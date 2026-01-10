Politique

Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas invité de Léa Salamé et de Quelle Epoque!

Cela risque d'être dur de rivaliser avec une telle couverture médiatique.

Ce samedi soir, l'émission Quelle Epoque! sur France 2 invitera Jean-Michel Aulas, candidat aux élections municipales à Lyon.

L'ancien président de l'OL fera face à Léa Salamé et son équipe dès 23h25, aux côtés des autres invités annoncés : Pierre Arditi, Francis Huster,Julie Bourges, Isabelle Morizet, Philippe Caverivière et Jimmy Sax.

Pour Jean-Michel Aulas, c'est une belle exposition à venir, avec l'assurance de ne pas avoir à répondre à des questions précises sur son projet et ses ambitions pour Lyon.

Reste à savoir s'il sera plus à l'aise dans cet exercice que Grégory Doucet chez Quotidien.

5 commentaires
Bellota le 10/01/2026 à 14:02
Anti verts a écrit le 10/01/2026 à 11h31

Doucet en PLS...
Demain il va demander d'être l'invité du JT de TF1

Plutôt chez le bobo Delahousse

togaro le 10/01/2026 à 14:00
Pas le premier a écrit le 10/01/2026 à 13h16

J’en connais un autre qui avait zéro expérience de la politique, qui venait de l’humanitaire et d’associations et qui y est arrivé.

Et pendant ce temps là,
"quelqu'un" avance.............sur le projet de baignade urbaine !

Pas le premier le 10/01/2026 à 13:16
citoyennormal a écrit le 10/01/2026 à 13h03

Enfin connaître le personnage du monde du foot qui n'a jamais fait de politique et qui se souhaite maire, une utopie.

J’en connais un autre qui avait zéro expérience de la politique, qui venait de l’humanitaire et d’associations et qui y est arrivé.

citoyennormal le 10/01/2026 à 13:03

Enfin connaître le personnage du monde du foot qui n'a jamais fait de politique et qui se souhaite maire, une utopie.

PhilouOfPB le 10/01/2026 à 12:04

Mais où trouve t'il toute cette énergie 😜😜😜?

Anti verts le 10/01/2026 à 11:31

Doucet en PLS...
Demain il va demander d'être l'invité du JT de TF1

