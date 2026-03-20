Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet à égalité selon notre dernier sondage !

A quelques heures du second tour des élections municipales lyonnaises, OpinionWay publie avec LyonMag et Radio Espace un ultime sondage. Et il est à l'image du score du 1er tour, lorsque un peu plus de 1200 voix séparaient les deux principaux candidats : serré !
Arrivé en tête du premier tour avec 37,36% des voix, Grégory Doucet est annoncé à 50% d'intentions de vote ce vendredi. Ce qui signifie qu'il ne bénéficierait pas de l'intégralité du report des voix de gauche, dont les électeurs ont peut-être été échaudés par l'union réalisée avec la France Insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi. D'ailleurs, 10% des électeurs de Grégory Doucet au premier tour ne revoteraient pas pour lui dimanche, dont 5% qui mettraient un bulletin Coeur Lyonnais.
C'est donc un statu quo avec Jean-Michel Aulas, également crédité de 50% d'intentions de vote, qui est annoncé par cette étude.
Arrivée 2e dimanche dernier avec 36,78% des voix, le candidat Coeur Lyonnais mobiliserait bien au-delà des seules voix du candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, qui avait fait 7,07% des voix.
A noter que 10% des sondés n'expriment pas d'intentions de vote.
Cette semaine d'entre deux tours n'a pas encore permis aux deux rivaux de se départager. Pour Jean-Michel Aulas, cette égalité arrachée avec Grégory Doucet reste un exploit, puisque le cumul mathématique des voix des autres candidats de gauche aurait dû offrir au maire écologiste une large majorité au second tour.
Ce sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été mené sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 au 20 mars 2026.
moins il y a d 'abstentions , plus la gauche est hauteSignaler Répondre
peu importe les sondages. si comme moi vous craignez encore plus de dégâts les sept prochaines années qu'il n'y en a eu depuis 2020, essayez de convaincre tout le monde autour de vous. les enfants petits-enfants parents grands-parents. car toutes les voix vont compter et Jean-Michel Aulas aura besoin de chacune. peu importe la pluie annoncée dimanche. il faut venir voter et tout faire pour que Lyon reste.... ou plutôt redevienne l'une des plus grandes et des plus belles villes en France.Signaler Répondre
Ça va se jouer dans un mouchoir de poche plein de morve verte !Signaler Répondre
oui :je confirme!Signaler Répondre
Doucet dans un fauteuil et c 'est Lyon Mag , bon perdant , qui arrose ?Signaler Répondre
La clientèle des quartiers difficiles , on peut le dire musulmane n est pas dupe, rassurez vous.Signaler Répondre
Elle en a marre d'être instrumentalise ... Elle regarde les infos et constate que le régime des ayatollahs soutenu par LFI vient de bombarder Jérusalem , un des 3eme lieu de l islam, ainsi que le st sepulcre....
Que l Imam CHALGOUMI, grand patriote est sous protection policiere
C est loin, je vous l accorde, mais il est important de faire entendre la voix de ceux qui refusent cette manipulation
Pas de LFI dans nos quartiers .
non mais oh les lyonnais ! réveillez vous ! ça fait 6 ans qu’il détruit la ville et vous en voulez encore ???Signaler Répondre
Faut dégager Doucet et son allégeance au groupuscule de la honte de la FISignaler Répondre
Allez voter, pas une seule voix à l’extreme gauche violente et antisemite !Signaler Répondre
Beaucoup de Lyonnais ne veulent pas d'Aulas et savent que pour cela il faut voter Doucet et Bernard.Signaler Répondre
Vous avez cru que les aigris qui passent leur vie à poster sur ce triste défouloir très très à droite qu'est Lyon Mag représentaient les Lyonnaise et Lyonnais ?Signaler Répondre
Bien sûr que non, la plupart de Lyonnais ont une vie et n'adhèrent pas aux exagérations ridicules et très brunes des tristes commentateurs de ce forum qui vivent pour la plupart dans une réalité parallèle et semblent ne pas faire grand chose dans la vie..
