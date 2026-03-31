Villeurbanne : poignardé à plusieurs reprises, un homme entre la vie et la mort

Aux alentours de 10h30, les équipes du Samu et les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter assistance à un homme grièvement blessé. À leur arrivée, la victime présentait de multiples plaies à l’abdomen, vraisemblablement causées par des coups d’arme blanche, rapporte le Progrès.
Rapidement prise en charge sur place, la victime a été transportée en urgence vers l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital était engagé au moment de son évacuation.
Les circonstances de cette agression n’ont pas été précisées dans l’immédiat.
Villeurbanne ville apaiserSignaler Répondre
Ou un silure oriental?Signaler Répondre
Tout de suite des coups de couteau !!!! Et s’il avait été attaqué par un grand blanc au cours de sa baignade ?Signaler Répondre
Surement des alergies aux pollensSignaler Répondre