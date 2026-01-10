Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas invité de Léa Salamé et de Quelle Epoque!

Ce samedi soir, l'émission Quelle Epoque! sur France 2 invitera Jean-Michel Aulas, candidat aux élections municipales à Lyon.
L'ancien président de l'OL fera face à Léa Salamé et son équipe dès 23h25, aux côtés des autres invités annoncés : Pierre Arditi, Francis Huster,Julie Bourges, Isabelle Morizet, Philippe Caverivière et Jimmy Sax.
📣 Ce soir à 23h25 sur #France2, @LeaSalame et toute l'équipe de #QuelleEpoque reçoivent :— Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) January 10, 2026
➡️ Pierre Arditi nous présentera son livre "Le souvenir de presque tout" @lecherchemidi et la pièce "Je me souviendrai… de presque tout", actuellement au @TMontparnasse 📚
➡️… pic.twitter.com/0hiUuDoKBp
Pour Jean-Michel Aulas, c'est une belle exposition à venir, avec l'assurance de ne pas avoir à répondre à des questions précises sur son projet et ses ambitions pour Lyon.
Reste à savoir s'il sera plus à l'aise dans cet exercice que Grégory Doucet chez Quotidien.
Plutôt chez le bobo DelahousseSignaler Répondre
Et pendant ce temps là,Signaler Répondre
"quelqu'un" avance.............sur le projet de baignade urbaine !
J’en connais un autre qui avait zéro expérience de la politique, qui venait de l’humanitaire et d’associations et qui y est arrivé.Signaler Répondre
Enfin connaître le personnage du monde du foot qui n'a jamais fait de politique et qui se souhaite maire, une utopie.Signaler Répondre
Mais où trouve t'il toute cette énergie 😜😜😜?Signaler Répondre
Doucet en PLS...Signaler Répondre
Demain il va demander d'être l'invité du JT de TF1