Je croyais qu'Aulas allait passer crème. LM 26 janvier : "Sondages municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas élu dans un fauteuil". On nous aurait menti ?Signaler Répondre
Je me pose une question...Signaler Répondre
Si dimanche soir c est M AULAS qui gagne, DOUCET peut il nous garantir le calme dans LYON et aucune manifestation de casseurs ?
De Gaulle De Gaulle, vous parlez du déserteur de 40 à Londres ou du traître de 58 en Algérie ?Signaler Répondre
Dire que notre seul porte avion porte son nom...
Doucet Bernard/ 6 ans de mandat 6 ans de travaux 6 ans de taxes 6 ans d’insécurité( Chihi a servit à rien ..) 6 ans de division pour finir en beauté Doucet fusionne avec le LFI.. La pauvreté a explosee en 6 ans à Lyon Dimanche barrage LFI l’heure est grave prochain mandat 7 ans.. 7 ans on détruit une ville ..Signaler Répondre
L'extrême gauche fait la retape dans les quartiers difficiles pour amener à voter leur "clientèle" alors je demande instamment aux lyonnais d'aller voter pour Aulas si vous aimez votre ville. Allez y c'est important. Soyez enfin fiers de LyonSignaler Répondre
Pour Lyon, laissez vos griefs de coté et épargnez à cette belle ville six ans supplémentaires de gabegie islamogauchiste. Ce n'est pas le must mais votes Aulas sinon Lyon est finie.Signaler Répondre
de la gestion de la ville : ils cherchent des voix pour les sénatoriales de septembre, en vue de la présidentielle.Signaler Répondre
FrClaude2
Que fait ce militant écolo avec son sectarisme et son mépris à Lyon ? C'est ignoble d'avoir ce militant qui ose avoir le toupet d'être un maire de Lyon alors que c'est juste un militant écolo méprisant qui s'intéresse qu'aux revendications de son clan de militants.Signaler Répondre
c'est sous les yeux que ça se passe !Signaler Répondre
un gros affaissement qui ne augurer de pas grand chose à part donner la relève à celui qui travaille dans l'ombre pour la présidentielle - vous voyez bien de qui je par,, celui qui porte son anorak rouge pour être plus visible
"la vieillesse est un naufrage" en parlant de .... d'un petit vieux qui était devenu sénil et dont nos anciens se souviennent ....Signaler Répondre
Manuel BOMPARD a Villeurbanne a assuré de son soutien ne personne qui voulait mettre un coup de pied a AULAS....Signaler Répondre
LFI va encore nous dire, c était pour rire, ou ce n était qu une métaphore de foot...
Ça suffit ces allusions, ces sous entendus mortifères...
Quand on se veut responsable, c est leur nouveau mot a la mode, on se doit d avoir une conduite responsable.
Ils sont definitivement dangereux et irresponsables.
Pas de LFI chez nous....
Loi PLM c'est le nombre de voix qui compte désormaisSignaler Répondre
Oui je confirme Bompard et toute la clic mélenchoniste sont depuis hier à Lyon . Et Doucet essaye encore de nous faire croire qu'il défend les intérets des lyonnais, il nous prend vraiment pour des jambons !!! Il défend surtout son fauteuil et ses 8000 euros d'indemnitésSignaler Répondre
On est d'accord que même si un candidat a plus de vote (51%) il peut ne pas être élu maire de la ville ?Signaler Répondre
Par exemple Aulas gagne le 2ème, le 5, le 6 le 8 et le 9eme, plutôt serré, Doucet gagne le 1er et le 7 très largement, Il y a 51 Doucet 49 Aulas mais Aulas a plus de conseiller municipaux donc il est élu ?
Les directives LFI viennent de Melanchon.. en 10 j toute la LFI était à lyon ce n’est pas pour avoir 6 personnes sur une liste .. alliance technique est foutaiseSignaler Répondre
Bienvenue et merci beaucoup ......Signaler Répondre
Bon voyage a tous😍😍😍😍😍
On va donc avoir droit aux commentaires de Café du commerce, les pauvres demeurés ayant la conviction de faire changer d'avis des milliers de personnes.Signaler Répondre
C'est vraiment risible.
