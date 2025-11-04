Villeurbanne : 15 ans de réclusion criminelle pour avoir poignardé à neuf reprises le nouveau copain de son ex

Le jeune homme de 24 ans était accusé d'avoir tenté de tuer à coups de couteau son meilleur ami, un étudiant de la Doua à Villeurbanne, qu'il soupçonnait de coucher avec son ex-petite amie.
Les faits s'étaient déroulés le 17 octobre 2022 dans un bus. A neuf reprises, dont cinq coups portés à la tête, Adrien A., alors étudiant en informatique, avait poignardé la victime, malgré la présence de nombreux passagers dans le bus.
Durant le procès, débuté jeudi dernier à Lyon, le profil de l'accusé a été observé à la loupe. Un jeune homme incapable de se remettre de la séparation d'avec son amour d'adolescence et qui avait prévu de se suicider après son passage à l'acte. Lors de son interpellation, il avait subi un tir dans la jambe de la part d'un policier car il menaçait de se poignarder dans le cœur.
Et le pire dans cette histoire, c'est que la présumée relation entre l'ex et le meilleur ami a toujours été démentie par les deux parties...
Rassurez-vous, en prison, il va avoir un grand nombre d'amis.Signaler Répondre
le tarif suivant l'article d'une autre affaire de bagarre au couteau ci dessous c'est 1,5ans pour 2 coups de couteau. 9÷2=4,5 4,5x1,5=6,75 ans donc apparemment la justice est plus venere suivant certains criteresSignaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/147925/bagarre-a-coups-de-couteau-et-de-manche-a-balai-pres-de-lyon-des-peines-de-prison-distribuees
Tu n'es jamais Allez ? oula , ça pique ! Tu n es jamais allé à l école. Ca se voit.Signaler Répondre
Adrien est impliqué dans une tentative de meurtre suite à une déception amoureuse .Signaler Répondre
Alors que si tu recherches Karim G.,Ouaret E., 'Idriss M., Mehdi T., ...tu tombes sur braquage , multirécidiviste , 306 kg d or ....
On est pas dans le meme registre mais dis nous : c est bien cela que tu voulais démontrer ? ( comme d habitude petit troll...)
T’es jamais allez à la faculté …ça se voit !Signaler Répondre
Ce n'est pas le vrai prénomSignaler Répondre
5 coups portés à la tête...Signaler Répondre
La victime est certainement chanceuse d'être en vie, mais en gardera les marques jusqu'à sa mort.
Toujours à débiter des conneries !Signaler Répondre
Un comportement d'indigene et de sous-race non civilisée pour une simple histoire de cocus.Signaler Répondre
Si on les entend, ils viennent à l'instant de s'exprimer...Signaler Répondre
parce que "etudiant en informatique" ce n'est surement pas un de vos potes question niveauSignaler Répondre
mais les gauchiasses vous faites exprès d'être cons ? vous fêtez ça parce que c'est tellement rare que c'est genre une victoire en coupe du monde. utilisez vos petits cerveaux de fachos bordel vous vous mettez csc sur csc.Signaler Répondre
peu de commentaires sur ce fait divers, étonnant ?Signaler Répondre
On n'entend pas les fascistes.Signaler Répondre
Serait-ce le prénom Adrien qui les gêne ?