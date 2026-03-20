Politique

Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet à égalité selon notre dernier sondage !

Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet à égalité selon notre dernier sondage !

Ce vendredi 20 mars, dernier jour de la campagne des élections municipales à Lyon, LyonMag et Radio Espace publient un sondage OpinionWay. Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet restent au coude-à-coude !

A quelques heures du second tour des élections municipales lyonnaises, OpinionWay publie avec LyonMag et Radio Espace un ultime sondage. Et il est à l'image du score du 1er tour, lorsque un peu plus de 1200 voix séparaient les deux principaux candidats : serré !

Arrivé en tête du premier tour avec 37,36% des voix, Grégory Doucet est annoncé à 50% d'intentions de vote ce vendredi. Ce qui signifie qu'il ne bénéficierait pas de l'intégralité du report des voix de gauche, dont les électeurs ont peut-être été échaudés par l'union réalisée avec la France Insoumise d'Anaïs Belouassa-Cherifi. D'ailleurs, 10% des électeurs de Grégory Doucet au premier tour ne revoteraient pas pour lui dimanche, dont 5% qui mettraient un bulletin Coeur Lyonnais.

C'est donc un statu quo avec Jean-Michel Aulas, également crédité de 50% d'intentions de vote, qui est annoncé par cette étude.

Arrivée 2e dimanche dernier avec 36,78% des voix, le candidat Coeur Lyonnais mobiliserait bien au-delà des seules voix du candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, qui avait fait 7,07% des voix.

A noter que 10% des sondés n'expriment pas d'intentions de vote.

Cette semaine d'entre deux tours n'a pas encore permis aux deux rivaux de se départager. Pour Jean-Michel Aulas, cette égalité arrachée avec Grégory Doucet reste un exploit, puisque le cumul mathématique des voix des autres candidats de gauche aurait dû offrir au maire écologiste une large majorité au second tour.

Ce sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace a été mené sur un échantillon de 614 personnes inscrites sur les listes électorales à Lyon, du 17 au 20 mars 2026.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Jean-Michel Aulas

Grégory Doucet

0-50 sur 53 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Absolument pas ! le 20/03/2026 à 18:31
Sarah Connor a écrit le 20/03/2026 à 17h15

N’écoutez pas les sondages et allez voter. Cette alliance contee nature compte sur l’abstention.

moins il y a d 'abstentions , plus la gauche est haute

Signaler Répondre
avatar
il y a urgence le 20/03/2026 à 18:31

peu importe les sondages. si comme moi vous craignez encore plus de dégâts les sept prochaines années qu'il n'y en a eu depuis 2020, essayez de convaincre tout le monde autour de vous. les enfants petits-enfants parents grands-parents. car toutes les voix vont compter et Jean-Michel Aulas aura besoin de chacune. peu importe la pluie annoncée dimanche. il faut venir voter et tout faire pour que Lyon reste.... ou plutôt redevienne l'une des plus grandes et des plus belles villes en France.

Signaler Répondre
avatar
PRONOSTIQUE le 20/03/2026 à 18:29

Ça va se jouer dans un mouchoir de poche plein de morve verte !

Signaler Répondre
avatar
bobo-o-velo le 20/03/2026 à 18:29
velobobo a écrit le 20/03/2026 à 18h23

Allez voter, pas une seule voix à l’extreme gauche violente et antisemite !

oui :je confirme!

Signaler Répondre
avatar
pas las de ces pseudo sondages le 20/03/2026 à 18:28
velobobo a écrit le 20/03/2026 à 18h23

Allez voter, pas une seule voix à l’extreme gauche violente et antisemite !

Doucet dans un fauteuil et c 'est Lyon Mag , bon perdant , qui arrose ?

Signaler Répondre
avatar
NOUS SOMMES CONTRE LFI.... le 20/03/2026 à 18:25
Diane de L a écrit le 20/03/2026 à 18h04

L'extrême gauche fait la retape dans les quartiers difficiles pour amener à voter leur "clientèle" alors je demande instamment aux lyonnais d'aller voter pour Aulas si vous aimez votre ville. Allez y c'est important. Soyez enfin fiers de Lyon

La clientèle des quartiers difficiles , on peut le dire musulmane n est pas dupe, rassurez vous.

