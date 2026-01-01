Lyon : une commerçante en colère bientôt jugée pour avoir divulgué l'adresse de Grégory Doucet

Rarement un maire de Lyon n'aura autant attaqué en justice des habitants pour des commentaires postés sur Internet.
L'élu écologiste a à nouveau porté plainte, cette fois contre Karine Pertus, commerçante et l'une des figures de l'opposition au projet de transformation de l'avenue des Frères Lumière dans le 8e arrondissement.
Cette dernière avait, sur Facebook, divulgué l'adresse personnelle de Grégory Doucet dans ce même arrondissement.
Après avoir été auditionnée par la police près d'une heure la semaine dernière, Karine Pertus sera convoquée en Maison de Justice et du Droit le 22 janvier prochain.
Ce n'est pas la première fois que la commerçante de l'avenue en travaux paye le prix fort ses commentaires. Pour avoir traité les écologistes de "bande de nazis", elle avait écopé d'un stage de citoyenneté et d'une interdiction d'approcher le maire du 8e Olivier Berzane pendant 6 mois.
Karine Pertus avait été interviewée par LyonMag en février 2025, un témoignage fort qui avait énormément fait réagir, y compris un Jean-Michel Aulas encore loin d'être candidat. Elle reconnaissait rencontrer d'importants problèmes financiers à cause de la baisse de fréquentation de sa boutique Grain de Sable, l'obligeant à ouvrir 7j/7 pour essayer de compenser les pertes : "J’ai dû augmenter ma dose d’anti-dépresseur. Grégory Doucet est en train de me tuer à l’intérieur", nous avouait-elle.
Doucet et Bernard sont d'ignobles individus, ils ont géré la cité uniquement pour les gens qui font du vélo ou de la trottinette au détriment de tous les autres. Cette politique qui a ignoré l'activité des commerces, tous les gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler ainsi qu'au problème lié à l'insécurité, à l'insalubrité a engendré beaucoup d'animosité de la part de nombreux habitants à Lyon et en périphérie. Est ce que ces 2 individus ont conscience de cela, on en est pas certain.Signaler Répondre
Soutien à cette commerçante.En quoi est ce condamnable de. donner l', adresse d'un élu qui a rendu sa rue en sens unique pour mieux circuler avec son vélo.Signaler Répondre
C'est pour les autres les grottes !Signaler Répondre
Je suis dans l'annuaire.Signaler Répondre
Vas-y, attaque tes propres administrés pour avoir juste divulgué... là où tu habites...Signaler Répondre
Diffuser l'adresse d'un élu...cela créerait un sentiment d'insécurité ?Signaler Répondre
Etonnant dans une ville apaisée...dans laquelle les gens traversent la rue pour le remercier !
Il fut préciser que Doucet ne se cachait absolument pas quand il se déplacait à vélo matin et soir.Signaler Répondre
Maintenant qu'il est excessivement impopulaire, je ne le croise par contre plus jamais.
Voilà ce qui arrive quand le doucet prend des décisions (comme par exemple son bordel de l'avenue des Frères Lumière) tuant les commerces . Cette commerçante a tout mon soutien. Quant à doucet, qu'il arrête de dire et de faire des bêtisesSignaler Répondre
On m'aurait menti ?Signaler Répondre
Je croyais que cet home de CroBagnon vivait dans une grotte
Rien de très grave car en mars prochain GD va de toute façon changer d adresse !Signaler Répondre
D'accord, pouvez vous m'indiquer la vôtre ici sur la place publique s'il vous plaît ?Signaler Répondre
D'ailleurs, cet éphémaire de Lyon habite-t-il dans la commune?Signaler Répondre
on peut se poser la question et les administrés devraient être en droit de connaitre cette information.
Bon la bonne nouvelle est qu'il devrait dégager et pointer au chômage rapidement
Ben dis donc quand elle a envie le la justice est rapide et sans pitié wouah.Signaler Répondre
Notre maire chercherait-il a être 100ù incognito, aurait-il peur que l'on ait des reproches à lui faire. Les écolos qui prétendent qu'on les poursuit pour les remercier ne devraient rien avoir à craindre.Signaler Répondre
En quoi c'est génant? Tout le monde a une adresse.Signaler Répondre
Moralité : virons tous ces dogmatiques avec fracas en 2026. Vous pouvez compter sur moi.Signaler Répondre
L'écologie politique est un totalitarisme, ceux qui la représente et l'incarne ne supportent ni critique ni débat ni contradiction. Tous les moyens sont bons pour faire taire chez eux. Bagon assimilait Aulas à un nazi quand il disait qu'il était un vrai lyonnais...pitoyables et grotesques écologistes.Signaler Répondre