Le LOU Rugby à Perpignan pour poursuivre la dynamique

Retour du championnat après 15 jours de trêve internationale pour les rugbymen lyonnais qui se déplacent à Perpignan ce samedi. Cette rencontre est capitale pour la suite de la saison, après le match nul concédé face à Toulon. Mais les hommes de Karim Ghezal auront fort à faire face à un adversaire qui n’a perdu à domicile aucun de ses quatre derniers matchs. Les Lyonnais veulent poursuivre leur bonne dynamique de trois matchs sans défaites. Ils ont dans le viseur la 9e place, tandis que les Catalans doivent s’éloigner de la zone de relégation.

La rencontre s’annonce donc très engagée entre deux équipes aux objectifs différents. Coup d’envoi à 16h35.