Elle en a marre d'être instrumentalise ... Elle regarde les infos et constate que le régime des ayatollahs soutenu par LFI vient de bombarder Jérusalem , un des 3eme lieu de l islam, ainsi que le st sepulcre....
Que l Imam CHALGOUMI, grand patriote est sous protection policiere

C est loin, je vous l accorde, mais il est important de faire entendre la voix de ceux qui refusent cette manipulation
Pas de LFI dans nos quartiers .

Signaler Répondre
avatar
pompom01 le 20/03/2026 à 18:24

non mais oh les lyonnais ! réveillez vous ! ça fait 6 ans qu’il détruit la ville et vous en voulez encore ???

Signaler Répondre
avatar
Gonne699 le 20/03/2026 à 18:24

Faut dégager Doucet et son allégeance au groupuscule de la honte de la FI

Signaler Répondre
avatar
velobobo le 20/03/2026 à 18:23

Allez voter, pas une seule voix à l’extreme gauche violente et antisemite !

Signaler Répondre
avatar
qui est représentatif ? le 20/03/2026 à 18:21
Lyon doit renaitre a écrit le 20/03/2026 à 15h13

Doucet a choisit le camp de Melanchon et du LFI, les lyonnais ne sont pas dupes c’est une tromperie pour beaucoup de lyonnais

Beaucoup de Lyonnais ne veulent pas d'Aulas et savent que pour cela il faut voter Doucet et Bernard.

Signaler Répondre
avatar
qui est représentatif ? le 20/03/2026 à 18:18
ils ce plaignent... a écrit le 20/03/2026 à 17h15

toute l'année ils râlent, mais ils vont laisser ce parasite repasser, c'est un sketch?

Vous avez cru que les aigris qui passent leur vie à poster sur ce triste défouloir très très à droite qu'est Lyon Mag représentaient les Lyonnaise et Lyonnais ?
Bien sûr que non, la plupart de Lyonnais ont une vie et n'adhèrent pas aux exagérations ridicules et très brunes des tristes commentateurs de ce forum qui vivent pour la plupart dans une réalité parallèle et semblent ne pas faire grand chose dans la vie..

Signaler Répondre
avatar
Sagevsal le 20/03/2026 à 18:18

Je croyais qu'Aulas allait passer crème. LM 26 janvier : "Sondages municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas élu dans un fauteuil". On nous aurait menti ?

Signaler Répondre
avatar
Soyonsconcrets... le 20/03/2026 à 18:15

Je me pose une question...
Si dimanche soir c est M AULAS qui gagne, DOUCET peut il nous garantir le calme dans LYON et aucune manifestation de casseurs ?

Signaler Répondre
avatar
Felon 1er le 20/03/2026 à 18:15
De Gaulle disait a écrit le 20/03/2026 à 17h54

"la vieillesse est un naufrage" en parlant de .... d'un petit vieux qui était devenu sénil et dont nos anciens se souviennent ....

De Gaulle De Gaulle, vous parlez du déserteur de 40 à Londres ou du traître de 58 en Algérie ?
Dire que notre seul porte avion porte son nom...

Signaler Répondre
avatar
Ruizz saveLyon le 20/03/2026 à 18:14

Doucet Bernard/ 6 ans de mandat 6 ans de travaux 6 ans de taxes 6 ans d’insécurité( Chihi a servit à rien ..) 6 ans de division pour finir en beauté Doucet fusionne avec le LFI.. La pauvreté a explosee en 6 ans à Lyon Dimanche barrage LFI l’heure est grave prochain mandat 7 ans.. 7 ans on détruit une ville ..