N’écoutez pas les sondages et allez voter. Cette alliance contee nature compte sur l’abstention.Signaler Répondre
toute l'année ils râlent, mais ils vont laisser ce parasite repasser, c'est un sketch?Signaler Répondre
Ni DOUDOU 🤔🤔?Signaler Répondre
J ai demandé à mes enfants de rentrer dimanche et voter AULAS...Signaler Répondre
Ce sera mon cadeau de fête des pères ...
Ils comptent leur sous.... c est donc du gagnant gagnant ...🤣🤣 Et la cause est juste .
Quand on est lyonnais on ne vote pas pour un parti EELV dont le siège est à Paris, un parti qui fait passer ses dogmes avant les intérêts de Lyon.Signaler Répondre
EELV + LFI ? Sans déconner c'est non à cette alliance de liste infecte et abjecte : c'est honteux que ce militant Doucet fasse ça ! vote blanc ou Aulas pour dégager cette infection !!!!!Signaler Répondre
sauf que les maires ne souhaitent pas construire d'une manière généraleSignaler Répondre
Nous arrivons de plusieurs villes pour voter dimanche et faire barrage à LFI de Melanchon nous sommes tous et toutes des lyonnais de Cœur ❤️Signaler Répondre
👍👍+100000Signaler Répondre
Propritaires Doucet et le LFI nous réservent une sacrée surprise pour les propriétaires vos biens vont chuter considérablement les taxes foncières vont augmenter pour financer 100 kms de voies cyclables et berges .. Avec Aulas c’est le contraire confiance retrouvée, l’immobilier va repartir et la ville va être à nouveau attrayante ! voilà, c’est un juste un expert juriste dans l’immobilier qui vous causeSignaler Répondre
L'écologie totalitaire n'est plus possible, le représentant de cette abjection qui se moque de Lyon et des lyonnais doit partir, il a trop fait de mal en un mandat , son mépris, son dogmatisme et son arrogance : c'est plus possible !!!!!!!Signaler Répondre
Les lyonnais humanistes et contre des extrêmes se ressaisissent en refusant de voter pour des militants sectaires qui se foutent de Lyon et qui sont là que pour imposer les dogmes de leur parti dont le siège est loin de Lyon et loin des intérêt de Lyon.Signaler Répondre
Et dans ce cas là on fait comment? On coupe les deux en deux et on rafistole deux moitié de chaque en Doulas?Signaler Répondre
LFI était déjà dans la majorité sortante ! Tu parles d 'une surprise . En votant Doucet nous le savions déjà . Parle nous plutôt d' Aulas qui se mord les doigts d 'avoir vous afficher le portait d 'un nazillon sur l ' hotel de ville comme un vulgaire WauquiezSignaler Répondre
entre temps Doucet à eu l’idée de s’allier avec le LFI des antisémites du chaos et de l’anti France ..Signaler Répondre
Comment un militant écolos sectaire qui fait liste commune avec une parti d'extrême gauche peut remporter les élections, les lyonnais sont devenus facho ?Signaler Répondre
sauf que c 'est les plus riches et les plus vieux qui votent plus .Signaler Répondre
La gauche a une grande réserve . La cela n 'a pas mal voté à Lyon , elle est moindre ...
Les lyonnaises et les lyonnais doivent se déplacer aux urnes pour sauver notre ville de l’emprise de LFI , des dangers de la milice violente de la Jeune Garde, de la bordelisation souhaitée par LFI! Notre ville ne doit pas tomber dans le panier de l’extrême gauche! Votons Aulas!!Signaler Répondre
les doigts dans le nez , alors !Signaler Répondre
La droite gagne les sondages , la gauche les élections comme d ' hab ...
C'est le même institut de sondage qui donnait Aulas 15 points devant au premier tour ?Signaler Répondre
C'est pour amuser la galerie, ce sondage, Aulas va gagnerSignaler Répondre
On ne veut plus des bobos verts
On verra dimanche, avec un peu de chance les bobos pastèques partiront en WE sans voter...Signaler Répondre