Villeurbanne : poignardé à plusieurs reprises, un homme entre la vie et la mort

Aux alentours de 10h30, les équipes du Samu et les sapeurs-pompiers sont intervenus pour porter assistance à un homme grièvement blessé. À leur arrivée, la victime présentait de multiples plaies à l’abdomen, vraisemblablement causées par des coups d’arme blanche, rapporte le Progrès.

Rapidement prise en charge sur place, la victime a été transportée en urgence vers l’hôpital Édouard-Herriot. Son pronostic vital était engagé au moment de son évacuation.

Les circonstances de cette agression n’ont pas été précisées dans l’immédiat.