Signaler Répondre
avatar
Diane de L le 20/03/2026 à 18:04

L'extrême gauche fait la retape dans les quartiers difficiles pour amener à voter leur "clientèle" alors je demande instamment aux lyonnais d'aller voter pour Aulas si vous aimez votre ville. Allez y c'est important. Soyez enfin fiers de Lyon

Signaler Répondre
avatar
Lugdunum.. le 20/03/2026 à 18:00

Pour Lyon, laissez vos griefs de coté et épargnez à cette belle ville six ans supplémentaires de gabegie islamogauchiste. Ce n'est pas le must mais votes Aulas sinon Lyon est finie.

Signaler Répondre
avatar
Ils se fichent bien le 20/03/2026 à 17:59
jumbo lyon 9 a écrit le 20/03/2026 à 17h24

Les directives LFI viennent de Melanchon.. en 10 j toute la LFI était à lyon ce n’est pas pour avoir 6 personnes sur une liste .. alliance technique est foutaise

de la gestion de la ville : ils cherchent des voix pour les sénatoriales de septembre, en vue de la présidentielle.
FrClaude2

Signaler Répondre
avatar
Concrètement ? le 20/03/2026 à 17:58

Que fait ce militant écolo avec son sectarisme et son mépris à Lyon ? C'est ignoble d'avoir ce militant qui ose avoir le toupet d'être un maire de Lyon alors que c'est juste un militant écolo méprisant qui s'intéresse qu'aux revendications de son clan de militants.

Signaler Répondre
avatar
janine D le 20/03/2026 à 17:57

c'est sous les yeux que ça se passe !
un gros affaissement qui ne augurer de pas grand chose à part donner la relève à celui qui travaille dans l'ombre pour la présidentielle - vous voyez bien de qui je par,, celui qui porte son anorak rouge pour être plus visible

Signaler Répondre
avatar
De Gaulle disait le 20/03/2026 à 17:54

"la vieillesse est un naufrage" en parlant de .... d'un petit vieux qui était devenu sénil et dont nos anciens se souviennent ....

Signaler Répondre
avatar
nerienceder... le 20/03/2026 à 17:53

Manuel BOMPARD a Villeurbanne a assuré de son soutien ne personne qui voulait mettre un coup de pied a AULAS....
LFI va encore nous dire, c était pour rire, ou ce n était qu une métaphore de foot...
Ça suffit ces allusions, ces sous entendus mortifères...
Quand on se veut responsable, c est leur nouveau mot a la mode, on se doit d avoir une conduite responsable.
Ils sont definitivement dangereux et irresponsables.
Pas de LFI chez nous....

Signaler Répondre
avatar
juridica le 20/03/2026 à 17:46
MadGerrard a écrit le 20/03/2026 à 17h33

On est d'accord que même si un candidat a plus de vote (51%) il peut ne pas être élu maire de la ville ?
Par exemple Aulas gagne le 2ème, le 5, le 6 le 8 et le 9eme, plutôt serré, Doucet gagne le 1er et le 7 très largement, Il y a 51 Doucet 49 Aulas mais Aulas a plus de conseiller municipaux donc il est élu ?

Loi PLM c'est le nombre de voix qui compte désormais

Signaler Répondre
avatar
modéré69 le 20/03/2026 à 17:43

Oui je confirme Bompard et toute la clic mélenchoniste sont depuis hier à Lyon . Et Doucet essaye encore de nous faire croire qu'il défend les intérets des lyonnais, il nous prend vraiment pour des jambons !!! Il défend surtout son fauteuil et ses 8000 euros d'indemnités

Signaler Répondre
avatar
MadGerrard le 20/03/2026 à 17:33

On est d'accord que même si un candidat a plus de vote (51%) il peut ne pas être élu maire de la ville ?
Par exemple Aulas gagne le 2ème, le 5, le 6 le 8 et le 9eme, plutôt serré, Doucet gagne le 1er et le 7 très largement, Il y a 51 Doucet 49 Aulas mais Aulas a plus de conseiller municipaux donc il est élu ?

Signaler Répondre
avatar
jumbo lyon 9 le 20/03/2026 à 17:24
Occupation Jacobine a écrit le 20/03/2026 à 17h08

Quand on est lyonnais on ne vote pas pour un parti EELV dont le siège est à Paris, un parti qui fait passer ses dogmes avant les intérêts de Lyon.

