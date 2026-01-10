Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas invité de Léa Salamé et de Quelle Epoque!

Ce samedi soir, l'émission Quelle Epoque! sur France 2 invitera Jean-Michel Aulas, candidat aux élections municipales à Lyon.

L'ancien président de l'OL fera face à Léa Salamé et son équipe dès 23h25, aux côtés des autres invités annoncés : Pierre Arditi, Francis Huster,Julie Bourges, Isabelle Morizet, Philippe Caverivière et Jimmy Sax.

📣 Ce soir à 23h25 sur #France2, @LeaSalame et toute l'équipe de #QuelleEpoque reçoivent :



➡️ Pierre Arditi nous présentera son livre "Le souvenir de presque tout" @lecherchemidi et la pièce "Je me souviendrai… de presque tout", actuellement au @TMontparnasse 📚



➡️… pic.twitter.com/0hiUuDoKBp — Quelle Époque! (@QuelleEpoqueOff) January 10, 2026

Pour Jean-Michel Aulas, c'est une belle exposition à venir, avec l'assurance de ne pas avoir à répondre à des questions précises sur son projet et ses ambitions pour Lyon.

Reste à savoir s'il sera plus à l'aise dans cet exercice que Grégory Doucet chez Quotidien.