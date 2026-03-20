Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet à égalité selon notre dernier sondage !

A quelques heures du second tour des élections municipales lyonnaises, OpinionWay publie avec LyonMag et Radio Espace un ultime sondage. Et il est à l'image du score du 1er tour, lorsque un peu plus de 1200 voix séparaient les deux principaux candidats : serré !

Arrivé en tête du premier tour avec 37,36% des voix, Grégory Doucet est annoncé à 50% d'intentions de vote ce vendredi. Ce qui signifie qu'il ne bénéficierait pas de l'intégralité du report des voix de gauche, dont les électeurs ont peut-être été échaudés par l'union réalisée avec la France Insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi. D'ailleurs, 10% des électeurs de Grégory Doucet au premier tour ne revoteraient pas pour lui dimanche, dont 5% qui mettraient un bulletin Coeur Lyonnais.

C'est donc un statu quo avec Jean-Michel Aulas, également crédité de 50% d'intentions de vote, qui est annoncé par cette étude.

Arrivée 2e dimanche dernier avec 36,78% des voix, le candidat Coeur Lyonnais mobiliserait bien au-delà des seules voix du candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, qui avait fait 7,07% des voix.

A noter que 10% des sondés n'expriment pas d'intentions de vote.

Cette semaine d'entre deux tours n'a pas encore permis aux deux rivaux de se départager. Pour Jean-Michel Aulas, cette égalité arrachée avec Grégory Doucet reste un exploit, puisque le cumul mathématique des voix des autres candidats de gauche aurait dû offrir au maire écologiste une large majorité au second tour.

Ce sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été mené sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 au 20 mars 2026.