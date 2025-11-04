Judiciaire

Villeurbanne : 15 ans de réclusion criminelle pour avoir poignardé à neuf reprises le nouveau copain de son ex

Ce lundi soir, la cour d'assises du Rhône a condamné Adrien A. à 15 ans de réclusion criminelle.

Le jeune homme de 24 ans était accusé d'avoir tenté de tuer à coups de couteau son meilleur ami, un étudiant de la Doua à Villeurbanne, qu'il soupçonnait de coucher avec son ex-petite amie.

Les faits s'étaient déroulés le 17 octobre 2022 dans un bus. A neuf reprises, dont cinq coups portés à la tête, Adrien A., alors étudiant en informatique, avait poignardé la victime, malgré la présence de nombreux passagers dans le bus.

Durant le procès, débuté jeudi dernier à Lyon, le profil de l'accusé a été observé à la loupe. Un jeune homme incapable de se remettre de la séparation d'avec son amour d'adolescence et qui avait prévu de se suicider après son passage à l'acte. Lors de son interpellation, il avait subi un tir dans la jambe de la part d'un policier car il menaçait de se poignarder dans le cœur.

Et le pire dans cette histoire, c'est que la présumée relation entre l'ex et le meilleur ami a toujours été démentie par les deux parties...

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
TOUNSSI DE VAULX le 04/11/2025 à 11:59

Rassurez-vous, en prison, il va avoir un grand nombre d'amis.

Signaler Répondre
avatar
bagarrokouto le 04/11/2025 à 11:52

le tarif suivant l'article d'une autre affaire de bagarre au couteau ci dessous c'est 1,5ans pour 2 coups de couteau. 9÷2=4,5 4,5x1,5=6,75 ans donc apparemment la justice est plus venere suivant certains criteres
https://www.lyonmag.com/article/147925/bagarre-a-coups-de-couteau-et-de-manche-a-balai-pres-de-lyon-des-peines-de-prison-distribuees

Signaler Répondre
avatar
Champion du monde le 04/11/2025 à 11:09
Taui a écrit le 04/11/2025 à 10h36

T’es jamais allez à la faculté …ça se voit !

Tu n'es jamais Allez ? oula , ça pique ! Tu n es jamais allé à l école. Ca se voit.

Signaler Répondre
avatar
Il n y a pas de gêne le 04/11/2025 à 10:58

Adrien est impliqué dans une tentative de meurtre suite à une déception amoureuse .
Alors que si tu recherches Karim G.,Ouaret E., 'Idriss M., Mehdi T., ...tu tombes sur braquage , multirécidiviste , 306 kg d or ....
On est pas dans le meme registre mais dis nous : c est bien cela que tu voulais démontrer ? ( comme d habitude petit troll...)

Signaler Répondre
avatar
Taui le 04/11/2025 à 10:36
Non a écrit le 04/11/2025 à 09h10

parce que "etudiant en informatique" ce n'est surement pas un de vos potes question niveau

T’es jamais allez à la faculté …ça se voit !

Signaler Répondre
avatar
évidemment le 04/11/2025 à 09:56
LFI 69 a écrit le 04/11/2025 à 08h19

On n'entend pas les fascistes.
Serait-ce le prénom Adrien qui les gêne ?

Ce n'est pas le vrai prénom

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 04/11/2025 à 09:44

5 coups portés à la tête...
La victime est certainement chanceuse d'être en vie, mais en gardera les marques jusqu'à sa mort.

Signaler Répondre
avatar
forcément le 04/11/2025 à 09:31
LFI 69 a écrit le 04/11/2025 à 08h19

On n'entend pas les fascistes.
Serait-ce le prénom Adrien qui les gêne ?

Toujours à débiter des conneries !

Signaler Répondre
avatar
Tout ça pour ça ! le 04/11/2025 à 09:21

Un comportement d'indigene et de sous-race non civilisée pour une simple histoire de cocus.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 04/11/2025 à 09:20
LFI 69 a écrit le 04/11/2025 à 08h19

On n'entend pas les fascistes.
Serait-ce le prénom Adrien qui les gêne ?

Si on les entend, ils viennent à l'instant de s'exprimer...

Signaler Répondre
avatar
Non le 04/11/2025 à 09:10
LFI 69 a écrit le 04/11/2025 à 08h19

On n'entend pas les fascistes.
Serait-ce le prénom Adrien qui les gêne ?

parce que "etudiant en informatique" ce n'est surement pas un de vos potes question niveau

Signaler Répondre
avatar
:( le 04/11/2025 à 09:05

mais les gauchiasses vous faites exprès d'être cons ? vous fêtez ça parce que c'est tellement rare que c'est genre une victoire en coupe du monde. utilisez vos petits cerveaux de fachos bordel vous vous mettez csc sur csc.

Signaler Répondre
avatar
2poi2 le 04/11/2025 à 08:54

peu de commentaires sur ce fait divers, étonnant ?

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 04/11/2025 à 08:19

On n'entend pas les fascistes.
Serait-ce le prénom Adrien qui les gêne ?

Signaler Répondre

