Parc aux Hérissons : ce qu’il faut savoir sur son ouverture complète à Villeurbanne

Situé dans le quartier de l’Autre Soie, entre les rues Henri-Legay et Alfred-de-Musset, le parc des Hérissons, d'une superficie de 14 800 m², avait déjà connu une ouverture partielle à l’été 2025. Cette fois, l’ensemble du site est prêt à accueillir le public. Il ouvre ce samedi 4 avril à 8h.

Derrière ses allées et ses équipements, le parc aux Hérissons se distingue par une ambition claire : préserver la nature en ville.

Certaines zones ont volontairement été laissées à l’état sauvage et restent inaccessibles au public afin de favoriser le développement de la faune et de la flore. Un choix assumé, qui pourrait permettre aux visiteurs d’apercevoir, avec un peu de patience, les hérissons qui ont donné leur nom au lieu.

Le site propose également de nombreux aménagements destinés aux habitants comme une aire de jeux pour enfants, un verger composé de variétés anciennes et locales, un potager participatif et des espaces de détente et de convivialité.

Pensé comme un lieu de vie autant que comme un espace naturel, le parc doit aussi accueillir des activités pédagogiques pour les écoles du quartier.

Un projet construit avec les habitants

L’une des particularités du parc réside dans son mode de gestion. Car dès sa conception, le projet a été mené en lien étroit avec un collectif d’habitants, aujourd’hui structuré en association, qui participe à son entretien et à son animation. Cette collaboration se poursuivra dans le temps, notamment à travers des actions de sensibilisation à la biodiversité.

Accessible de 8h à 22h dès le début des vacances de printemps, le parc aux Hérissons représente un investissement de 1,5 million d’euros pour la mairie villeurbannaise.

Il accueillera également des événements, notamment dans le cadre du festival Côté Jardins prévu mi-avril.