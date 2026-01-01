Lyon : une commerçante en colère bientôt jugée pour avoir divulgué l'adresse de Grégory Doucet

Rarement un maire de Lyon n'aura autant attaqué en justice des habitants pour des commentaires postés sur Internet.

L'élu écologiste a à nouveau porté plainte, cette fois contre Karine Pertus, commerçante et l'une des figures de l'opposition au projet de transformation de l'avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement.

Cette dernière avait, sur Facebook, divulgué l'adresse personnelle de Grégory Doucet dans ce même arrondissement.

Après avoir été auditionnée par la police près d'une heure la semaine dernière, Karine Pertus sera convoquée en Maison de Justice et du Droit le 22 janvier prochain.

Ce n'est pas la première fois que la commerçante de l'avenue en travaux paye le prix fort ses commentaires. Pour avoir traité les écologistes de "bande de nazis", elle avait écopé d'un stage de citoyenneté et d'une interdiction d'approcher le maire du 8e Olivier Berzane pendant 6 mois.

Karine Pertus avait été interviewée par LyonMag en février 2025, un témoignage fort qui avait énormément fait réagir, y compris un Jean-Michel Aulas encore loin d'être candidat. Elle reconnaissait rencontrer d'importants problèmes financiers à cause de la baisse de fréquentation de sa boutique Grain de Sable, l'obligeant à ouvrir 7j/7 pour essayer de compenser les pertes : "J’ai dû augmenter ma dose d’anti-dépresseur. Grégory Doucet est en train de me tuer à l’intérieur", nous avouait-elle.