Les directives LFI viennent de Melanchon.. en 10 j toute la LFI était à lyon ce n’est pas pour avoir 6 personnes sur une liste .. alliance technique est foutaise

Signaler Répondre
avatar
Cabouge..... le 20/03/2026 à 17:18
Mobilisation etudiants a écrit le 20/03/2026 à 16h58

Nous arrivons de plusieurs villes pour voter dimanche et faire barrage à LFI de Melanchon nous sommes tous et toutes des lyonnais de Cœur ❤️

Bienvenue et merci beaucoup ......
Bon voyage a tous😍😍😍😍😍

Signaler Répondre
avatar
C'est parti pour le festival le 20/03/2026 à 17:16

On va donc avoir droit aux commentaires de Café du commerce, les pauvres demeurés ayant la conviction de faire changer d'avis des milliers de personnes.
C'est vraiment risible.

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 20/03/2026 à 17:15

N’écoutez pas les sondages et allez voter. Cette alliance contee nature compte sur l’abstention.

Signaler Répondre
avatar
ils ce plaignent... le 20/03/2026 à 17:15

toute l'année ils râlent, mais ils vont laisser ce parasite repasser, c'est un sketch?

Signaler Répondre
avatar
Tout sauf LFI... le 20/03/2026 à 17:13

Ni DOUDOU 🤔🤔?

Signaler Répondre
avatar
Fautallerchercherlesvoix.. le 20/03/2026 à 17:11

J ai demandé à mes enfants de rentrer dimanche et voter AULAS...
Ce sera mon cadeau de fête des pères ...
Ils comptent leur sous.... c est donc du gagnant gagnant ...🤣🤣 Et la cause est juste .

Signaler Répondre
avatar
Occupation Jacobine le 20/03/2026 à 17:08

Quand on est lyonnais on ne vote pas pour un parti EELV dont le siège est à Paris, un parti qui fait passer ses dogmes avant les intérêts de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 20/03/2026 à 17:05

EELV + LFI ? Sans déconner c'est non à cette alliance de liste infecte et abjecte : c'est honteux que ce militant Doucet fasse ça ! vote blanc ou Aulas pour dégager cette infection !!!!!

Signaler Répondre
avatar
mp le 20/03/2026 à 17:03
Avis aux proprietaires Drf a écrit le 20/03/2026 à 16h45

Propritaires Doucet et le LFI nous réservent une sacrée surprise pour les propriétaires vos biens vont chuter considérablement les taxes foncières vont augmenter pour financer 100 kms de voies cyclables et berges .. Avec Aulas c’est le contraire confiance retrouvée, l’immobilier va repartir et la ville va être à nouveau attrayante ! voilà, c’est un juste un expert juriste dans l’immobilier qui vous cause

sauf que les maires ne souhaitent pas construire d'une manière générale

Signaler Répondre
avatar
Mobilisation etudiants le 20/03/2026 à 16:58

Nous arrivons de plusieurs villes pour voter dimanche et faire barrage à LFI de Melanchon nous sommes tous et toutes des lyonnais de Cœur ❤️

Signaler Répondre
avatar
monjumeaudepensee le 20/03/2026 à 16:51
JCBLYON a écrit le 20/03/2026 à 16h08

Depuis 1977, j'ai voté à toutes les élections, sans jamais glisser un bulletin nul ou blanc dans l'enveloppe, ce qui en France ne sert à rien. Parfois, j'ai voté en me bouchant le nez..et de toutes les façons, si au premier tour on vote "pour", au second on vote plutôt "contre".

Donc, pour ce scrutin, ma philosophie du 2ème tour sera : LFI non merci (et je reste poli), Aulas hélas !

