Faits Divers

Des cambrioleurs ciblent une école à Villeurbanne et emportent un butin inattendu

Des cambrioleurs ciblent une école à Villeurbanne et emportent un butin inattendu

Ils ont pris ce qu'ils ont trouvé. Durant le week-end, l'école Louis-Pasteur à Villeurbanne a été cambriolée et délestée de matériels dont des rétroprojecteurs.

Consternation ce lundi matin à l'ouverture de l'école Louis-Pasteur à Villeurbanne. Les équipes ont constaté que l'établissement du quartier Grandclément avait été cambriolé durant le week-end, à une date et une heure encore inconnues.

Un inventaire du matériel a été réalisé, ce qui a permis de déterminer le préjudice subi. Les cambrioleurs ont écumé les salles de classe pour mettre la main sur trois rétroprojecteurs, ainsi qu'une enceinte.

La mairie villeurbannaise a porté plainte pour permettre aux forces de l'ordre de prendre le relais.

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villeurbanne

2 commentaires
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Bin oui le 31/03/2026 à 08:40

On nous scande que le danger c est lesstreme drooaaate et rien d autre alors qu est ce qui vous étonne ?!

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J6 le 31/03/2026 à 07:42

Plus aucune empathie pour tout ce qui touche de près ou de loin la gauche...

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