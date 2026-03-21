Politique

Le second tour des municipales et des métropolitaines à Lyon à suivre en direct ce dimanche avec LyonMag et Radio Espace

Le second tour des municipales et des métropolitaines à Lyon à suivre en direct ce dimanche avec LyonMag et Radio Espace

Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales et métropolitaines va changer le visage de l'agglomération lyonnaise pour ces sept prochaines années. Suivez la journée et la soirée électorales en direct avec LyonMag et Radio Espace.

Ce dimanche, dès 8h, les bureaux de vote du Rhône et de la Métropole de Lyon ouvriront leurs portes pour permettre aux électeurs de faire un choix.

Le second tour des élections municipales et métropolitaines sera à suivre sur LyonMag.com et Radio Espace, avec un live commenté dès le matin et juste tard dans la nuit.

Nos équipes de reporters seront mobilisées sur le terrain, dans les QG et en préfecture, pour vous faire remonter les réactions ainsi que les résultats en temps réel qui pourront être consultés sur notre carte interactive.

Qui seront les nouveaux maires de Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin ? Qui sera le prochain président de la Métropole de Lyon ? Réponse ce dimanche !

Tags :

municipales 2026 à Lyon

métropolitaines 2026

1 commentaire
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Ex Précisions le 21/03/2026 à 12:23

Les pauvres habitants "honnêtes" des 3V, ils doivent flipper ;-)

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