👍👍+100000

Signaler Répondre
avatar
Avis aux proprietaires Drf le 20/03/2026 à 16:45

Propritaires Doucet et le LFI nous réservent une sacrée surprise pour les propriétaires vos biens vont chuter considérablement les taxes foncières vont augmenter pour financer 100 kms de voies cyclables et berges .. Avec Aulas c’est le contraire confiance retrouvée, l’immobilier va repartir et la ville va être à nouveau attrayante ! voilà, c’est un juste un expert juriste dans l’immobilier qui vous cause

Signaler Répondre
avatar
Anti Secte le 20/03/2026 à 16:42

L'écologie totalitaire n'est plus possible, le représentant de cette abjection qui se moque de Lyon et des lyonnais doit partir, il a trop fait de mal en un mandat , son mépris, son dogmatisme et son arrogance : c'est plus possible !!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 20/03/2026 à 16:38

Les lyonnais humanistes et contre des extrêmes se ressaisissent en refusant de voter pour des militants sectaires qui se foutent de Lyon et qui sont là que pour imposer les dogmes de leur parti dont le siège est loin de Lyon et loin des intérêt de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Doulas, ton univers impitoyable le 20/03/2026 à 16:36

Et dans ce cas là on fait comment? On coupe les deux en deux et on rafistole deux moitié de chaque en Doulas?

Signaler Répondre
avatar
qu 'est ce que tu racontes ? le 20/03/2026 à 16:34
Lyon doit renaitre a écrit le 20/03/2026 à 15h13

Doucet a choisit le camp de Melanchon et du LFI, les lyonnais ne sont pas dupes c’est une tromperie pour beaucoup de lyonnais

LFI était déjà dans la majorité sortante ! Tu parles d 'une surprise . En votant Doucet nous le savions déjà . Parle nous plutôt d' Aulas qui se mord les doigts d 'avoir vous afficher le portait d 'un nazillon sur l ' hotel de ville comme un vulgaire Wauquiez

Signaler Répondre
avatar
Lyon doit etre une revolution le 20/03/2026 à 16:32
C 'est Doucet a écrit le 20/03/2026 à 16h25

les doigts dans le nez , alors !

La droite gagne les sondages , la gauche les élections comme d ' hab ...

entre temps Doucet à eu l’idée de s’allier avec le LFI des antisémites du chaos et de l’anti France ..

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement Militant le 20/03/2026 à 16:31

Comment un militant écolos sectaire qui fait liste commune avec une parti d'extrême gauche peut remporter les élections, les lyonnais sont devenus facho ?

Signaler Répondre
avatar
Comme les partisans de Doucet font de même ..... le 20/03/2026 à 16:30
sauvons Lyon a écrit le 20/03/2026 à 15h17

les derniers sondages ont été tellement trompeurs qu'il faut rester mobilisé et surtout encourager tous ceux que vous connaissez à venir sauver Lyon. le mot pourrait être excessif mais après 6 ans de dégâts et de transformation coûteuse inutiles, il faut que chacun d'entre nous puisse convaincre au moins une personne à aller voter Jean-Michel Aulas dimanche

sauf que c 'est les plus riches et les plus vieux qui votent plus .
La gauche a une grande réserve . La cela n 'a pas mal voté à Lyon , elle est moindre ...

Signaler Répondre
avatar
Le vote de la raison le 20/03/2026 à 16:28

Les lyonnaises et les lyonnais doivent se déplacer aux urnes pour sauver notre ville de l’emprise de LFI , des dangers de la milice violente de la Jeune Garde, de la bordelisation souhaitée par LFI! Notre ville ne doit pas tomber dans le panier de l’extrême gauche! Votons Aulas!!

Signaler Répondre
avatar
C 'est Doucet le 20/03/2026 à 16:25

les doigts dans le nez , alors !

La droite gagne les sondages , la gauche les élections comme d ' hab ...

Signaler Répondre
avatar
Sarah S. le 20/03/2026 à 16:25

C'est le même institut de sondage qui donnait Aulas 15 points devant au premier tour ?

Signaler Répondre
avatar
bop le 20/03/2026 à 16:24

C'est pour amuser la galerie, ce sondage, Aulas va gagner
On ne veut plus des bobos verts

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/03/2026 à 16:22

On verra dimanche, avec un peu de chance les bobos pastèques partiront en WE sans voter...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.