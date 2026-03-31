Faits Divers

Villeurbanne : poignardé à plusieurs reprises, un homme entre la vie et la mort

Villeurbanne : poignardé à plusieurs reprises, un homme entre la vie et la mort
Villeurbanne : poignardé à plusieurs reprises, un homme entre la vie et la mort

Ce mardi 31 mars, en fin de matinée, une violente agression a mobilisé les secours au niveau du parc de la Feyssine, à Villeurbanne.

Aux alentours de 10h30, les équipes du Samu et les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter assistance à un homme grièvement blessé. À leur arrivée, la victime présentait de multiples plaies à l’abdomen, vraisemblablement causées par des coups d’arme blanche, rapporte le Progrès. 

Rapidement prise en charge sur place, la victime a été transportée en urgence vers l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital était engagé au moment de son évacuation.

Les circonstances de cette agression n’ont pas été précisées dans l’immédiat.

Tags :

villeurbanne

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Aladin le 31/03/2026 à 17:45

Villeurbanne ville apaiser

Signaler Répondre
avatar
eric69 le 31/03/2026 à 17:06
Le poisson pas le facho hein les lfistes a écrit le 31/03/2026 à 16h55

Tout de suite des coups de couteau !!!! Et s’il avait été attaqué par un grand blanc au cours de sa baignade ?

Ou un silure oriental?

Signaler Répondre
avatar
Le poisson pas le facho hein les lfistes le 31/03/2026 à 16:55

Tout de suite des coups de couteau !!!! Et s’il avait été attaqué par un grand blanc au cours de sa baignade ?

Signaler Répondre
avatar
nettoyage de printemps le 31/03/2026 à 16:39

Surement des alergies aux pollens

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.