Judiciaire

Lyon : une commerçante en colère bientôt jugée pour avoir divulgué l'adresse de Grégory Doucet

Lyon : une commerçante en colère bientôt jugée pour avoir divulgué l'adresse de Grégory Doucet
Lyon : une commerçante en colère bientôt jugée pour avoir divulgué l'adresse de Grégory Doucet - LyonMag

Les réseaux sociaux, la hantise de Grégory Doucet.

Rarement un maire de Lyon n'aura autant attaqué en justice des habitants pour des commentaires postés sur Internet.

L'élu écologiste a à nouveau porté plainte, cette fois contre Karine Pertus, commerçante et l'une des figures de l'opposition au projet de transformation de l'avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement.

Cette dernière avait, sur Facebook, divulgué l'adresse personnelle de Grégory Doucet dans ce même arrondissement.

Après avoir été auditionnée par la police près d'une heure la semaine dernière, Karine Pertus sera convoquée en Maison de Justice et du Droit le 22 janvier prochain.

Ce n'est pas la première fois que la commerçante de l'avenue en travaux paye le prix fort ses commentaires. Pour avoir traité les écologistes de "bande de nazis", elle avait écopé d'un stage de citoyenneté et d'une interdiction d'approcher le maire du 8e Olivier Berzane pendant 6 mois.

Karine Pertus avait été interviewée par LyonMag en février 2025, un témoignage fort qui avait énormément fait réagir, y compris un Jean-Michel Aulas encore loin d'être candidat. Elle reconnaissait rencontrer d'importants problèmes financiers à cause de la baisse de fréquentation de sa boutique Grain de Sable, l'obligeant à ouvrir 7j/7 pour essayer de compenser les pertes : "J’ai dû augmenter ma dose d’anti-dépresseur. Grégory Doucet est en train de me tuer à l’intérieur", nous avouait-elle.

Tags :

Grégory Doucet

avenue des frères Lumière

17 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
comprendre les choses le 01/01/2026 à 10:57

Doucet et Bernard sont d'ignobles individus, ils ont géré la cité uniquement pour les gens qui font du vélo ou de la trottinette au détriment de tous les autres. Cette politique qui a ignoré l'activité des commerces, tous les gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler ainsi qu'au problème lié à l'insécurité, à l'insalubrité a engendré beaucoup d'animosité de la part de nombreux habitants à Lyon et en périphérie. Est ce que ces 2 individus ont conscience de cela, on en est pas certain.

Signaler Répondre
avatar
Pedaleduschnok le 01/01/2026 à 10:36

Soutien à cette commerçante.En quoi est ce condamnable de. donner l', adresse d'un élu qui a rendu sa rue en sens unique pour mieux circuler avec son vélo.

Signaler Répondre
avatar
mais mais non le 01/01/2026 à 10:30
Conan a écrit le 01/01/2026 à 09h28

On m'aurait menti ?
Je croyais que cet home de CroBagnon vivait dans une grotte

C'est pour les autres les grottes !

Signaler Répondre
avatar
mazipoumo le 01/01/2026 à 10:24
Anthony a écrit le 01/01/2026 à 09h17

D'accord, pouvez vous m'indiquer la vôtre ici sur la place publique s'il vous plaît ?

Je suis dans l'annuaire.

Signaler Répondre
avatar
Quel petit maire le 01/01/2026 à 10:21

Vas-y, attaque tes propres administrés pour avoir juste divulgué... là où tu habites...

Signaler Répondre
avatar
ancien caviste le 01/01/2026 à 10:09

Diffuser l'adresse d'un élu...cela créerait un sentiment d'insécurité ?
Etonnant dans une ville apaisée...dans laquelle les gens traversent la rue pour le remercier !

Signaler Répondre
avatar
Il faut préciser le 01/01/2026 à 10:05

Il fut préciser que Doucet ne se cachait absolument pas quand il se déplacait à vélo matin et soir.

Maintenant qu'il est excessivement impopulaire, je ne le croise par contre plus jamais.

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 01/01/2026 à 09:35

Voilà ce qui arrive quand le doucet prend des décisions (comme par exemple son bordel de l'avenue des Frères Lumière) tuant les commerces . Cette commerçante a tout mon soutien. Quant à doucet, qu'il arrête de dire et de faire des bêtises

Signaler Répondre
avatar
Conan le 01/01/2026 à 09:28

On m'aurait menti ?
Je croyais que cet home de CroBagnon vivait dans une grotte

Signaler Répondre
avatar
MiLyon le 01/01/2026 à 09:26

Rien de très grave car en mars prochain GD va de toute façon changer d adresse !

Signaler Répondre
avatar
Anthony le 01/01/2026 à 09:17
mazipoumo a écrit le 01/01/2026 à 08h48

En quoi c'est génant? Tout le monde a une adresse.

D'accord, pouvez vous m'indiquer la vôtre ici sur la place publique s'il vous plaît ?

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 01/01/2026 à 09:08

D'ailleurs, cet éphémaire de Lyon habite-t-il dans la commune?
on peut se poser la question et les administrés devraient être en droit de connaitre cette information.

Bon la bonne nouvelle est qu'il devrait dégager et pointer au chômage rapidement

Signaler Répondre
avatar
:( le 01/01/2026 à 08:56

Ben dis donc quand elle a envie le la justice est rapide et sans pitié wouah.

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 01/01/2026 à 08:53

Notre maire chercherait-il a être 100ù incognito, aurait-il peur que l'on ait des reproches à lui faire. Les écolos qui prétendent qu'on les poursuit pour les remercier ne devraient rien avoir à craindre.

Signaler Répondre
avatar
mazipoumo le 01/01/2026 à 08:48

En quoi c'est génant? Tout le monde a une adresse.

Signaler Répondre
avatar
Seark le 01/01/2026 à 08:29

Moralité : virons tous ces dogmatiques avec fracas en 2026. Vous pouvez compter sur moi.

Signaler Répondre
avatar
HUG69003 le 01/01/2026 à 08:12

L'écologie politique est un totalitarisme, ceux qui la représente et l'incarne ne supportent ni critique ni débat ni contradiction. Tous les moyens sont bons pour faire taire chez eux. Bagon assimilait Aulas à un nazi quand il disait qu'il était un vrai lyonnais...pitoyables et grotesques écologistes.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.