Café de la Paix ne pourra pas rouvrir avant le 15 janvier 2026.