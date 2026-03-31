Des cambrioleurs ciblent une école à Villeurbanne et emportent un butin inattendu

Consternation ce lundi matin à l'ouverture de l'école Louis-Pasteur à Villeurbanne. Les équipes ont constaté que l'établissement du quartier Grandclément avait été cambriolé durant le week-end, à une date et une heure encore inconnues.
Un inventaire du matériel a été réalisé, ce qui a permis de déterminer le préjudice subi. Les cambrioleurs ont écumé les salles de classe pour mettre la main sur trois rétroprojecteurs, ainsi qu'une enceinte.
La mairie villeurbannaise a porté plainte pour permettre aux forces de l'ordre de prendre le relais.
On nous scande que le danger c est lesstreme drooaaate et rien d autre alors qu est ce qui vous étonne ?!Signaler Répondre
Plus aucune empathie pour tout ce qui touche de près ou de loin la gauche...Signaler Répondre