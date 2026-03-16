Municipales à Lyon : Georges Képénékian lance un "Mai citoyen" pour relancer la démocratie locale

Eliminé du 1er tour des élections municipales de Lyon, Georges Képénékian tire les enseignements du scrutin et tente de repositionner son mouvement dans le débat public local.

Dans un communiqué diffusé lundi, l’ancien maire de Lyon annonce le lancement d’un mois d’initiatives baptisé "Mai citoyen", destiné à réfléchir au renouveau de la démocratie locale.

Le candidat de la liste Lyon c’est maintenant reconnaît que le résultat du premier tour n’a pas été à la hauteur des attentes de son équipe (3,53% des voix ndlr).

Avant toute analyse politique, Georges Képénékian a tenu à saluer le déroulement du scrutin et celles et ceux qui y ont contribué.

"Je veux d’abord saluer la participation citoyenne et remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue de ce scrutin, écrit-il. Cette confiance nous honore et nous oblige".

"Le résultat électoral n’est évidemment pas à la hauteur des attentes que nous pouvions nourrir pour notre territoire", admet-il. Mais pour lui, le scrutin révèle surtout une tendance plus profonde. "Scrutin après scrutin, depuis près de vingt ans, notre démocratie continue de se fragiliser", estime-t-il.

Georges Képénékian dénonce notamment un débat public qui, selon lui, se réduit trop souvent "à l’exploitation des peurs, des colères ou des ressentiments", un phénomène qu’il juge désormais perceptible jusque dans la vie politique locale.

Un Mai citoyen pour ouvrir un nouveau cycle

Pour prolonger la démarche engagée pendant la campagne, Georges Képénékian annonce le lancement dans les prochaines semaines d’un Mai citoyen, un mois de débats et d’initiatives consacré à la démocratie locale.

"Ce temps d’initiatives et de débats constituera la première pierre d’un édifice plus large", explique-t-il, évoquant la construction d’un "nouveau contrat de gouvernance" impliquant directement les citoyens.

Et qu'en sera-t-il du second tour des municipales à Lyon ? S'il ne peut pas prétendre à fusionner avec Jean-Michel Aulas ou Grégory Doucet compte-tenu de son score, l'ancien édile lyonnais donnera-t-il une consigne de vote ? La réponse est non, il se contente d'inviter les deux candidats encore en lice à soutenir son initiative.

"Au-delà de l’élection elle-même, l’enjeu est ailleurs : redonner à notre territoire une vision claire et un projet partagé", écrit-il, plaidant pour une démocratie locale qui permette "aux citoyens de reprendre toute leur place dans la construction de notre avenir commun".