Villeurbanne : 15 ans de réclusion criminelle pour avoir poignardé à neuf reprises le nouveau copain de son ex

Le jeune homme de 24 ans était accusé d'avoir tenté de tuer à coups de couteau son meilleur ami, un étudiant de la Doua à Villeurbanne, qu'il soupçonnait de coucher avec son ex-petite amie.

Les faits s'étaient déroulés le 17 octobre 2022 dans un bus. A neuf reprises, dont cinq coups portés à la tête, Adrien A., alors étudiant en informatique, avait poignardé la victime, malgré la présence de nombreux passagers dans le bus.

Durant le procès, débuté jeudi dernier à Lyon, le profil de l'accusé a été observé à la loupe. Un jeune homme incapable de se remettre de la séparation d'avec son amour d'adolescence et qui avait prévu de se suicider après son passage à l'acte. Lors de son interpellation, il avait subi un tir dans la jambe de la part d'un policier car il menaçait de se poignarder dans le cœur.

Et le pire dans cette histoire, c'est que la présumée relation entre l'ex et le meilleur ami a toujours été démentie par les deux parties...